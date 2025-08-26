କଟକ: ଅନଲାଇନ ଗେମ କଲା ସର୍ବସ୍ୱାନ୍ତ । ରୋଜଗାର ଦେବୁ , ତା ସହ ଗାଡି, କୁଲର, ଫ୍ରିଜ-ଫ୍ୟାନ ବି ଦେବୁ । ଏପରି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିଥିଲେ । ଆଉ ତା ପରେ ଲୁଟି ନେଲେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା । ଏବେ ନିଜ କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ ଧନ ହରାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି କଟକ ସହରର ଶତାଧିକ ଯୁବକ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କୋଟି କେଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇ ହ୍ୟୁଜ ନାମକ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ଆପ ଏବେ ଛୁ ମାରୁଛି ।
ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି ପରେ ‘ହ୍ୟୁଜ୍’ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଠକେଇର ଚେର କଟକ ସହରକୁ ବ୍ୟାପିଛି । ଭିଡିଓ ଦେଖି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଯାଇ ଦରଘାବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ୩୦୦ ଯୁବକ ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି । ଗେମ ଖେଳି ରୋଜଗାର କରିବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ 50 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଅଭଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏମିତିକି କେତେକ ଯୁବକ ଘର ସୁନାକୁ ବନ୍ଧକ ରଖି ସେହି ଅର୍ଥ ‘ହ୍ୟୁଜ୍’ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଲଗାଇ ସର୍ବସ୍ଵାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
କେମିତି ଫସିଗଲେ ୩୦୦ ଯୁବକ
ଦରଘାବଜାର ଥାନା କଦମ୍ରସୁଲ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ ୩୦୦ ଯୁବକ ଏହି ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ଆପ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କୁହା ଯାଇଥିଲା, ଅନଲାଇନ ଆପ୍ଲିକେସନରେ 21 ଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯୋଡି ହେଲେ ଦୈନିକ 5 ଟି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ସହିତ 5 ଟି ଷ୍ଟାର ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ପରେ ପ୍ରତି ଭିଡିଓ ପିଛା 15 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି 5 ହଜାର 5 ଶହ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯୋଡି ହେଲେ 10 ଟି ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଭିଡିଓ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ମିଳିବ । ସେହିପରି 16 ହଜାର 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯୋଡି ହେଲେ 15 ଟି ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଭିଡିଓ ପିଛା 41 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା । ଏମିତିକି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଅନେକ ଲୋଭନୀୟ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । କାହାକୁ ଫ୍ୟାନ, କାହାକୁ ଗାଡି, କାହାକୁ କୁଲର, କାହାକୁ ଫ୍ରିଜ ଆଦି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ଫସେଇଥିବା ଯୁବକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଦୈନିକ ଉଠାଣ ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଉଭାନ ହୋଇଗଲା
ଯୁବକମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସୁଥିଲା ତାହାକୁ ଦୈନିକ ଉଠାଣ ବି ହେଉଥିଲା। ମାତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା | ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ହେଲା ନାହିଁ । କଦମ୍ରସୁଲ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ କହିଥିଲା । ଏହି ରିଚାର୍ଜ କଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଲିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ୩୦୦ ଯୁବକ ୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିଥିଲେ | କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ । ଏହା ପରେ ଯୁବକମାନେ ବଡ଼ଧରଣର ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ପାରିଛନ୍ତି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
କ'ଣ କହନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ
ଏହି କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଅଳ୍ସଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଫସାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା କମ୍ପାନୀ । କମ୍ପାନୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଇଲାକାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପ୍ରତି ସାହିରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ରଖା ଯାଉଥିଲା । ଏହି ପରି କମ୍ପାନୀ କଟକର ଗଳି ଗଳିରେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଥିଲା । ହେଲେ ଯେଉଁ ଦିନ ସଂସଦରେ ଅନଲାଇନ ଗେମିଂ ଆପ ବ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଲ ଆସିବାର ଥିଲା ଠିକ ସେହିଦିନ ଏହି କମ୍ପାନୀ ଗାଏବ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ।
