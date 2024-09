ETV Bharat / state

ସମ୍ବଲପୁର IIMରେ ପାଠ ପଢାଇବେ AI ପ୍ରଫେସର, ୧୦ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ - AI Professor In IIM Sambalpur

ଫାକଲଟି ସ୍ଥାନରେ AI ପ୍ରଫେସର :

ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ କ୍ଲାସରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରଫେସର ଅଥବା ଫାକଲଟି ମଧ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଣେ ମାନବ ପ୍ରଫେସର ଅଥବା ଫାକଲଟିଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କରିବ । ଏହି ଭଳି ଭାବରେ ସମ୍ବଲପୁର ‘ଆଇଆଇଏମ’ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ AI ଟେକନୋଲୋଜିକୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଓ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କାପାସିଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ‘ଆଇଆଇଏମ’ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ମହାଦେବ ପ୍ରାସାଦ ଜଏସ୍ଵାଲ କହିଛନ୍ତି ।

IIM Sambalpur

କେଲଜ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 5ଟା କେସ ନେଇଛୁ, ଯାହା ପାଇଲଟ କରୁଛି, ଏହା ଟ୍ରାଏଲ ହେବ । ଏହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରୋଲ ଆଉଟ କରିବୁ । ଏହା ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଥମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ହେବ ଯାହା AI ଇନେବଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରିବ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ । 10 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି କରିବା ନେଇ ଯୋଜନା ରହିଛି ।"



ସମ୍ବଲପୁର IIMକୁ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ :



ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମ 10 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଥିହା ବେଳେ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସଫଳତା ଓ ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି । ଆଗକୁ ସମ୍ବଲପୁର ‘ଆଇଆଇଏମ’ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମହିଳା ଶସକ୍ତୀକରଣ ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସହ କ୍ୟାମ୍ପସର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରାଯିବ । ସମ୍ବଲପୁର ‘ଆଇଆଇଏମ’ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା । ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି l ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିବ । ଏତଦବ୍ୟତୀତ ଆଗକୁ ଏଠାରେ 3ଟି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବ । ଏଗୁଡିକ ହେଲା ସେଣ୍ଟର ଅଫ ରେସପନସିବିଲିଟି ବିଜନେସ ( Centre of Responsibility Business), ସେଣ୍ଟର ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜ ମେଣ୍ଟ (Centre Of product management), ଓ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଡିଜିଟାଲ ମାଇନିଙ୍ଗ ଓ ଡିଜିଟାଲ ଲଜିଷ୍ଟିକ (Centre of digital mining and digital logistics)।



ସମ୍ବଲପୁର ‘ଆଇଆଇଏମ’ ସମ୍ପର୍କରେ:-



ସମ୍ବଲପୁର ‘ଆଇଆଇଏମ’ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସମୟରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ 49ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 320 ରେ ପହଞ୍ଚିଛି l MBA ବାଦ୍‌ Executive MBAରେ 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର IIMର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଓ୍ବାର୍କିଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଏମବିଏରେ 50ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇ IIMର ସହଯୋଗରେ ଚାଲିଥିବା PGPX କୋର୍ସରେ 40 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 22ଜଣ ଫୁଲଟାଇମ PHD ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, 100 ଜଣ ‘ଏକଜୁକେଟିଭ ପିଏଚଡି’ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁର IIMରେ 45 ଜଣ ଫାକଲଟି ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 50 ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି । 50 ଜଣ ଷ୍ଟାଫ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି l IIMରେ 75 ପ୍ରତିଶତ ଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦେଶର ‘ଆଇଆଇଏମ’ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ । ସମ୍ବଲପୁର ‘ଆଇଆଇଏମ’ରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କ୍ୟାମ୍ପସ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 4ଟି ହେଲିପ୍ୟାଡ ରହିଛି l ଏହା ସହ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ସାଟେଲାଇଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର