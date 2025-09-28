କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷା; ଦବିଲା ବ୍ରିଜ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କେନାଲ
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ । ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରିଜ ଦବିବା ସହ କେନାଲ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ହେକ୍ଟର-ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ।
Published : September 28, 2025 at 9:27 AM IST
Heavy Rain in Kalahandi ଭବାନୀପାଟଣା: କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରକୃତିର କରାଳ ରୂପ । ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଦବିଲା ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଯାଇଥିବା ବ୍ରିଜ । ପାଖାପାଖି 1 ଫୁଟ ଦବି ଯାଇଛି । ବ୍ରିଜ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବାବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା-ରାୟପୁର ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଅଟକି ରହିଛି । ସେପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଆଣ୍ଠିଏ ଉଚ୍ଚର ପାଣି ଜମି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଚିନ୍ତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁତାପ ପ୍ରଭାବରେ ଲଗାତାର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ଥିବା ବ୍ରିଜ ଦବି ଯାଇଛି । ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଦେଇ ରାୟପୁରକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନଂ ୧୬ ତୁର୍କେଲ ନିକଟରେ ଥିବା ତେଲ ନଦୀ ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପୂର୍ବେ ଏକ ବ୍ରିଜ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ବ୍ରିଜ ଦେଇ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରି ଯାନ ଯିବା ଆସିବା କରିଥାନ୍ତି । ରାତିରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବ୍ରିଜଟି ପ୍ରାୟ ୧ ଫୁଟ ଦବି ଯାଇଛି ।
ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହାନ ଅଟକ:
ବ୍ରିଜ ଦବିବା ଦେଖି କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ । ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରିଜର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ବ୍ୟାରିକେଟ କରି ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିଛି । ଏହା ପରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଭବାନୀପାଟଣା ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ବ୍ରିଜର ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ବ୍ରିଜରେ ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହେବା କାରଣରୁ ବ୍ରିଜର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶହ ଶହ ଯାନବାହାନ ଅଟକି ରହିଛି ।
ବଡ଼ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା:
ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେବଳ ଦୁଇ ଚକିଆ ଓ ୪ ଚକିଆ ଯାନ ବାହନ ୫୦ କିଲୋମିଟର ମାଡ଼ିଙ୍ଗ ପଦର, ଗରଗାପ ଗାଁ ଦେଇ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଜଗତରାମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଖବର ପାଇ ଏଠାରେ ଦେଖିଲୁ ବ୍ରିଜ ଦବି ଯାଇଛି । ତଳପଟରୁ ଛାତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଳି ଯାଇଛି । ବହୁତ ବଡ ବିପତ୍ତିରୁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ହୁଏ ଏହି ବ୍ରିଜ ଉପରେ । ଅନେକ ସମୟରେ ବ୍ରିଜରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି ଏବଂ ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ମରାମତି ହୋଇଛି । ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ଆମ ଏହି ଜୀବନରେଖାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ ।"
ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଏସଡିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶବର କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲ ସେମିତି ବେଶି କିଛି ଦବି ନାହିଁ । ଆମେ ପୋଲ ତଳକୁ ଯାଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲୁ । ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ତା କରିବୁ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏହା ଉପରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ।"
ବର୍ଷାରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କେନାଲ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ରେତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କେନାଲଟି, ଭବାନୀପାଟଣା ବ୍ଳକ୍ ଦେପୁର ନିକଟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ହେକ୍ଟର-ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି । ଖବର ପାଇ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି କେନାଲର ମରାମତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପାଣି ମାଡ଼ି ଯିବାରୁ ଅନେକ ଚାଷ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି । ଏହାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଅମଳ ହେବାକୁ ଥିବା ଫସଲ:
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କେନାଲରେ ଜଳର ମାତ୍ରା ବଢିଥିଲା । ଫଳରେ ଦେପୁର ନିକଟରେ ଅଧିକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବାରୁ କେନାଲଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଅମଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଚାଷ ସବୁ ପାଣିରେ ବୁଡି ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଜମିରେ ବାଲିଚର ମାଡ଼ି ଯାଇଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ।
ଦେପୂର ଗାଁର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀ ଗୋପାଳ ଗୌଡ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଋଣ କରିକି ଚାଷ କରିଥିଲୁ । ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧକ ରଖି ଚାଷ କରିଥିଲି । ହେଲେ କେନାଲ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ଫଳର ସବୁ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏବେ ଆମକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ କିଏ ଦେବେ, ଆମେ ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବ । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
Rain Alert: ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ପୁଣି ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଦୂର୍ଗାପୂଜାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବର୍ଷା ଓ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା; ଦୁର୍ବଳ ନଦୀ ଓ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଉପରେ ନଜର
ରେତ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଳମ୍ୱିତ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହ ପାହାଡ଼ରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ କେନାଲଟି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ପାଣି କମିବା ପରେ ମରାମତି କାମ କରାଯିବ । ଏହା ସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି