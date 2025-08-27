ବାଲେଶ୍ବର: ବିଦ୍ୟାଦାତା ବୁଦ୍ଧି ଦାତା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କରାଯାଉଛି ଆବାହନ । ପୁର ପଲ୍ଲୀରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଆଜିମାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବହିଘରରେ ଗଣେଷଙ୍କ ଆବାହନ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି।
- 600 ଖଣ୍ଡ ବହିରେ ବିନାୟକ
ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଗଣେଷ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଏବଂ ବହିଘର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଏକ ଗନ୍ତାଘର ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବହିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଗଣେଷଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି। ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଖଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ ଶ୍ରୀଗଣେଷଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଜାଇବାକୁ ତିନିଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ବହିଘରର ସଦସ୍ୟ ସୁଚିସ୍ମିତା କର, ରଶ୍ମିତା ପରମାଣିକ ଏବଂ ଆଶିଷ ଏପରି ସାଜସଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ ବହିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଲୁଅ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଲଗା ଯାଇନାହିଁ।
ବହିଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ବହିରେ ବି ଗଣେଶ ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ବହିର ଘର ମଧ୍ୟ କେବଳ ବହିରେ ହିଁ ହେବ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଏହା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ୬୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବହିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିଛୁ, ତାହା ଆଉ କେଉଁଠି ହୋଇନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରେ ଯେ ବହିରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ବହିରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଆବାହନ କରିବା, ଗଜାନନଙ୍କ ଆବାହନ କରିବା । ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଛି ଆମେ ବହି ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା ଓ ଆକର୍ଷିତ ହେବା।"
- ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ବହି ଥିମ୍ରେ ପୂଜା
ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବହିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆଜିର ଦିନରେ ବହି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।
ସେହିପରି ଏମିତି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରଥମ କରି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବହିକୁ ପୁଣିଥରେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପୂଜା ଦେଖିଛି । କିନ୍ତୁ ବହିକୁ ନେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବାର ଏ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ପୁସ୍ତକର ଚାହିଦା କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବା ମୁଁ ଦେଖୁଚି ଏହା ପ୍ରଥମ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଦିବସରେ ଶପଥ କରନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଲାଇନରେ ଏଥର ୪୪ ମେଢ଼ ପୂଜା ପାଉଛି। ଆଲୁଅ ମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ ସାଜସଜା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ସହରର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।
