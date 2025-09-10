ETV Bharat / state

ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଆତଙ୍କ, 2 ମାସରେ 15 ଚୋରି ଓ ଡକାୟତି

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଚିଛନ୍ତି ଡକାୟତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ । ଘର ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନରେ କଳା କନା ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ।

Criminal Activity Increasing in Balasore
Criminal Activity Increasing in Balasore (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2025 at 11:22 AM IST

4 Min Read
ବାଲେଶ୍ବର: ଦିନକୁ ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରି, ଡକାୟତି ଓ ଛିନତାଇ ଭଳି ଅପରାଧିକ ଘଟଣା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । କେତେ ବେଳେ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଚୋର ଘରେ ପଶି କଳାକନା ବୁଲାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଡକାୟତି କରୁଛନ୍ତି । ଗତ 2 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲାଣି । ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖୁଲୁମଖୁଲା ଅକ୍ତିଆର ଜମାଇଛନ୍ତି ଚୋର ଓ ଡକାୟତ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେତିକି ଭୟଭୀତ ସେତିକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ତୁଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ।

କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବାଲେଶ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ଚୋରି ଓ ଡକାୟତି:

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ବର ସଦର ସାରଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସ ମେଡିକାଲରେ ଥିବା ବେଳେ ଚୋରମାନେ ଦିନ ଦ୍ଵିପ୍ରହରରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସାଙ୍ଗକୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରିନେଲେ । ଏତିକିରେ ସରିନି ଅପରାଧୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଜଳେଶ୍ୱର ରାଇବଣିଆ ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀ ନିଶିକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟ ଆଗ୍ରୱାଲା ଛକରେ ଦୁର୍ବୁର୍ତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରି ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିବା ସହ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ । ସେହିପରି ଖଇରା ଥାନା ଅଧିନରେ କୁରୁଣ୍ଟା ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ସୁନାରୁପା ଗହଣା ଚୋରି କରିନେବା ସହ ସିସିଟିଭିର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ । ପୁଣି ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଛଡାଇ ନେବା ଏବଂ କୁପାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁନା ଚେନ ଛୀନତାଇ କରିବା ଭଳି ଘଟଣାର ଅଭିଯୋଗ ଖଇରା ଥାନାରେ ହୋଇଛି ।

Criminal Activity Increasing in Balasore (ETV Bharat)

ଚୋରି ଓ ଡକାୟତି ତଥ୍ୟ:

  • ସାରଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅରୁଣ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ଘରୁ ଦିନ ଦ୍ଵିପ୍ରହର ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଗହଣା ସାଙ୍ଗକୁ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି
  • ଜଳେଶ୍ୱର ରାଇବଣିଆ ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀ ନିଶିକାନ୍ତ ସିଂଙ୍କୁ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିକଟ ଆଗ୍ରୱାଲା ଛକରେ ଦୁର୍ବୁର୍ତ୍ତ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଲୁଟ
  • ଖଇରା ଥାନା ଅଧିନରେ କୁରୁଣ୍ଟା ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ସୁନାରୁପା ଗହଣା ସହ ସିସିଟିଭିର ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଚୋରି
  • ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନରୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଗହଣା ଚୋରି
  • ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗ ଛଡାଇ ନେବା
  • କୁପାରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦମ୍ପତ୍ତିଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୁନା ଚେନ ଛୀନତାଇ କରିବା
  • ଆଳଦା ଗ୍ରାମର କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ଘରୁ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ସହ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କା ଲୁଟ

କଳାକନା ବୁଲାଇଥିଲେ ଚୋର:

Criminal Activity Increasing in Balasore
Criminal Activity Increasing in Balasore (ETV Bharat)

ସେପଟେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୬ ତାରିଖରେ ଆଳଦା ଗ୍ରାମର କମଳାକାନ୍ତ ସାହୁ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ କଳାକନା ବୁଲାଇଥିଲେ ଚୋର । କମଳାକାନ୍ତ ଖଇରା ବଜାରର ଜଣେ ସୁନା ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୋକାନରେ ଲକର ନଥିବାରୁ ସେ ଦୋକାନରୁ ଗହଣା ସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ସକାଳୁ ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚୋରମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ସମସ୍ତ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟିନେବା ସହ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି । ଏ ବାବଦରେ କମଳାକାନ୍ତ ଖଇରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଏକମାସ ବିତି ଯାଇଛି । ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ କମଳାକାନ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପିଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏସପିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଡ୍ରପ ବକ୍ସରେ ଅଭିଯୋଗ ପକାଇ ଫେରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ଏମିତି ଅପରାଧ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ତୁଟୁଥିବା ପରିଲିକ୍ଷିତ ହେଉଛି ।

ନେଇଗଲେ ଦେଢ଼ କୋଟିର ଜିନିଷ ଓ ଟଙ୍କା:

କାମଳାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 3 ତାରିଖରେ ପାଣି ଢାଳିବା ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଯାଇଥିଲି । ଆମେ ସପରିବାର ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲୁ । ସେଠାରୁ ପୁରୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ । ଆମେ ସେଠାରୁ 5 ତାରିଖରେ ଫେରି ଦେଖିଲୁ ଯେ, ଚୋର ଆମ ଘରର ସ୍କାଇ ଲାଇଟ ବାଟଦେଇ ପଶି ଆଲମୀରା ଭାଙ୍ଗି ଯାହା ସୁନା ରୁପା ଥିଲା ସବୁ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ବଜାରରେ ଏକ ଗହଣା ଦୋକାନ କରିଛି । ମୋର ଲକର ନଥିବାରୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଗହଣା ସବୁ ନେଇ ଘରକୁ ପଳାଏ । ଯାହାଥିଲା ସବୁକିଛି ଚୋର ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ଖଇରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି । ସେତେବେଳେ ସବୁ ପ୍ରକାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାସେ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଇରା ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି । ମୋର ଦେଢ଼ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଛି । ସାଢ଼େ ସାତ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା, ୧୫ କେଜି ରୁପା, ଏକ କେଜି ସୁନା ଥିଲା । ମୁଁ ଏସପିଙ୍କ ପାଖରେ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛି, ସେ ଠିକରେ ତଦନ୍ତ କରି ମୋତେ ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ଦେଲେ ମୁଁ ଉପକୃତ ହେବି ।"
'ପୋଲିସ ସଚେତନ ହେଉ':

ଅନ୍ୟପଟେ ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ରଘୁନାଥ ନାୟକ, ଯାହାଙ୍କର ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଏଯାଏ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ପାଇନଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ତିନିମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୋରି ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢି ଗଲାଣି । ହେଲେ ସବୁଥିରେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳୁନି । ଏବେ ଦୁଇମାସ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୧୦-୧୫ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି । ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ହେଉ କି ଘରୁ ଚୋରି ହେଉ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲାଣି । ମୁଁ ନିଜେ ଭୁକ୍ତଭୋଗି, ୨୦୦୮ରେ ମୋର ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା । ଖଇରାଠୁ ବାଲେଶ୍ବର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କିଛି ଲାଭ ମିଳିଲାନି ପରେ ତାହା ସୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା । ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ, ପୋଲିସ ସକ୍ରିୟ ହେବା ସହ ଥାନାଠୁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରି ଯେମିତି ନ ବଢିବ ପୋଲିସ ସଚେତନ ହେଉ । ଲୋକମାନେ କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେନେଇ ସଠିକ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ।"

ଏମିତି ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଖଇରା ଥାନା ଆଇଆଇଆସି ସୂଚନ୍ଦ୍ର ମହାଳିକ କହିଛନ୍ତି," ଆଇନ ଅନୁସାରେ, ସବୁକିଛି ତଦନ୍ତ ଏବଂ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ସମସ୍ତ ଘଟଣାରେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏ ସବୁ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯିବ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼କଡି କରାଯାଉଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

KHAIRA LOOT CASEODISHA CRIMINAL ACTIVITY CASEBALASORE THEFT CASEBALASORE CRIME NEWSBALASORE CRIMINAL ACTIVITY

