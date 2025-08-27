ETV Bharat / state

ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ବହି ଥିମ୍‌ରେ ପୂଜା, ୬୦୦ ବହିରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ - GANESH CHATURTHI 2025

କେବଳ ବହିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଗଣେଷଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି।

୬୦୦ ବହିରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ
୬୦୦ ବହିରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 27, 2025 at 7:40 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ବିଦ୍ୟାଦାତା ବୁଦ୍ଧି ଦାତା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆଜି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ କରାଯାଉଛି ଆବାହନ । ପୁର ପଲ୍ଲୀରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଆବାହନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ, ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଆଜିମାବାଦ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବହିଘରରେ ଗଣେଷଙ୍କ ଆବାହନ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କରାଯାଇଛି।

୬୦୦ ବହିରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ (ETV Bharat)
  • 600 ଖଣ୍ଡ ବହିରେ ବିନାୟକ

ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଗଣେଷ ବିଦ୍ୟାଦାତା ଏବଂ ବହିଘର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଏକ ଗନ୍ତାଘର ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ବହିରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀଗଣେଷଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି। ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ଖଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ବହିରେ ଶ୍ରୀଗଣେଷଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସଜାଇବାକୁ ତିନିଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ବହିଘରର ସଦସ୍ୟ ସୁଚିସ୍ମିତା କର, ରଶ୍ମିତା ପରମାଣିକ ଏବଂ ଆଶିଷ ଏପରି ସାଜସଜ୍ଜା କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପୀ କେଶୁ ଦାସ ବହିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଲୁଅ ମାଳା ମଧ୍ୟ ଲଗା ଯାଇନାହିଁ।

ବହି ଗଣେଶ
ବହି ଗଣେଶ (ETV Bharat)

ବହିଘରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ବହିରେ ବି ଗଣେଶ ତିଆରି ହୋଇପାରେ। ବହିର ଘର ମଧ୍ୟ କେବଳ ବହିରେ ହିଁ ହେବ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇ ଏହା କରାଯାଇଛି। ଆମେ ୬୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବହିକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏହାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରିଛୁ, ତାହା ଆଉ କେଉଁଠି ହୋଇନାହିଁ। ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଥମ ହୋଇପାରେ ଯେ ବହିରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ବହିରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜ୍ଞାନର ଆବାହନ କରିବା, ଗଜାନନଙ୍କ ଆବାହନ କରିବା । ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଆମର ମନ ବିଚଳିତ ହେଉଛି ଆମେ ବହି ଆଡ଼କୁ ଫେରିବା ଓ ଆକର୍ଷିତ ହେବା।"

  • ମୋବାଇଲ ଯୁଗରେ ବହି ଥିମ୍‌ରେ ପୂଜା

ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ ବହିରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆଜିର ଦିନରେ ବହି ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏମିତି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି।

ବହି ଗଣେଶ
ବହି ଗଣେଶ (ETV Bharat)
ବହିରେ ସାଜସଜ୍ଜା କରିଥିବା ରଶ୍ମିତା ପରମାଣିକ କୁହନ୍ତି, " ଆଜିର ଯୁଗରେ ଯେମିତି ମୋବାଇଲକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ମୋବାଇଲ ଥିମରେ କରିବୁ ବୋଲି। ହେଲେ ଯେହେତୁ ଏହା ବହିଘର ସେପାଇଁ ପୁଣି ଆମେ ଆମର ସହଯୋଗୀମାନେ ମିଶି ଚିନ୍ତା କଲୁ ସବୁକିଛି ବହିରେ କରିବୁ ବୋଲି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭୟ ସାରଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲୁ। ସେ ଆମକୁ ୬୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବହି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏମିତି ସଜାଇ ପାରିଛୁ। ଆମକୁ ତିନିଦିନ ଲାଗିଛି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ।"


ସେହିପରି ଏମିତି ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ସାଜସଜ୍ଜା ପ୍ରଥମ କରି ହୋଇଥିବା ଏବଂ ବହିକୁ ପୁଣିଥରେ ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ମୋ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପୂଜା ଦେଖିଛି । କିନ୍ତୁ ବହିକୁ ନେଇ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବାର ଏ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ଏବେ ପୁସ୍ତକର ଚାହିଦା କ୍ରମଶଃ କମି କମି ଯାଉଛି । ଯେତେବେଳେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବହିର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବହି ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତିକୃତି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରିବା ମୁଁ ଦେଖୁଚି ଏହା ପ୍ରଥମ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆଜିର ଦିବସରେ ଶପଥ କରନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ସମାଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ।"

ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଲାଇନରେ ଏଥର ୪୪ ମେଢ଼ ପୂଜା ପାଉଛି। ଆଲୁଅ ମାଳା ସାଙ୍ଗକୁ ସାଜସଜା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଛି। ସହରର ପ୍ରାୟ ୧୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

