କାଲି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ; 3 ଦିନ ଯାଏଁ ବର୍ଷାରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ନବମୀ-ଦଶମୀରେ ପ୍ରବଳ କାଚିବ
ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପାଶ୍ୱବର୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ୧ ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଓ ପାଶ୍ୱବର୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ୧ ଅକ୍ଟୋବର ବେଳକୁ ଏହା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଉତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଅକ୍ଟୋବର ପହିଲାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା:
ଦଶହରାରେ ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା । ଆଜି ମହାସପ୍ତମୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରପ ଲାଇନ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଂଜାମ ଓ ଗଜପତି ଏହି ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଓ ଘଡଘଡି ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର 20 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ।
Warnings over the State. Day-1 to Day-5 : Heavy Rainfall, Thunderstorm/Lightning & Gusty Surface Wind warning. Day-6 & Day-7 : No Warning. #thunderstorm #Odisha #HeavyRainfall pic.twitter.com/xKYcDZXF1h— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 29, 2025
ସେହିପରି ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଷ୍ଟମୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ,ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ୨୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡଘଡି ସହ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ,ରାୟଗଡା , ଗଂଜାମ ଓ ଗଜପତି ଏହି ୭ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୟେଲୋ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ବର୍ଷା ସମୟରେ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିମି ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମହାନବମୀରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ:
ସେପଟେ ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର ଏକ ରୁ ବଢିବ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ । ଫଳରେ ମା'ଙ୍କ ମହାନବମୀ ଫିକାପଡିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ବିଭାଗ।
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବନ୍ଧୁଗାଁରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୪୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ:
7 Days' weather forecast for Capital City (Valid from 29th September, 2025 to 05th October, 2025) #Odisha #Weather #Bhubaneswar #Cuttack #weatherforecast pic.twitter.com/o8lucJoGih— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) September 29, 2025
ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା କୋରାପୁଟ ବନ୍ଧୁଗାଁରେ ୧୪୦ ମିମି ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର