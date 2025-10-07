ETV Bharat / state

ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଶାର କିରଣ Hope is Life, ନିଃସ୍ବାର୍ଥପର ସେବାର ପରିଚୟ

ସମାଜସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀର ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ସଦସ୍ୟ । ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଖୋଲି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ।

HOPE IS LIFE OLD AGE HOME
HOPE IS LIFE OLD AGE HOME (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 7, 2025 at 6:15 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 7:52 PM IST

5 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: "ଘରେ ପୁଅ, ବୋହୂ, ନାତି, ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି... ତଥାପି ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଏଠାକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି । ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋର କିନ୍ତୁ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ ତାଠୁ... ମୋତେ ସେତିକି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କଲେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତେଜ୍ୟା କରିଦେଲି । ହୃଦୟକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋତେ କଟୁ କଥା କହିଲେ, ସହିପାରିଲିନି। କାଳିଆ ମୋତେ ଦଉଡି ଲଗାଇ ଏଠାକୁ ଟାଣି ଆଣିଛି ।" ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ ମନରେ ଥିବା ବେଦନାକୁ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ଉର୍ମିଳା ତ୍ରୀପାଠୀ ।

HOPE IS LIFE OLD AGE HOME (ETV BHARAT ODISHA)

ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଶାର କିରଣ ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ:

କାହାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କିଏ ପୁରା ପରିବାରକୁ ହରାଇଛି, ଆଉ କିଏ ପୁଅ, ବୋହୂର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିନପାରି ଘରଛାଡି ଦେଇଛି । ପରିବାର ଥାଇ ବି ଏକା ହୋଇଯାଇଥିବା ଏପରି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଶାର କିରଣ ସାଜିଛି ପୁରୀର ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ । ସ୍ବାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମକଲା ପୁଅ ପର କରିଦେଉଛି ସେହିଠି ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେକରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କୋଳାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ସଦସ୍ୟ । ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା... ରହିବାଠୁ ଖାଇକା... ଶୋଇବାଠୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରାୟ 32 ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଜିଇଁବାର ନୂଆ ରାହା ଦେଇଛି ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ । ଜୀବନ ବିତିଯାଇଥିବା ଦୁଃଖର ଦିନ ଭୁଲି ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ରହି ଖୁସି ଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।

ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ଅନ୍ତେବାସୀ
ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନ୍ତେବାସୀ ଉର୍ମିଳା ତ୍ରୀପାଠୀ କୁହନ୍ତି, "ବହୂ ମତେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ମୁଁ ଘର ଛାଡି ଏଠାକୁ ପକାଇ ଆସିଲି। ଏଠାରେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଙ୍କୁ ମୁଁ ପର ବୋଲି ଭାବୁନି। ଏମାନେ ମୋର ସବୁ ପୁଅ। କେବେବି ଏମାନେ ମତେ କିଛି ବି କଷ୍ଟ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ମୋର କିଛି ବି ଅସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷରେ ଅଛି। "

Hope is Life old age home
Hope is Life old age home (ETV BHARAT ODISHA)

ଜଣେ ପୁରୁଷ ଅନ୍ତେବାସୀ ନକୁଳ ମହାରଣା କୁହନ୍ତି, "ଏଠାରେ ରହିବାକୁ ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗୁଚି। ଖାଦ୍ୟ, ପାନୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚିକିତ୍ସା ସବୁ କିଛି ଏଠାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋର ବଡ ଭାଇ, ଭିଣୋଇ, ବାପା ମା' ମରି ଗଲେଣି, ମୁଁ ଅବିବାହିତ । ଏଣୁ ମୋର କେହି ପରିବାର ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ମୋତେ ପାରାଲିସିସ ହୋଇଥିଲା । ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ସେବା ମତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ଏବେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପାରିଛି। ଆମକୁ ଯେମିତି ସେବା ମିଳୁଛି ନିଜ ଘରେ ଏମିତି କେହି କରିବେନି। ଆମେ ଏଠାରେ ଭଲରେ ଅଛୁ।"

ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ସଦସ୍ୟ
ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ସଦସ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)

୧୮ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ:

ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ
ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ (ETV BHARAT ODISHA)

ମାତା ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଚଳନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅବହେଳା କରିବା ନାହିଁ । ତାଙ୍କ ପରିଣତ ବୟସ ରେ ତାଙ୍କୁ ହାତଛଡ଼ା କରିବା କରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୁଷା କରିବା। ଏଭଳି କିଛି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପୁରୀର ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ (Hope is Life) । ୨୦୨୦ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୯ ତାରିଖରେ ପୁରୀ ସର୍ବୋଦୟ ନଗରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ୫ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରଖାଯାଇ ସେବା ଶୁଶ୍ରୁଷା କରାଯାଉଛି। ସୁରେଶ କୁମାର ନନ୍ଦ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ସଭାପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗଦାଧର ସାହୁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରି ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ଙ୍କ ସାହାରା ପାଲଟିଥିବା ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କୁ ସବୁ ମହଲରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ର ଏଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ବେଲଦଳରେ ଅଛି ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଫଳରେ ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାକୁ ଆସି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଭେଟି ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟିଭଇ ଲଗାଯାଇଛି । ଶୋଇବା ପାଇଁ ବେଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଶାର କିରଣ Hope is Life
ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଆଶାର କିରଣ Hope is Life (ETV BHARAT ODISHA)
ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ସଦସ୍ୟ
ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ସଦସ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୀ ବେଲଦଳରେ ରହିଛି ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ:

ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ
ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV BHARAT ODISHA)

୧୮ ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫରେ ଏବେ ୪୩୫ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ୩୨ ଜଣ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୬୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଏଥି ପାଇଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସରିଛି। ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କିଛି ଜାଗା ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫକୁ ଦାନ କରିବା ପରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହାୟତାରେ ପୁରୀ ବେଲଦଳରେ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ବାସଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ସେଠାରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ୩୨ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ୮ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ୨ ଜଣ ମ୍ୟାନେଜର, ୨ ଜଣ ରୋଷେୟା, ୪ ଜଣ କେୟାର ଟେକର, ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଓ ଜଣେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଅଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ୬୦ ବର୍ଷ ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ମାନେ ଅସହାୟ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି ସେହି ମାନଙ୍କୁ ରଖା ଯାଇଛି।

ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଲାଗିଛି ଟିଭି
ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଲାଗିଛି ଟିଭି (ETV BHARAT ODISHA)

ଅନେକ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧା ନିଜ ପରିବାରର ଅତ୍ୟାଚାର ସହିନପାରି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରର କେହି ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ପୂଜା ପାଠ କରାଯାଉଛି। ଜନ୍ମ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।

ସମାଜସେବାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ:

ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯାଉଛି
ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସା ଯାଉଛି (ETV BHARAT ODISHA)
ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ଅନ୍ତେବାସୀ
ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିବା ପଛରେ ରହିଛି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ର ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ୧୮ କଣ ଛାତ୍ର ଏକାଠି ହୋଇ ସମାଜସେବା ପାଇଁ ୨୦୧୭ ମସିହା ମେ ୧୮ ତାରିଖ ରେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ନାମରେ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ସଫେଇ, ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ମାଗଣା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରି ନିଜକୁ ସମାଜସେବାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ଭଳି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବେଶ୍ ଲୋପପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଅନେକ ବର୍ଗର ଲୋକେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିବା ନେଇ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ସଦସ୍ୟ
ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ସଦସ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)
ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ଅନ୍ତେବାସୀ
ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ଅନ୍ତେବାସୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ସଭାପତି ସୁରେଶ କୁମାର ନନ୍ଦ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲା ସ୍କୁଲ ର ୧୯୯୩ ବ୍ୟାଚର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏକ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ ୨୦୧୭ ମସିହା ମେ ୧୪ ତରିଖରେ । ସେଠାରେ ଆମର କିଛି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଅସହାୟତା ଦେଖି ଏକ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପୁରୀର ସର୍ବୋଦୟ ନଗରରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ପ୍ରଥମେ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଆମ ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ହେଲେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେଉଁ ମାନେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରାମରେ ଯେତିକି ଦିନ ରହିବେ ସେମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠାରେ ୩୨ ଜଣ ଅନ୍ତେବାସୀ ଅଛନ୍ତି। "

ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ସଦସ୍ୟ
ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ସଦସ୍ୟ (ETV BHARAT ODISHA)

ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ସମ୍ପାଦକ ଗଦାଧର ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ଯେଉଁ ମହତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛୁ ତାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ୪୩୫ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ହେଲେଣି। ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି। ଆମେ କେବେ ଭାବି ନଥିଲୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ ହୋଇ ପାରିବ। ଆମେ କେବେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇନୁ। ଆମେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚଳାଇବା ପାଈଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିର୍ଭର କରିନାହୁଁ। ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। "

ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର
ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର (ETV BHARAT ODISHA)

କଟକ ଆଠଗଡରୁ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ କୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ହେମାଙ୍ଗିନି ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ହୋପ ଇଜ୍ ଲାଇଫ ବିଷୟ ରେ ଅବଗତ ହେଲି। ତାଙ୍କର ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାନ ହୋଇ ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିବି ବୋଲି ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି। ତେବେ ପୁରୀ ଆସିଥିବାରୁ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଆସି ଏଠାରେ ରହୁଥିବା ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲି। କିଭଳି ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି ତାହା ପଚାରି ବୁଝିଲି। ଯାହା ମୁଁ ବୁଝିଲି ବିନା ସରକାରୀ ସହାୟତାରେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ କୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରିପାରିବି ମୁଁ ନୀଜ କୁ ଧନ୍ୟ ମନେକରିବି। "

ହୋପ୍ ଇଜ୍ ଲାଇଫର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିଃସ୍ବାର୍ଥପର ସେବା ଆଜିର ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

Last Updated : October 7, 2025 at 7:52 PM IST

