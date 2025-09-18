ETV Bharat / state

ରେମୁଣା ମା' ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା ଦୁର୍ଗା, ମନ୍ଦିର ପଛରେ ରହିଛି ଅନନ୍ୟ ଲୋକକଥା

ନାଲାପାଟଣା ମା' କନକ ଦୁର୍ଗା । କାର୍ଯ୍ୟ ଭାର ପୂର୍ବରୁ ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ।

Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga
Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga (ETV Bharat)
ବାଲେଶ୍ବର: ଜଗତଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗା । 10 ଭୁଜ ଥିବାରୁ ମା' ଦୁର୍ଗା ଦଶଭୁଜା ନାମରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି । ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଭଳି ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମା'ଙ୍କ ରହିଛି ୧୮ଟି ହାତ, ତେଣୁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା ଭାବରେ ମା'ଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ । ଏ ପୀଠର ଆଉ ଏକ ବିଶେଷତ୍ବ ହେଉଛି, ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜି ନଥାଏ । ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମା' ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳି ଥାଆନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ମନ୍ଦିର ପୂଜକ । ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ପତ୍ରିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଲାପାଟଣାରେ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର । ଯେଉଁଠି ମା' କନକ ଦୁର୍ଗା ନାମରେ ପୂଜା ଆଆନ୍ତି ।

Ashtadasabhuja Kanak Durga in Remuna Balasore (ETV Bharat)

ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ପୀଠରେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ପାଖରୁ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ସେମିତି ଶକ୍ତିପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ପତ୍ରିପାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଲାପାଟଣାରେ ଥିବା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଲିଛି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା । ସବୁଠି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦଶଭୁଜା ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ରହିଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା । କାହିଁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଏଠାରେ ମା' ବିରାଜିତ ହୋଇ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିଇତି ଦର୍ଶନ ଦେବାସହ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହରି ନେଉଛନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି ମାଆଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଦ୍ଵିତୀୟ । ଏମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନାହିଁ ।

Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga
Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga (ETV Bharat)



କ'ଣ ରହିଛି ଲୋକକଥା :

ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ହୋଇ ଆସୁଛି । ଲୋକକଥା ଅନୁସାରେ, 1818 ମସିହାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଏକ ବିରାଟ ପୋଖରୀ ଥିଲା । ଏହି ପୋଖରୀରୁ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର ଭାବେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ । ସେତେବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମା'ଙ୍କୁ ଏକ ଚାଳଛପର ଘରେ ସ୍ଥାପନ କରି ହରିଗୋଲାମ ଦାସ ପୂଜା କରୁଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହରିଗୋଲାମ, ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତ୍ରିଲୋଚନଙ୍କ ବିବାହ ଚନ୍ଦ୍ରମଣୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମା' ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ପୂଜକ ଭାବେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରି ଆସୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର 93 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିୟୋଗ ହେବାପରେ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ପ୍ରଭାକର ମହାପାତ୍ର 1994 ମସିହାରେ ନିତ୍ୟପୂଜକ ହୋଇ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ 3 ଜଣ ପୂଜକ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତିପଦ ପଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ପୀଠକୁ ସ୍ୱାତ୍ତିକ ପୀଠ, ଶକ୍ତି ପୀଠ ଓ ଶୈବପୀଠ ଭାବେ କୁହାଯାଇଥାଏ । ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମହାଦେବ ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି ।

Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga
Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga (ETV Bharat)
ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ବିଧି:

କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାବିଧି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ରହିଛି ଶିବ ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ପ୍ରଥମେ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଶେଷରେ ମା' ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିହୁଏ । ଦୁର୍ଗାପୂଜା ସମୟରେ ଏଠାରେ 18 ଦିନ ଧରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ । ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଦିନରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ଯାଏଁ 16 ଦିନ ଓ ନବମୀ, ଦଶମୀ ପୂଜାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 18 ଦିନ ମା'ଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ।

Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga
Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga (ETV Bharat)


ପୂଜାରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ:

ମା'ଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଓ ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଶକ୍ତିପଦ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଦେବୀ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦ୍ଵିତୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି । ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଦେବୀଙ୍କର ୧୮ଟି ହାତ । ଏବେ ମା'ଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଦିବାସୀୟ ପୂଜା ଚାଲିଛି । ପ୍ରତିଦିନ ଚଣ୍ଡୀପୂଜା, ଯଜ୍ଞ, ଆହୁତି ଆଦି ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି । ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହେଉଛି । ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସାଧୁ ଥିଲେ ଯିଏ କି ହରିଗୋଲାମ ଦାସ । ସେ ଜଣେ ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ । ସେ ଆସିକି ଏ ବଣ ଭିତରେ ଲୁଚିକି ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଠି କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଥିଲେ, ଦେବୀ ନଥିଲେ । ଜଗନ୍ନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ସ୍ବାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ହୁଏ ତ ମା'ଙ୍କ ଆଦେଶ ହୋଇଛି, ସେ ମା'ଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେହିଦିନ ଠାରୁ ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସମସ୍ତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ହେଉଛି । ହୋମ ହେଉଛି, ସପ୍ତଶତୀ ଚଣ୍ଡିପାଠ ହେଉଛି, ଦେବୀଙ୍କର ସ୍ନାନ, ଉପଚାର, ଅଭିଷେକ, ଅଧରାତ୍ରୀ ପୂଜା ଚାଲିଛି । ଏହିଭଳି ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ମହାଳୟା ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା ବି ଚାଲିବ ।"

Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga
Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga (ETV Bharat)


କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଏ ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ:

ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ, ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେଲେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଉପୁଜି ନଥାଏ । ଆଉ ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବା ପୂର୍ବରୁ ମା' ଅଷ୍ଟାଦଶ ଭୁଜା କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳି ଥାଆନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ସୁରୁଖୁରୁରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟରେ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ।



ନିଯୁକ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମା'ଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ:

ସେହିପରି ମା'ଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିବା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ନେବା ଆଗରୁ ଆସୁଥିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୁରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ପୂଜା କରନ୍ତି । ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ଯେଉଁ ମାନସିକ କରେ ତାହା ପୂରଣ ହୁଏ । ଦୁର୍ଗାଷ୍ଟମୀରେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଲା ଭୋଗ ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷ ଯାକ ଭଲରେ କଟେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ଧାରଣା ରହିଛି । କେବଳ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନେତାମାନେ ଆସି ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ମା'ଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ତାଙ୍କ କର୍ମରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ କର୍ମ କରନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟି ।"

Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga
Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga (ETV Bharat)



ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି ମା':

ମାଆଙ୍କ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ହେଉଥିବା ହୋମ ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବାପରେ ସେମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ବସୁଛନ୍ତି । ସେହିଭଳି ଜଣେ ବ୍ରତଧାରୀ ସୁନାମଣି ଜେନା ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, "ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜାରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ । ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲୁ ମୋର ତିନୋଟି ମାନସିକ ଥିଲା । ମା' ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ତିନୋଟି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସବୁ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବାପରେ ମା'ଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥିଲା । ପରେ ଆମେ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ୨୫ ବର୍ଷ ହେଲା ଯଜ୍ଞ ପୂଜା କରିଆସୁଛୁ ।"

ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ରାଜେଶ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ନିଜେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପୂଜା, ଭୋଗ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଲଗାଉଥିବା ବେଳେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ମା'ଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ନେଇ ଆସନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ଏଠାରେ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଆନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ୱରର ନୂଆ ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର, ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶିବ ମାଲବ୍ୟ ଏଠାରେ କମିଟି ସଭାପତି ଥିବା ବେଳେ ଆସି ପୂଜା କରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।"

Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga
Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga (ETV Bharat)
Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga
Maa Ashtadasabhuja Kanak Durga (ETV Bharat)

ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ବାସନ ମାଜିବା, ଅଗଣା ଓଳାଇବା ଭଳି ସେବା କରୁଥିବା ଜଣେ ବୟସ୍କା ମହିଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀମଣି ମହାରଣା ନିଜର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି,"ମୁଁ ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷ ହେବ ଏଠାକୁ ଆସୁଛି । ଦିନେ ମୋ ବାଛୁରୀ ହଜି ଯାଇଥିଲା । ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ତିନିଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲା ହେଲେ ବାଛୁରୀ ମିଳି ନଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ମା'ଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି । ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମଉସା ମୋର ଦେଖା ହୋଇ ମୋ ବାଛୁରୀ ସେଇଠି ବାନ୍ଧି ରଖିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ । ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇଥିଲି ।"

