ETV Bharat / state

Odisha Rain: ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଛିନ୍ନ ମାଲକାନଗିରି - Red Alert by IMD

By ETV Bharat Odisha Team

IMD Predicts Red Alert For Several Districts in Odisha ( ETV Bharat Odisha )