ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ସମ୍ବଲପୁର, ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଲା ସହର
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ । ଘରେ ପଶିଲା ପାଣି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଖୋଲିଲା ଗେଟ ।
Published : September 24, 2025 at 5:14 PM IST
Heavy Rainfall Water Logging Sambalpur ସମ୍ବଲପୁର: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଗତ ରାତିରେ ନିର୍ଧୁମ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ପାଣି ଜମିବା ସହ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାକ ୱାଟର ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସହରର ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତା ଉପରେ 3ରୁ 4 ଫୁଟ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ପଡ଼ିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଆଜି ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର 16ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ରହିଛି ।
ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦ ଗେଟ:
ଆଜି ହୀରାକୁଦର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ 11ଟି ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 5ଟି ଗେଟ ଖୋଲା ରହିଛି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସ୍ତର 629.95 ଫୁଟ ରହିଛି । ଏହି ସମୟରେ ହୀରାକୁଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 1,86,133 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ ଭଣ୍ଡାରରୁ ମହାନଦୀକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି 2,33,019 କ୍ୟୁସେକ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଉଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ 41.72 ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ 66.21 ଏମଏମ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଭୁଶୁଡିଲା କାନ୍ଥ:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଫଳରେ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ଦୁର୍ଗାପାଲି ଅଞ୍ଚଳ, ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ କଲୋନୀ, ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀ, ପ୍ରଧାନପଡା, ଅଇଁଠାପାଲି, ଚାରଭାଟି, ଧନୁପାଲି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଅଞ୍ଚଳ ସହ ପ୍ରାୟ 11ରୁ 12ଟି ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ଜଳବନ୍ଧି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମାଟି ଘରର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଧନୁପାଲି ଛକରୁ ସୋନପୁର ରାସ୍ତାର ସରସ୍ବତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମାନ ସରସ୍ବତୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶି ଯିବାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରର ମାଟି କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ।
ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁ ଆମର ଘର କାନ୍ଥ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଘର ସଜାଡିବାକୁ ଆମକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ।"
ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି:
ଅନ୍ୟପଟେ ସହରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମି ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଇପ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରା ଯାଉଛି ।
ସହରର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସହରର ସଚେତନ ନାଗରିକ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ 2 ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା । ଗତ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଏହିଭଳି ବ୍ୟାକ ୱାଟର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ସହରର ତଳି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡିକରେ ଘରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ଅଧ ଫୁଟରୁ 1 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଜମିଛି । ବର୍ଷା କମି ଗଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯିବ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆମେ ବଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରଖିଛୁ ।"
ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମିଛି ପାଣି:
ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ୱାଟର ଲଗିଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମହାନଗର ନିଗମର ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସହରର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଜାମ ହୋଇଥିବା ନାଳ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଜମି ଥିବା ବନ୍ୟା ପାଣିକୁ ମୋଟର ପମ୍ପ ଲଗାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ସହରର 10ରୁ 12ଟି ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଜମିଛି । ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । କିନ୍ତୁ ପାଣି ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ । ସହର ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବାକୁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି । ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜମି ଜମା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତଥା ଜବରଦଖଲର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଡ୍ରେନେଜ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ବଳିରାମ ବୋନ୍ଦର କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଗତ 6ରୁ 7 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 188 ଏମଏମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଧନକଉଡ଼ାରେ 178 ଏମଏମ ବର୍ଷା ଓ ରେଙ୍ଗାଲି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 250.6 ଏମଏମ ବର୍ଷା ହୋଇଛି । କେତେକ ସ୍ଥାନ ଜଳବନ୍ଦି ହେବା ସହ କିଛିଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 120 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ସହର ଭିତରେ ଥିବା ହରଡ଼ ଜୋର ଓ ଧୋବୀଜୋର ଆଦି ପ୍ରାକୃତିକ ନାଳରେ ଜଳ ସ୍ତର ଅଧିକ ହେବାରୁ ସହରର ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରିନଥିଲା । ତେଣୁ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା । ହୀରାକୁଦ କଲୋନୀ ଓ NSCB କଲେଜ ଅଞ୍ଚଳର 120 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଡ୍ରେନେଜ ସିଷ୍ଟମ ସୁଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି ।"
