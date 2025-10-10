ରାଜ୍ୟରେ ସଂଘାତିକ ହେଉଛି ପଶୁ-ମଣିଷ ଲଢେଇ; ୧୦ ବର୍ଷରେ ଗଲାଣି ୧୩୯୫ ନିରିହ ଜୀବନ
୨୦୧୫-୧୬ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ।
Published : October 10, 2025 at 8:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂଘାତିକ ହେଉଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ମଣିଷଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଲଢେଇ । କେତେବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ନିରିହ ମଣିଷର ଚାଲିଯାଉଛି ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟର ଚକ୍ରାନ୍ତର ଶିକାର ହୋଇ ପଶୁଟିର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ଏଥିରେ ରୋକ ଲଗାଇବାକୁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି । ୨୦୧୫-୧୬ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଧିକ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବନ ବିଭାଗର ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ସେହିପରି ହାତୀ, କାଲରାପତ୍ରିଆ, ସମ୍ବର, ହରିଣ ଓ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରୀଙ୍କ ଭଳି ଅନାନ୍ୟା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ତେବେ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ କେତେ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, କେଉଁ ମସିହାରେ କେତେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଓ କେଉଁ ମସିହାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଉପରେ...
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ବର୍ଷକୁ ୧୫୦ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
୨୦୧୫-୧୬ ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି ।
- ୨୦୧୫-୧୬ ମସିହାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୮୯ ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
- ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ଏହା ଦୁଇ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୪୩ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
- ୨୦୧୬-୧୭ ମସିହାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୬୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୨୦୧୭-୧୮ ମସିହାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୦୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୨୦୧୮-୧୯ ମସିହାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୮୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୨୦୧୯-୨୦ ମସିହାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୧୭ ଜଣ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୨୦୨୦-୨୧ ମସିହାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୩୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୨୦୨୧-୨୨ ମସିହାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୧୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୪୬ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ୧୫୪ ଜଣ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ମୋଟ ଆକାରରେ ୧୦ ବର୍ଷରେ ୧୧୫୭ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୩୮ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି:
- ୨୦୧୫ -୧୬ ମସିହାରେ ୧୮ ଜଣ ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୨୦୨୪-୨୫ ୧୯ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୨୦୨୨-୨୩ରେ ୨୮ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
- ୨୦୨୩-୨୪ରେ ୩୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
- ମୋଟ ଆକାରରେ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୨୩୮ ଜଣ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ମଣିଷ ।
ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ କେତେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ?
- ୨୦୧୫-୧୬ ମସିହାରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୩୪୮୧ ଜଣଙ୍କ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହାତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
- ୨୦୨୨-୨୩ ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ୪୦୮ ଜଣ ।
- ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରେ ୪୪୫ ।
- ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୫୩୮ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି:
- ୨୦୧୫-୧୬ ମସିହା ଠାରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ
- ୨୦୧୫-୧୬ ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ୮୬ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
- ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ୧୦୬ ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
- ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକାରରେ ଶିକାରରେ ୨୯ ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତରେ ୧୫୫ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯେପରିକି ଟ୍ରେନ ଦ୍ୱାରା ୨୯ ଟି ହାତୀ, ରୋଡ଼ରେ ୬ ଟି ଓ ଅନ୍ୟକାରଣ ପାଇଁ ୧୩୩ ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
- ରୋଗ ଯେପରିକି ଆନ୍ତଃରାକସ ଦ୍ୱାରା ୫୧, ହାଃର୍ପିସ ଦ୍ୱାରା ୧୪ ଓ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ପାଇଁ ୨୩୧ ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ୮୭ ଟି ହାତୀ, ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ୯୦ ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଭାବରେ ୧୬ ଟି ହାତୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।
- ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ପାଇଁ ୮୪୨ ଟି ହାତୀଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ।
୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ କେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ?
- ଗତ ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୮୪୨ ଟି ହାତୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ୧୦୬ ଟି ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୫୬ ଟି କଲରାପତରିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷ ରେ ୧୧ ଟି କଲରାପତରିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୧୦ ବର୍ଷରେ ୨୬୧ ଟି ସମ୍ବରର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ୧୮ ଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୧୦ ବର୍ଷରେ ୯୧୪ ଟି ହରିଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ସର୍ବାଧିକ ଭାବରେ ୧୧୯ ଟି ହରିଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।
- ୧୦ ବର୍ଷରେ ୯୬ ଟି ଡ଼ଲଫିନର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହାରେ ୧୩ଟି ଡ଼ଲଫିନର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
- ୧୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୭୯ ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୯୯ ଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରୀ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ।
କେଉଁ ମସିହାରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ?
୨୦୧୫-୧୬ ମସିହାରୁ ୨୦୨୪-୨୫ ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମଣିଷଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଖାପଖି ୮୫୪.୫୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ୪୭୬୨.୯୨ ଲକ୍ଷ ଦିଆଯାଇଛି । ୧୦ ବର୍ଷ ତଳେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦିଆଯାଉନଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୦-୨୧ ପରଠାରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି. ।
କଣ ପାଇଁ ମଣିଷ ଓ ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଅଧିକ ହେଉଛି ?
ମଣିଷ-ହାତୀ ସଂଘର୍ଷକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ଼. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ମାଇଗ୍ରେସନ କରିଡର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଓ ହାତୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଅଧିକ ହେଉଛି । ଏଣୁ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ କରିଡର ଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର, ଡ୍ରୋନ ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଜିପିଏସ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବପିଢି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଉପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ଦିବସ ଅବସରରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ।
ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:
ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସପ୍ତାହ ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି , "ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ହାତୀ ରହିବା କଥା ସେହି ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି ୪୦୦ ହାତୀ ଅଧିକ ରହିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ହାତୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ହାତୀମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ମଣିଷ ହାତୀ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେବେ କିପରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ରହିପାରିବେ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ ଭାବରେ ରହିପାରିବେ ସେନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ ଭବରେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ହାତୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଧାନଚାଷ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବାଉଁଶ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବାଘମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବା ସହିତ ଏଆଇର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଏହା ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ବାର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭାବରେ ଚିଲିକାରେ ୧୫ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଦେଶୀ ପାଖି ଆସିଥିଲେ । ଅଲିଭ ରିଡ଼ଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ଓଡିଶା ଉପକୂଳକୁ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ।"
ଜଙ୍ଗଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଛି ସେନେଇ ବିଭାଗ ନଜର ରଖିଛି । ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ବିଭାଗ, ଆଗକୁ ଏହାକୁ କିପରି ରୋକାଯାଇପାରିବ ସେନେଇ ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ବନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷାରେ ଚାମ୍ପିଅନ: ସ୍ବାଧୀନ, ଆଶିଷ ଓ ଅନୁପମଙ୍କୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ମାନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର