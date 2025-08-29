ETV Bharat / state

UDISE+ ରିପୋର୍ଟ; ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢିଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, କମିଲା ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା - INDIA EDUCATION REPORT

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ । ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୧ ହଜାର ୫୬୫ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭୬ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୫୨ ରହିଛି

UDISE PLUS REPORT 2024-25
UDISE PLUS REPORT 2024-25 (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 29, 2025 at 8:41 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୧ କୋଟି ପାର ହୋଇଛି । ଯାହା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅନୁପାତରେ ସୁଧାର ଆସିଛି । ୨୦୨୨- ୨୩ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରୁ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି । ୨୦୨୨-୨୩ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା ୬.୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।

UDISE PLUS REPORT 2024-25
UDISE PLUS REPORT 2024-25 (ETV Bharat Odisha)

ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଶାଉଛି ୨୦୨୨-୨୩ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୯୪,୮୩,୨୯୪ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ, ୨୦୨୩-୨୪ ରେ ଏହା ବଢି ୯୮, ୦୭, ୬୦୦ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ୨୦୨୪ - ୨୫ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଏହା ଏକ କୋଟି ଅର୍ଥାତ ୧,୦୧,୨୨, ୪୨୦ରେ ପହଁଚିଛି । ସେପଟେ ଦେଶରେ କମିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଡ୍ରପ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ୨୦୨୨- ୨୩, ୨୦୨୩- ୨୪, ୨୦୨୪- ୨୫ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ ପ୍ରାଥମିକରେ ୮.୭, ୩.୭ ଏବଂ ପରେ ଏହା ୨.୩ ପ୍ରତିଶତରେ ରହିଛି । ସେହିପରି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷାରେ ୮.୧ ଓ ୫.୨ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ରହିଛି ।



ବଢିଲେ ଶିକ୍ଷକ କମିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ:
ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ କମିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା । କେନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା UDISE + ଆଧାରରେ....


୨୦୨୪-୨୫ ଓଡ଼ିଶାରେ ୬୧ ହଜାର ୫୬୫ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବାବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୭୬ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୫୨ ଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ୨୦୨୩-୨୪ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ୬୧ ହଜାର ୬୯୩ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୭୭ ଲକ୍ଷ ୫୬ ହଜାର ୯୧୦ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ । ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୩-୨୪ ତୁଳନାରେ ୨୦୨୪-୨୫ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ସଂଖ୍ୟା ୧ ଲକ୍ଷ ୧୨ ହଜାର ୮୫୮ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ସେହିପରି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୨୮ଟି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ୬୧ ହଜାର ୫୬୫ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୮ ହଜାର ୬୨୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୪ ହଜାର ୧୧୬ରେ ପହଁଚିଛି ।

UDISE PLUS REPORT 2024-25
UDISE PLUS REPORT 2024-25 (ETV Bharat Odisha)

୧୦୮୯ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା:
୨୦୨୪-୨୫ UDISE+ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ-ଶିକ୍ଷକ ଅନୁପାତ ୨୨ ରହିଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟ ପିଛା ହାରାହାରି ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ୬ ଥିବାବେଳେ ହାରାହାରି ନାମଲେଖା ୧୨୪ ରହିଛି । ଶୂନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଖ୍ୟା ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୮ଟି ଥିବାବେଳେ ଏହା ୩କୁ ଖସି ଆସିଛି। ଶୂନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ୧୬ରୁ ୧କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ।

ସେହିପରି ୧୦୮୯ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଚାଲିଛି । ୨୦୨୩-୨୪ରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ୧୦୯୫ । ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୨୦୨୪-୨୫ରେ ୪୭ ହଜାର ୯୪୦ ପିଲାଙ୍କ ନାମଲେଖା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ ୬୧ ହଜାର ୫୬୫ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ୨୮ ହଜାର ୪୦୭ ପ୍ରାଥମିକ, ୨୦ ହଜାର ୮୫୨ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ, ୯ ହଜାର ୩୩୨ ମାଧ୍ୟମିକ ଏବଂ ୨ ହଜାର ୯୭୪ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକସ୍ତରର ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୪୮ ହଜାର ୬୨୫ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାବେଳେ ୫ ହଜାର ୮୬୮ ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ, ୬ ହଜାର ୧୦୭ ଘରୋଇ ଏବଂ ୯୬୫ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ।

UDISE PLUS REPORT
UDISE PLUS REPORT (ETV Bharat Odisha)
ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ:ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନେଇ UDISE+ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ, ୬୧ ହଜାର ୫୬୫ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ୬୧ ହଜାର ୪୬୯ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠାଗାର, ବୁକ୍‌ ବ୍ୟାଙ୍କ, ରିଡିଂ କର୍ଣ୍ଣର ରହିଥିବା ବେଳେ ୬୦ ହଜାର ୫୯୩ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳପଡ଼ିଆ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମାତ୍ର ୯ ହଜାର ୨୧୯ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଡିଜିଟାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ରହିଛି । ସେହିଭଳି ଭାବରେ ୫୭ ହଜାର ୪୭୨ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଚେନ ଗାର୍ଡେନ, ୬୦ ହଜାର ୮୬୭ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଳିକା ଶୌଚାଳୟ, ୫୯ ହଜାର ୩୩୩ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଶୌଚାଳୟ, ୫୯ ହଜାର ୯୮୭ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ୮ହଜାର ୨୩୯ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସୌର ପ୍ୟାନେଲ ଆଦି ରହିଛି ।
UDISE PLUS REPORT
UDISE PLUS REPORT (ETV Bharat Odisha)

କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା:
ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଡାମାନ୍ ଡିୟୁ, ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ଵୀପ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ୧୨ ହଜାର ୯୧୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା । ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୯ ହଜାର ୧୭୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ସେହିପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୯ ହଜାର ୫୦୮ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ୮ ହଜାର ୧୫୨ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଶିକ୍ଷକରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା ।

UDISE PLUS REPORT
UDISE PLUS REPORT (ETV Bharat Odisha)

