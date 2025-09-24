ETV Bharat / state

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି- ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ

September 24, 2025

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଦିବାସୀ ବିକାଶ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଧରିଲେ ସିଏଜି। 2018ରୁ 2023 ମସିହା ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଅନିୟମିତତା ଧରା ପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ITDA। 11ଟି ITDAକୁ ସାମ୍ପୁଲ ଭାବେ ନେଇ ଅଡିଟ କରିଥିଲେ ସିଏଜି। ଯେଉଁଥିରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, 1709 କୋଟିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 1190 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏହାକୁ ଅଡିଟ ରିପୋର୍ଟରେ ITDA ଗୁଡ଼ିକର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଏଜି। ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 148 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଥିବା ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜର ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ, ଫୋନ୍ ପେ ପେମେଣ୍ଟ, ଇନସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ, ଏଟିଏମରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଜେଇ ଏବଂ ଏଇ। ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ କରିଛନ୍ତି।

ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା
ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା। 2018ରୁ 2023, 5 ବର୍ଷରେ 236 ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ 161ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 23ଟି କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ 52 ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ । ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ଭଳି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶେଷ ହୋଇପାରିନାହିଁ।

ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ନାଁରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି- ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଘଟ (ETV BHARAT ODISHA)

ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାନାଦି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା
ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାର। ଏପରିକି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ଶ୍ରବଣ ଯନ୍ତ୍ର, ବ୍ରେଲି ବହି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପିଲାଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଖଟ, ବିଛଣା, ମଶା ଦାନି ବି ଦେଇନଥିଲେ ସରକାର।


ରାଜ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ରାଜ୍ୟରେ 158 ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ (ରୁସା) ଅଧୀନରେ 99.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ବ୍ୟବହାର 562.86 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅଡିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ମୂଳକ ଭାବେ 158ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରୁ 12ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର 2017-18ରୁ 2022-23 ସମ୍ପର୍କିତ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲେ।

ରୁସା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ଛଅଟି ମଡେଲ୍ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ (MDC) ମଧ୍ୟରୁ, 32.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ପାଞ୍ଚଟି MDC ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଚୟନ ଯୋଗୁଁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ, ଶେଷରେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ MDC ର ଜାଗା ଅଧିଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବାରୁ 8.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାଠାରେ ନିର୍ମିତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏମ୍ ଡି ସି ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।



ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅର୍ଥ ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ହୋଇନି

ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ଵାରା କେନ୍ଦ୍ରୀକୃତ ସୂଚନା ଏବଂଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା (ଆଇସିଟି) ଲ୍ୟାବ୍‌ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ମିଳିଥିବା 4 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ଯରୁ, 1.83 କୋଟି ଟଙ୍କା 141ଟି ଡେସ୍କଟପ୍, 88ଟି ଲ୍ୟାପ୍‌ଟପ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ 5.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜୁଲାଇ 2021ରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲଠାରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ତାହା ଅପ୍ରେଲ୍ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

BPUTରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଚଳ, ଟଙ୍କା ବରବାଦ

ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବୈଷେୟିକ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ- BPUT, ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାଠାଗାର ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2016ରେ 97.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ 180ଟି ଡେସ୍କଟପ୍ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଚଳ l

ITDAର ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ, ପ୍ରଚଳିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ନାହିଁ
ଆଇଟିଡିଏର ଜେଇ/ ଏଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଭିଭିଭୂମି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପରିମାଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଚଳନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟ ବିଲ୍ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାବଦରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇଟିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ଜେଇ ଏବଂ ଏଇ ନାମରେ ଖୋଲାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏହି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁଯାୟୀ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 148.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରବାର ଯଥା, ଏଟିଏମ୍ ଜରିଆରେ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ, ଚେକ୍ ଜରୀଆରେ ଦେୟ, ପିଓଏସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ, ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେୟ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ ଏବଂ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଆଦି ଜେଇ/ ଏଇ ମାନେ କରିଥିଲେ। ଏହା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜେଇ/ ଏଇ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ସନ୍ଦେହଜନକ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ସୂଚାଉଛି, ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ସିଏଜି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

