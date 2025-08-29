ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା । ଆସନ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାରୁ ମିଳିବନି ମୁକ୍ତି । ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା କାଚିବ, ପବନ ସହ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ହେବ । ଆଜି ଉତ୍ତର ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି । ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
24 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ:
ସେହି ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୋଳ, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡା, ଓ ବରଗଡ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ପବନରେ ବେଗ 30ରୁ 40 କିମି ରହିବ । ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।
ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ:
ସେହିପରି ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । କାରଣ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଉତ୍ତର ଓଡିଶା ଉପକୂଳରେ ପୁଣି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଶରତ ସାହୁ। ଫଳରେ 31ତାରିଖରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ହଳୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଓ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ହେବା ନେଇ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । କେନ୍ଦୂଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ରାୟଗଡା, କୋରାପୁଟରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରେ 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ:
ସେହିପରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣି ଜାରି ହୋଇଛି । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ 27 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷାରେ ପରିମାଣ କମିବ । ତିନି ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି ।
