ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା; କୁମ୍ବିଂ ବେଳେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ମାଓବାଦୀ, ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ - MAO CAMP BUST

Published : May 16, 2025 at 6:30 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 7:12 PM IST

ବଲାଙ୍ଗୀର: ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ମାଓ ସଂଗଠନ । ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯୋଗୁଁ ଛୀନଭିନ ହୋଇଛି ମାଓ ସଂଗଠନ । ଓଡି଼ଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଛତ୍ର ତାଣ୍ଡି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ପୋଲିସ ଓ ଡିଭିଏଫର ମିଳିତ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନରେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ଦେଲେ ମାଓବାଦୀ । ଏକାଧିକ ଟିଫିନ ବୋମା ସହ ଅନେକ ଆଇଡି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଓ ବିସ୍ପୋରକ ସହ ଅନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାକୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭଳି ଅପରେସନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି ।

ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ମହାସମୁନ୍ଦ ମାଓବାଦୀ ଡିଭିଜନ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଦସନ୍ଦି ଧରି ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତ ଗନ୍ଧ ମାର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଛତ୍ରାତାଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିଲେ। ହେଲେ କିଛି ବର୍ଷରୁ ପୋଲିସର ବ୍ୟାପକ ମାଓ ବିରୋଧୀ ଅଭିଜାନରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହିପରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଛତ୍ରତାଣ୍ଡି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଳରେ ପୋଲିସ ଓ ଡିଭିଏଫ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର କ୍ରମାଗତ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। MAOIST MATERIAL SEIZE IN BALANGIR (ETV BHARAT ODISHA) ସେହିପରି ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀର ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ମାଓ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହି ଆସୁଛି। ଯାହାପାଇଁ ପୋଲିସ ସତର୍କ ଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ୍ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ । ଏଥିରେ ପୋଲିସକୁ ଆଜି ଏକ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପୋଲିସ ଏହି ଅଂଚଳରେ ଏକାଧିକ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ କରିବା ସହ ସେଠୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଟିଫିନ ବୋମା, ଚାରୋଟି ଆଇ ଇ ଇଡ଼ି ବୋମା, ଆଇ ଡ଼ି ଏଲ ବୋମା, ହାତ ତିଆରି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି, ରାଇଫଳ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସହ ଟିଫିନ ବୋମା ତିଆରି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକାଧିକ ଟିଫିନ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ମାଓ ପୁସ୍ତକ ଜବତ ହୋଇଛି। MAOIST MATERIAL SEIZE IN BALANGIR (ETV BHARAT ODISHA)

ସେହିପରି ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ମାଓବାଦୀ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଧିକ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛି । ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ମିଲେସିଆ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ କରୁଥିବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ପୋଲିସ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ଏପରିକି ଛତିଶଗଡ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏପଟେ ମାଓ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନିଜ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି । ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଓ ମାଓ ଗତି ବିଧି ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। MAOIST MATERIAL SEIZE IN BALANGIR (ETV BHARAT ODISHA) ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଛତିଶଗଡ଼-ତେଲଙ୍ଗାନା ସୀମାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଏନକାଉଣ୍ଟର, ୩ ମାଓବାଦୀ ମୃତ - ENCOUNTER IN CHHATTISGARH

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 2000 ମସିହାରୁ ମାଓ ସଂଗଠନ ବିବି ଏମ ଡିଭିଜନ ସକ୍ରିୟ ରହି ଆସିଛି। ଏଥିରେ 2005 ରୁ 1012 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ମାଓବାଦୀ ପୋଲସ ଇନଫର୍ମର ସନ୍ଦେହରେ ଦୁଇ ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାଓବାଦୀ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବ୍ୟାପକ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ଘଟାଇ ଆସୁଥିଲେ। ଯାହାପରେ ପୋଲିସର କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନରେ ମାଓ ସଂଗଠନ ଏଠି ସଙ୍କୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା। 2018 ରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ସହ ଦୁଇ ଜଣ ହାର୍ଡକୋର ମାଓବାଦୀ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟସରକାରଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ପୋଲସ ଗୁଳିରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ଥିଲେ। ସେହିପରି , 2021 ରେ ଶଙ୍କର ବୋଲି ଜଣେ ଏରିଆ କମାଣ୍ଡର ଓ 2022 ଦୁଇ ମହିଳା କମାଣ୍ଡର ଗୀତା ଓ ରଜିଥା ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ବିନିମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ଏଠି ମାଓ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହିଂସା କାଣ୍ଡ ଘଟାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। MAOIST MATERIAL SEIZE IN BALANGIR (ETV BHARAT ODISHA) ଅନ୍ୟପଟେ ମାଓବାଦୀ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ମହାସମୁନ୍ଦ ଡିଭିଜନ ନାଁରେ ଏଠି ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାକୁ ନିଜ ଗଡ କରି ରହି ଆସିଛନ୍ତି । ଏ ପୋଲିସର ମାଓ ମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଚାରିପଟୁ ଘେରା ହୋଇ ରହିଛି। ସେହିପରି ଏହି ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହିପରି ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ମାଓ ସମର୍ପଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଏଯାବତ ତିନି ଜଣ ହାର୍ଡ କୋର ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡା ମାଓ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡିତ ଥିବା ମାଓ ମିଲିସିଆଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ମାଓ ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଅଂଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନା ଏବେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥାର କାରଣ ସାଜିଛି।

ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସପି ଅଭିଳାଷ ଜି କହିଛନ୍ତି " ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବି ଏମ ମାଓ ଡିଭିଜନ ସକ୍ରିୟ ଅଛି। ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମିଳିତ ଅପରେସନ ଏଠି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପରି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଛତ୍ରା ତାଣ୍ଡି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ତୁରେକେଲା ପୋଲିସ, ଖପ୍ରାଖୋଲ ପୋଲିସ ସହ ଡିଭିଏଫ ମିଳିତ ଭାବରେ କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବଡମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ ଠାବ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଏଠି ପାଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ମାଓବାଦୀ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଖସି ପଲାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବେବି ଏଠି କୁମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏଠି ମାଓ ଗତି ବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ମାଓବାଦୀ ଆସି ରହିବା ଓ ଏହାକୁ ଗଡ କରିବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପୋଲିସ ସବୁ ବେଳେ ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ସେହିପରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଓ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି । '' ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗୀର





