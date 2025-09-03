ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ରଦ୍ଧ କଲେ ହାଇକୋର୍ଟ

କଟକ/ସମ୍ବଲପୁର: 11 ବର୍ଷ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ ରାୟ l ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ରଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 2015ରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ରଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଏଥିସହ ଆସନ୍ତା 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନ ଆଧାରରେ ସାନି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ହାଇକୋର୍ଟ l ସଂରକ୍ଷଣ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ନେଇ ଦାୟର ହୋଇଥିଲା ମାମଲା।
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଫିଟିଛି ବାଟ
11 ବର୍ଷ ହେଲା କୋର୍ଟରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶେଷରେ ବାଟ ଫିଟିଛି l ୱାର୍ଡ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ରଦ୍ଧ କରିବା ସହ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ ନେଇ ବାଟ ଫିଟିଛି।
କାହିଁକି ଅଟକି ଥିଲା SMC ନିର୍ବାଚନ?
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, 11 ବର୍ଷ ହେଲା କୋର୍ଟରେ ଅଟକି ରହିଥିଲା, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନିର୍ବାଚନ। ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଥିବାବେଳେ 2008 ମସିହାରେ ଶେଷ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ 15 ନଭେମ୍ବର, 2013 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ନୋଟିଫିକେସନ ନମ୍ବର- 32943 /HUD,Dt. 15,November, 2013ରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ମହାନଗର ନିଗମର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସହ ବୁର୍ଲା, ହୀରାକୁଦ ଓ ଧନକଉଡ଼ାର 7ଟି ଓ ମାନେଶ୍ବରର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରାଯାଇ ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ କରାଯାଇ ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ସହରର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4ର ଜଣେ ନିବାସୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ CWCର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ମହାନଗର ନିଗମର ୱାର୍ଡ ପୁନର୍ଗଠନ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କହି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନ ସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ l ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଏପ୍ରିଲ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ 2014ରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଏହା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଉତ୍ତର ରଖିବାକୁ ନୋଟିସ କରିଥିଲେ l
ଅଭିଯୋଗ କାରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 4ରେ ଏସଟି, ଏସସି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ହିସାବରେ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ନାହିଁ l ତେଣୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଥିବା ଅଜୟ ମହାନ୍ତି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ l
ଏହା ପରଠାରୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ। ଫଳରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇ ପାରି ନାହିଁ l
ଏହାକୁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଆସୁଥିଲା ବିଜେପି
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହାକୁ ବିଜେପି ଏକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାର ମାମଲା ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି କହି ନିଜର ଦୋଷ ଝାଡୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ 2014 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଗଠନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାନସଭା ସିଟ୍ ର ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକର 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ମାନେଶ୍ବର ବ୍ଲକର 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା।
ସେତେବେଳେ 11ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନିଜର ପଦ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ମହାନଗରରେ ମିଶିବା ପରେ ମଧ୍ୟ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ମହାନଗର ନିର୍ବାଚନ ନହେବାରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ/ସମ୍ବଲପୁର