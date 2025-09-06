ETV Bharat / state

ହୀରାକୁଦ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ, ସମ୍ବଲପୁର-ସୋନପୁର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ 20 ଗେଟ୍‌ ଜରିଆରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ରାସ୍ତା ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି ।

Hirakud Dam water Release
Hirakud Dam water Release (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 6, 2025 at 10:50 AM IST

Updated : September 6, 2025 at 12:01 PM IST

1 Min Read

HIRAKUD DAM WATER RELEASE ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 20ଟି ଗେଟ୍‌ ଦେଇ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରୁଛି । ଏପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲିରୁ ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭାସୁଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେଲେ, ଯଦି ପୁଣିଥରେ ହୀରାକୁଦରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ, ତେବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣମଗ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।

ବୁଡିଲା ବ୍ରିଜ:

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 24ଟି ଗେଟ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା । ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ସ୍ତର 626.41 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ହୀରାକୁଦକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,86,028 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ 24ଟି ଗେଟ ଜାରିଆରେ ମହାନଦୀକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 4,24,147 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା । ଆଜି 4ଟି ଗେଟ୍‌ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ଫାଟକ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହୀରାକୁଦ ସହରର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲିରୁ ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଅଧଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଗାଡି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମାନେଶ୍ଵରରୁ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଡି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ହେଉଛି ।

Floodwaters flowing Above Gunderpur Bridge in Sambalpur (ETV Bharat Odisha)

ଅନ୍ୟପଟେ ବିପଦଶଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ରିଜ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଗୁଣ୍ଡେରପୁରର ଏହି ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜର ଉଚ୍ଚତା କମ ଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ 23ଟି ଗେଟରୁ ଅଧିକ ଖୋଳିଲେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ । ଗତକାଲି 24 ଗେଟ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା ।

Floodwaters flowing Above Gunderpur Bridge in Sambalpur
Floodwaters flowing Above Gunderpur Bridge in Sambalpur (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

Rain Alert: ଆହୁରି ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ, 9 ଯାଏଁ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର

ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର 4 ଗେଟ୍, ଲଘୁଚାପ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ୟାଜଳ ନିଷ୍କାସନ

ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାନଦୀରେ ଅଧିକ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ, ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ବ୍ରିଜ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ । କାରଣ ବ୍ରିଜଟି ତଳୁଆ ରହିଛି । ନୂଆ ବ୍ରିଜର କାମ ଚାଲିଛି । ଯଦି ବ୍ରିଜର କାମ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ।"

Floodwaters flowing Above Gunderpur Bridge in Sambalpur
Floodwaters flowing Above Gunderpur Bridge in Sambalpur (ETV Bharat Odisha)
Floodwaters flowing Above Gunderpur Bridge in Sambalpur
Floodwaters flowing Above Gunderpur Bridge in Sambalpur (ETV Bharat Odisha)


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

Last Updated : September 6, 2025 at 12:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HIRAKUD FLOOD WATER RELEASEFLOOD IN SAMBALPURODISHA FLOOD NEWSSAMBALPUR SONEPUR ROADHIRAKUD DAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.