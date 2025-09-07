ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର, ଭାରରେ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ 5 କିମି ବୋହିଲେ
ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲାନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଭାରରେ ବୁହା ହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳା ।
Published : September 7, 2025 at 6:04 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 7:05 PM IST
ମାଲକାନଗିରି: ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର । ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରରେ 5 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଆଣିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତିକା। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗମ ତୁଳସୀ ଗାଁରେ ।
ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ:
ତୁଳସୀ ଗାଁର ମଙ୍ଗଲଦେଇ ଦୁରୁଆ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଘରେ ରହିଥିଲେ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକେ ମଙ୍ଗଳଦେଇଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ଭାରରେ ବୋହି ଆଣୁଥିଲେ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାଦୁଆ ରାସ୍ତା ଯାଏଁ ସୁପରଭାଇଜର ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତିକା ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୋହି ଗାଡି ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗାଡି ସହାୟତାରେ ସଲିମି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଙ୍ଗଲଦେଇଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଅସୁସ୍ଥା ମହିଳାଙ୍କୁ ବୋହିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର:
ଏନେଇ ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ସଲିମି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତିକାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହୁପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଳସି ଗାଁର ସରାଦୁ ଦୁରୁଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଲଦେଇ ଦୁରୁଆଙ୍କ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା । ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେବା ଆବଶ୍ଯକ ଥିଲା । ମହୁପଦର ଏଏନଏମ୍ ଦିଦି ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ସେମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାରରେ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୋହି ବୋହି ଆଣିଥିଲେ, ପରେ ଏଏନମ୍ ଦିଦି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଗାଡି ଧରି ଯାଇଥିଲୁ । ନିଜେ ମୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଆଉ 5 କିଲୋମିଟ ଭାର ସାହାଜ୍ଯରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୋହିବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲି ।"
ପ୍ରଥମେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଲିମି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ମାଥିଲି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଠିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ବାରା ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଛି । ଏଣୁ ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁନି । ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ଯରେ ତିନିଥର ଏମିତି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତିକା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି