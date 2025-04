ETV Bharat / state

18 ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ, ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା - IMD ODISHA WEATHER UPDATE

Rainfall Thunderstorms with Lightning Likely To Continue Until 18th April ( ETV Bharat Odisha )