ହୀରାକୁଦ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ବ୍ରିଜ, ସମ୍ବଲପୁର-ସୋନପୁର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ

ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ 20 ଗେଟ୍ ଜରିଆରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି । ସମ୍ବଲପୁର ସୋନପୁର ରାସ୍ତା ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ଚାଲିଛି ।
Published : September 6, 2025 at 10:50 AM IST|
Updated : September 6, 2025 at 12:01 PM IST
HIRAKUD DAM WATER RELEASE ସମ୍ବଲପୁର: ହୀରାକୁଦ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ଫାଟକ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 20ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ପ୍ରବାହ କରୁଛି । ଏପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲିରୁ ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଭାସୁଛି । ଫଳରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେଲେ, ଯଦି ପୁଣିଥରେ ହୀରାକୁଦରୁ ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଏ, ତେବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଣମଗ୍ନ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ।
ବୁଡିଲା ବ୍ରିଜ:
ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 24ଟି ଗେଟ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା । ହୀରାକୁଦ ଜଲଭଣ୍ଡାରର ଜଳ ସ୍ତର 626.41 ଫୁଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ହୀରାକୁଦକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 3,86,028 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଅପରପକ୍ଷରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ 24ଟି ଗେଟ ଜାରିଆରେ ମହାନଦୀକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 4,24,147 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା । ଆଜି 4ଟି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ଫାଟକ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ହୀରାକୁଦ ସହରର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲିରୁ ସୋନପୁର ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଅଧଫୁଟ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଫଳରେ ଗାଡି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ମାନେଶ୍ଵରରୁ ସୋନପୁର ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗାଡି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ହେଉଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିପଦଶଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବ୍ରିଜ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂଆ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣଧୀନ ଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଗୁଣ୍ଡେରପୁରର ଏହି ପୁରୁଣା ବ୍ରିଜର ଉଚ୍ଚତା କମ ଥିବାରୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମରୁ 23ଟି ଗେଟରୁ ଅଧିକ ଖୋଳିଲେ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ । ଗତକାଲି 24 ଗେଟ ଖୋଲିଥିବାରୁ ଅଧିକ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମହାନଦୀରେ ଅଧିକ ଗେଟ ଖୋଲିଲେ, ଗୁଣ୍ଡେରପୁର ବ୍ରିଜ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ । କାରଣ ବ୍ରିଜଟି ତଳୁଆ ରହିଛି । ନୂଆ ବ୍ରିଜର କାମ ଚାଲିଛି । ଯଦି ବ୍ରିଜର କାମ ଶ୍ରୀଘ୍ର ଶେଷ କରାଯାଏ ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରିବ ।"
