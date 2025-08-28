ଭୁବନେଶ୍ବର: ସରକାରୀ ଚାକିରିରୁ ଅବସରରେ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ପେନସନ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ (Jeevan Pramaan) । ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ବିନା ବାଧକରେ (Hassle Free) ପେନସନଧାରୀ ଘରେ ବସି କିପରି ପେନସନ ଗଣ୍ଡାକ ପାଇପାରିବେ ଏଥି ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣର ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା । କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଜିବି ପେନସନଧାରୀ ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଚେନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାଡିରେ ଛିଡା ହେବାକୁ ପଡୁଛି । ଏହି ଆପ୍ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନହୋଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
Jeevan pramaan କଣ ?
ପେନସନ ଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ Jeevan Pramaan ହେଉଛି ଏକ ବାୟୋମାଟ୍ରିକ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର । 2014 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ପେନସନ ଉପୋଭୋକ୍ତା ଏହାର ସୁବିଧା ନେଇପାରିବେ । ଏହି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଏକ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ।
ପେନସନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପେନସନଧାରୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନଚେନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଜମା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଥି ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପେନସନ ବଣ୍ଟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏହାପରେ ପେନସନଧାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଯାକ ପେନସନ ମିଳିଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେନସନଧାରକ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅର୍ଥାତ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ନଚେନ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିବା ଜରୁରୀ । ନଚେତ ପେନସନ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ପେନସନ ହୋଲ୍ଡର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କଷ୍ଟମର ସେବା ଆଧାରରେ Life Certificate ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି।
Jeevan pramaan APP କଣ ?
ପେନସନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କିମ୍ବା ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବାର ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟତଃ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ପେନସନ ରାଶିର ସୁଗମ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହୋଇଯାଏ । ବିଶେଷକରି ବୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଉପସ୍ଥିତ କରିପାରି ନଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ଅନେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅବସର ପରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ବାଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଚିତ୍ ପେନସନ ରାଶି ପାଇବାରେ ଏକ ବଡ଼ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତ କରି ହାତ ପାଆନ୍ତରେ ଏହି ସେବାକୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ 2024 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା Jeevan pramaan AAP । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଘରେ ବସି ପେନସନଭୋଗୀ ବଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପଠାଇ ପେନସନ ପାଇପାରିବେ । କିନ୍ତୁ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହି ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଆଜି ପେନସନଧାରୀ ମାନେ ଅଜ୍ଞ ।
କେମିତି କରିବେ Jeevan Pramaan AAPର ବ୍ୟବହାର ?
ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ପେନସନ ପାଇଁ ଆଧାର ଲିଙ୍କ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ କିମ୍ବା ଫେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଜିଟାଲ୍ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷିକ ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଏହା ପେନସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପେନସନ ବଣ୍ଟନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରେ।
ଫେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ ?
ଏଥି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା:
ଏହି ଆପ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ 9.0 କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଭର୍ସନରେ ଚାଲିଥାଏ ।
ଫୋନର କ୍ୟାମେରା ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ 5MP କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ରହିବା ଜରୁରୀ।
ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ପେନସନ୍ ବଣ୍ଟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ (ଯଥା, ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ) ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ଉଚିତ।
STEP-1: ଜରୁରୀ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ
- ଆଧାର ଫେସ୍ ଆରଡି ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ: ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ UIDAI ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା "ଆଧାର ଫେସ୍ ଆରଡି (Early Access)" ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଫେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ।
- ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ: ଏହା ପରେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ "ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଫେସ୍ ଆପ୍" ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ।
STEP-2: ପେନସନଭୋଗୀ ପ୍ରମାଣୀକରଣ (Operator authentication )
- ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ ।
- ଏହାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ଯିବ ।
- ବୈଧତା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ଆସିବ ।
STEP-3: ପେନସନ ବିବରଣୀ ଦିଅନ୍ତୁ
- ପେନସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଯେମିତିକି ପେନସନ ପେମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡର (PPO) ନମ୍ବର, ପେନସନ ବଣ୍ଟନ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ ଭଳି ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପେନସନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସୂଚନା ଦେବେ ।
- ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହମତି ଦେବାକୁ ଚେକବକ୍ସ ଚୟନ କରିବେ ।
STEP-4:ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (DLC) ଜେନେରେଟ କରନ୍ତୁ
- ଫେସ୍ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପାଇଁ "Proceed" ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ର ଫଟୋ କ୍ୟାପଚର କରିବା ପାଇଁ ଆପ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଓପନ ହୋଇଯିବ ।
- ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଇଟ ଏବଂ ପୋଜିସନ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ: ମୁହଁରେ ଛାଇ ନପଡିବା ପରି ଏକ ଭଲ ଲାଇଚ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସିଧା ବସନ୍ତୁ । ସିଧାସଳଖ କ୍ୟାମେରା ଆଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ।
- ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଦିଅନ୍ତୁ: ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ମିହଁ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ବୁଲାନ୍ତୁ ।
- ଏହି ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଟ ଭଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଓ କ୍ୟାମେରା ଅସ୍ଥିର ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ସୂଚାଇବ।
- ସଫଳ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ପରେ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଯିବ ଏବଂ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପାଇଯିବେ । ଆଇଡି ବ୍ୟବହାର କରି ସରକାରୀ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମାଣପତ୍ରକୁ ଆକ୍ସେସ ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। DLC ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପେନସନଧାରୀ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ସେୟାର ହୋଇଯାଏ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାସଓ୍ବାର୍ଡ ଭୁଲି ଯିବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ?
ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ବ୍ରାଞ୍ଚ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପାସଓ୍ବାର୍ଡ ଜାଣିପାରିବେ।
Doorsteps Bankingର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ପେନସନ ଭୋଗୀ।
ଘରକୁ ଆସିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ କିଛି ଅର୍ଥ ଦେବାକୁ ପଡିବ କି ?
ହଁ ଯଦି ଆପଣ Doorsteps Bankingର ସହାୟତା ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ହେବ।
Jeevan pramaan AAP ବିଷୟରେ ସଚେତନ ଆବଶ୍ୟକ:
ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏହି ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ସତ । କିନ୍ତୁ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆସିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡାକଘରେ ଭିଡ ଜମାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ଥରରେ ସଚେତନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡିଛି । ଏନେଇ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପେନସନଧାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ । ସେମାନେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବା କହିଛନ୍ତି ।
'ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି'
ଏନେଇ ପେନସନ ଉପଭୋଗୀ ତନୁଜା ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ନିକଟରେ ମୁଁ ଅବସର ନେଇଛି । ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି । ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଲେ ଲାଇନରେ ଛିଡା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ କାହାକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ବାୟୋମେଟ୍ରିକର ବହୁତ ବଡ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି । କାହିଁକିନା ହାତର ରେଖା ଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି । ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ ଗୋଟିଏ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ । ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେବ । ବୟସ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଭୁଲି ଯାଉଛି । ପାସଓ୍ବାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ସିନିୟରସିଟିଜେନଙ୍କୁ ହଠାତ ପଚାରିଲେ ସେମାନେ କହୁପାରନ୍ତି ନାହିଁ । ତେଣୁ ଏମିତିକି କିଛି କରାଯାଉ ସହଜରେ ସେମାନେ ଜେମିତି ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇପାରିବେ । ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପର ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ । ବ୍ୟାଙ୍କ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ସରଳ କରିବାକୁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ ।"
ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସଚେତନ ଜରୁରୀ:
ଅବସରପାପ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରବନ୍ଧକ ସମୀରଣ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତାର ବ୍ୟବହାର ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ । ଏହା ବିଷୟରେ ମୋତେ ଏତେ କିଛି ଜଣାନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାନାହିଁ । ସରକାର ଏଥି ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ପୂର୍ବରୁ ଲାଇଫ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍ ଦ୍ବାରା ଆଧାରକାର୍ଡ ଦ୍ବାରା ଘରେ ବସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହୋଇପାରୁଛି । ବୟସ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ କୁଆଡେ ଯିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ । ଏହି ଆପ୍ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏଥି ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ଜରୁରୀ । ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ । କିନ୍ତୁ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆଉ ୨୩ ମିସା ବନ୍ଦୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନସନ - MISA PRISONERS
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସୁଦର୍ଶନ ବେହେରାଙ୍କୁ ପେନସନ ଦିଅ: ହାଇକୋର୍ଟ - ORISSA HIGH COURT
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର