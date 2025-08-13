ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ମନ କିଣିଲେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ । ଡ୍ୟୁଟିରେ ନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ହୋମଗାର୍ଡ ମ୍ୟାଡାମ । ତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ରେଳବାଇ ଓ ତଟରକ୍ଷୀ) ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଗୃହରକ୍ଷୀଙ୍କ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ।
‘ଏକ୍ସ’ରେ ସେୟାର କରି ବୋଥ୍ରା ଲେଖିଛନ୍ତି, ‘‘ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ହୋମଗାର୍ଡ ଜି. ରାମୁଲୁଆମ୍ମା ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରକୁ ପନିପରିବା କିଣିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବଜାର ଛକରେ ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ ଧରି ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ସିଫ୍ଟ ସହିତ ଶେଷ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜୀବନର ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାଏ’’ ।
Home Guard J Rabuluamma of Paralakhemundi came to the local market today to buy vegetables. At the busy Palace Square, she saw a traffic jam.— Arun Bothra 🇮🇳 (@arunbothra) August 10, 2025
Holding her bag, she took charge of the situation and cleared the jam.
For some, duty ends with shift.
For others, it’s a way of life. pic.twitter.com/dDEoAfQQIj
- ସାଧା ପୋଷାକରେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଗୃହରକ୍ଷୀ ଜି.ରାମୁଲୁଆମ୍ମା । 2005 ମସିହାରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସକାଳୁ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ପ୍ୟାଲେସ ଛକରେ ଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ କେହି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ନଥିଲେ । ଆଉ ଠିକ ସେତିକିବେଳେ ଯିଏ ଯେଉଁଆଡୁ ଚାହିଁଲା ଗାଡି ଧରି ପଶିଲା । ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିଲା । ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ନିଜ ଘର ପାଇଁ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ବଜାର ଯାଉଥିଲେ ରାମଲୁଆମ୍ମା । କିନ୍ତୁ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାମକୁ ଛାଡି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଲାଗି ପଡିଥିଲେ ରାମଲୁଆମ୍ମା । ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଅଣ୍ଟାରେ ଲୁଗା ଭିଡି ଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ ମ୍ୟାଡାମ ।
‘‘ୟୁନିଫର୍ମରେ କେବଳ ଡ୍ୟୁଟି ହୁଏନି । ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡ୍ୟୁଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା କଥା । ମୁଁ ବି ସେଦିନ ପରିବା ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି । ଆଉ ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ କଲେଜ ଛକ ଯାଏଁ ଏଭଳି ଭିଡ ଦେଖି ମୁଁ ଭିଡକୁ ସ୍ବାଭାବିକ କରିଥିଲି । ମୋତେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ ଅଧିକାରୀ ଫୋନ କରି ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି । ଆମ ସାହେବଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି’’ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୃହରକ୍ଷୀ ରାମଲୁଆମ୍ମା ।
- ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଛୁଟୁଛି ପ୍ରସଂସାର ସୁୁଅ
ରାମୁଲୁଆମ୍ମାଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଭାବ ବିହ୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିବା ସହ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ହେଲେ କେହି ଏହାର ଭିଡିଓ କରି ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଯାଏଁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭିଡିଓ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣି ନଥିବା କୁହନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିବାରୁ ସେ ଖୁବ ଖୁସିଥିବା କହିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଜପତି ଏସପି ଯତୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ କହଛନ୍ତି ‘‘ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଗୃହରକ୍ଷୀ ଜଣକ ମାର୍କେଟ ଛକକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଏଭଳି ଭିଡ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଦେଖି ସେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବାଭାବିକ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବା କଥା ଆମେ ଦେବୁ । ସଂପୃକ୍ତ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅତି ଦାୟିତ୍ଵର ସହ ସଂପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ’’ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ହୋମଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଟଳି ପଡିଲେ 2 ଆଶାୟୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଭାସିନୀ ଓ ଦେବୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସହାୟତା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର, ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି