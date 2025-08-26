ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସୁନା କିଣିବା ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ଫସିଗଲେ ଯୁବତୀ । ସୁନା କିଣାଇବା ବାହାନରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା, ଗିରଫ ହେଲେ ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଫିସର । ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସୁନା କିଣାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଫିସର ଲଲିତ କୁମାର ସାହୁ । କେବଳ ଜଣେ ନୁହେଁ ଅନେକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ଲଲିତ ଏପରି ପ୍ରତାରଣା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହାପରେ ଇମିଗ୍ରେସନ ବାବୁଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।
ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଇମିଗ୍ରେସନ ବାବୁଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା:
ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଲିତଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ସହମତିରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା କିଣାଇବା ବାହାନାରେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ନେଇ ଲୁଚି ବିବାହ କରିଥିଲେ । ଏନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ଲଲିତ୍ ।ଏହାପରେ ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଯେ, ସେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ଗର୍ଭବତୀ କରି ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେହି ଯୁବତୀ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ଇନଫୋସିଟି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପରେ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ମହିଳା ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।
ମହିଳା ଥାନାରେ ମାମଲା ଋଜୁ:
ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଲଲିତଙ୍କ ନାଁରେ ୧୯୫/୨୫ରେ କେସ କରି BNSରେ ଧାରା 85,87,318(1)3(5)ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଫିସର ଲଲିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ବୟସ ୩୫ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଫତେଗଡ, ମାଧପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ଏପରି କହିଲେ ମହିଳା ଥାନାଧିକାରୀ:
ଏନେଇ ମହିଳା ଥାନାଧିକାରୀ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସ୍ବାଇଁ କହିଛନ୍ତି," ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ । ଭଲ ପିଲା ଦେଖି ଯୁବତୀଙ୍କ ଘର ଲୋକେ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାର କଳା କାରନାମା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ତାର ନାଁରେ ଇନଫୋସିଟି ଥାନାରେ ମାମଲା ରହିଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲକୁ ପଠାଯାଇଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଖାକିରେ କଳଙ୍କ; ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ - ALLEGATION AGAINST POLICE CONSTABLE
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଫସେଇ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରତାରଣା: ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ଫେରାର ଏସଆଇ - POLICE SI ARRESTED
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର