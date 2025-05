ETV Bharat / state

Low Pressure Alert: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ, ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ - IMD ODISHA WEATHER UPDATE

IMD Issues Warning For Heavy To Very Heavy Rainfall ( PTI )