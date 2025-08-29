ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧ କୋଟି ପାର ହୋଇଛି । ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ୨୦୨୨- ୨୩ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି । ୨୦୨୨-୨୩ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ୬.୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ୨୦୨୨-୨୩ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୯୪,୮୩,୨୯୪ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ, ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ଏହା ବଢି ୯୮, ୦୭, ୬୦୦ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ୨୦୨୪ - ୨୫ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଏହା ଏକ କୋଟି ଅର୍ଥାତ ୧,୦୧,୨୨, ୪୨୦ରେ ପହଁଚିଛି । ସେପଟେ ଦେଶରେ କମିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ୨୦୨୨- ୨୩, ୨୦୨୩- ୨୪, ୨୦୨୪- ୨୫ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାଥମିକରେ ୮.୭, ୩.୭ ଏବଂ ପରେ ଏହା ୨.୩ ପ୍ରତିଶତରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ୮.୧ ଓ ୫.୨ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି ।
ବଢିଲେ ଶିକ୍ଷକ କମିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କମିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା । କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା UDISE + ଆଧାରରେ....
୨୦୨୪-୨୫ ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୧ ହଜାର ୫୬୫ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭୬ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୫୨ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ୨୦୨୩-୨୪ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ୬୧ ହଜାର ୬୯୩ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭୭ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୯୧୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୩-୨୪ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୮୫୮ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୮ଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ୬୧ ହଜାର ୫୬୫ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮ ହଜାର ୬୨୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୧୧୬ରେ ପହଁଚିଛି ।
୧୦୮୯ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା:
୨୦୨୪-୨୫ UDISE+ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ ୨୨ ରହିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଛା ହାରାହାରି ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ୬ ଥିବାବେଳେ ହାରାହାରି ନାମଲେଖା ୧୨୪ ରହିଛି । ଶୂନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୮ଟି ଥିବାବେଳେ ଏହା ୩କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଶୂନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ରୁ ୧କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।
ସେହିପରି ୧୦୮୯ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି । ୨୦୨୩-୨୪ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୦୯୫ । ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୪୭ ହଜାର ୯୪୦ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୬୧ ହଜାର ୫୬୫ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮ ହଜାର ୪୦୭ ପ୍ରାଥମିକ, ୨୦ ହଜାର ୮୫୨ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ୯ ହଜାର ୩୩୨ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ୨ ହଜାର ୯୭୪ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକସ୍ତରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୪୮ ହଜାର ୬୨୫ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାବେଳେ ୫ ହଜାର ୮୬୮ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ, ୬ ହଜାର ୧୦୭ ଘରୋଇ ଏବଂ ୯୬୫ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ।
କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା:
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଡାମାନ୍ ଡିୟୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ଵୀପ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ୧୨ ହଜାର ୯୧୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୯ ହଜାର ୧୭୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୯ ହଜାର ୫୦୮ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୮ ହଜାର ୧୫୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର