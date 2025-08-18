ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ IGNOUରେ ପାଠ ପଢିବେ ପିଲା । ଆଉ ଇଂରାଜୀ କି ହିନ୍ଦୀରେ ପଢିବେ ନାହିଁ ପାଠ୍ୟାପୁସ୍ତକ । ଏଣିକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢିବେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଇଛି ।
- IGNOUରେ ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ
ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବ ବିଦ୍ୟାଳୟ(IGNOU)ର ସ୍ନାତକ, ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିପ୍ଲୋମା, ଡିପ୍ଲୋମା ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ସ୍ନାତକ (ଭୋକେସ୍ନାଲ୍ ଷ୍ଟଡ଼ିଜ), ଟ୍ରାଭେଲ ଓ ଟୁରିଜିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ବିବିଏ, ଏମବିଏ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି କ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଦିରାଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟର ଡ଼ିଇସିଇ (Diploma Programme in Early Childhood Care and Education) କୋର୍ସର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି । ଆଗରୁ IGNOU ଦ୍ବାରା ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଓ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଯାହାର ଆଜି ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି ।
ଆଶାୟୀ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏହା ଏକ ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । କିନ୍ତୁ ଇଗ୍ନୋରେ ସବୁ ବିଷୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ । ଯଦି ୟୁଜି ଓ ପିଜିରେ ଓଡିଆକୁ ସାମିଲ କଲେ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ’’ ।
- କଣ ରହିବ କୋର୍ସ ?
Diploma Programme in Early Childhood Care and Education ହେଉଛି ୧ ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ । ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରେ IGNOUର ଏହି କୋର୍ସରେ ନାମ ଲେଖାଇପାରିବେ । ଏହି କୋର୍ସରେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି (A) Organizing Child, (B) Child Health and Nutrition, (C) Services and Programmes, (D) Project Work: Working with Young Children in a Child care setting ଉପରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅଡ଼ିଓ କ୍ୟାସେଟ ଏବଂ ଭିଡିଓ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଉଭୟ Theory ଓ Practical ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା Theory ବଢିବା ସହିତ Practical Exposure ମଧ୍ୟ ପଢି ପାଇପାରିବେ ।
- କେଉଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ସହାୟକ ହେବ
ଏହି କୋର୍ସ ମାଧ୍ଯମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମ ବାଲ୍ ବାଟିକା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ Diploma Programme in Early Childhood Care and Education ହେବା ଦ୍ବାରା ଆମ ବାଲ୍ ବାଟିକା ଏବଂ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସହଜ ଓ ସରଳ ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼ିପାରିବେ । ତତ୍ସହିତ ଉକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଟି Early Childhood Care and Education sector ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, ଅନୁଷ୍ଠାନ, NGO, Play School ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ ।
- ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ
ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଲେ ଆମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। IGNOU ଦ୍ବାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏହି କୋର୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ, କର୍ମୀ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବ , ଯଦ୍ବାରା ସେମାନେ ସୁଗମ ଓ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ଯମରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି-୨୦୨୦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାରୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତିକୁ ମାତୃଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମାତୃଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। "ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା "ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ। IGNOU I Diploma in Early Childhood Education ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ଆଗକୁ IGNOU ର ଅନ୍ୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଚଳନ କରାଯିବ ଯାହାଦ୍ବାରା ଆମ ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ଶୈକ୍ଷିକ ସମାଜ ଉପକୃତ ହେବେ।
- ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି 41 ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ
ଏନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘‘ଓଡ଼ିଆରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପାଖାପଖି 41 ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀରେ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଦିଆଯାଉଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଦିଆଯାଉଛି । କେବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନୂଆନ୍ତି ଏପରିକି ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାଠ୍ୟ କ୍ରମରେ ଯୋଡି ହେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି’’ ।
DECE ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
ଡିପ୍ଲୋମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିବା
1) ଶୈଶବର ସାମାଜିକ-ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ବୁଝାମଣା ବିକଶିତ କରିବା ।
2) ଜନ୍ମରୁ ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶକୁ ବୁଝିବା ।
3) ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଜନା କରିବା । ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଆବଶ୍ୟକତା ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହାର ପୁଷ୍ଟିକର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ଖାଦ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ।
4) ସାଧାରଣ ପିଲାଦିନର ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା । ଅସୁସ୍ଥ ପିଲାର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ପ୍ରତିଷେଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ।
5) ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ।
6) କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ECCE କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ମନୋଭାବ ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ।
- ବିଶେଷ ଯୋଗ୍ୟତା
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଶମ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କିମ୍ବା ଏହାର ସମକକ୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅବଧି ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିଛି ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପୂର୍ବରୁ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ତାମିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଥିଲା । ଏବେ ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଓଡ଼ିଆରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଇଗ୍ନୋଉ ସହ ବୁଝାମଣା କରିଛି ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ଏଥିପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ 2 କୋଟି 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଯେଉଁଥିରେ ପାଖାପାଖି 500ରୁ ଅଧିକ କୋର୍ସର ଲାଭ ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଣଛାତ୍ରଙ୍କ କବଜାରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି କି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା MBBS ପାଠପଢା, 3 ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ବଢିଲା ଫି’
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର