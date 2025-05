ETV Bharat / state

ଏଣିକି ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷ ଡ୍ରୋନ୍ ନିମିଷକେ ହେବ ଛାରଖାର, କାଉଣ୍ଟର ପାଇଁ ଆସିଲା 'ଭାର୍ଗବସ୍ତ୍ର' - INDIA TESTED BHARGAVASTRA

INDIA TESTED BHARGAVASTRA ( ANI )

By ANI Published : May 14, 2025 at 10:21 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 10:38 PM IST 1 Min Read

ଗୋପାଳପୁର(ଗଞ୍ଜାମ): ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣର ବଢ଼ୁଥିବା ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁର ସ୍ଥିତ ସିୱାର୍ଡ ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ 'ଭାର୍ଗବସ୍ତ୍ର' କାଉଣ୍ଟର-ସ୍ୱାର୍ମ ଡ୍ରୋନ୍ ସିଷ୍ଟମର ସଫଳତାର ସହ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଏକ ଘାତକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ସୋଲାର ଡିଫେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (SDAL) ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିଷ୍ଟମ ସ୍ୱଦେଶୀ ମାଇକ୍ରୋ-ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ସଜ୍ଜିତ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ୍ ଦଳକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ। ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ 2.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରତା ଏବଂ 400 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା।

Last Updated : May 14, 2025 at 10:38 PM IST