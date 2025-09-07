ETV Bharat / state

ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର, ଭାରରେ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ 5 କିମି ବୋହିଲେ

ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିଲାନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଭାରରେ ବୁହା ହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳା ।

health supervisor carried woman patient by cot 5 kilometers in malkangiri
health supervisor carried woman patient by cot 5 kilometers in malkangiri (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 6:04 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 7:05 PM IST

ମାଲକାନଗିରି: ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ସାଜିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର । ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ । ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରରେ 5 କିଲୋମିଟର ବୋହି ଆଣିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତିକା। ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁର୍ଗମ ତୁଳସୀ ଗାଁରେ ।

health supervisor carried woman patient on cot 5 kilometers in malkangiri (ETV BHARAT ODISHA)

ରାସ୍ତା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ:

ତୁଳସୀ ଗାଁର ମଙ୍ଗଲଦେଇ ଦୁରୁଆ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଥିବାରୁ ଘରେ ରହିଥିଲେ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଆସିବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଭଲ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ଗାଁ ଲୋକେ ମଙ୍ଗଳଦେଇଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ପାଇଁ ଭାରରେ ବୋହି ଆଣୁଥିଲେ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ଯାଇ ପାରୁନଥିବାରୁ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାଦୁଆ ରାସ୍ତା ଯାଏଁ ସୁପରଭାଇଜର ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତିକା ମହିଳାଙ୍କୁ ଭାରରେ ବୋହି ଗାଡି ପାଖକୁ ଆଣିଥିଲେ । ସେଠାରୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଗାଡି ସହାୟତାରେ ସଲିମି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଙ୍ଗଲଦେଇଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅସୁସ୍ଥା ମହିଳାଙ୍କୁ ବୋହିଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସୁପରଭାଇଜର:

health supervisor carried woman patient on cot 5 kilometers in malkangiri
health supervisor carried woman patient on cot 5 kilometers in malkangiri (ETV BHARAT ODISHA)

ଏନେଇ ମାଥିଲି ବ୍ଲକ ସଲିମି ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତିକାଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମହୁପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ତୁଳସି ଗାଁର ସରାଦୁ ଦୁରୁଆଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଲଦେଇ ଦୁରୁଆଙ୍କ ଦିର୍ଘ ଦିନ ହବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ଥିଲା । ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ନେବା ଆବଶ୍ଯକ ଥିଲା । ମହୁପଦର ଏଏନଏମ୍ ଦିଦି ଉକ୍ତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବାପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଥିଲେ । ସେମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଭାରରେ ଅସୁସ୍ଥ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୋହି ବୋହି ଆଣିଥିଲେ, ପରେ ଏଏନମ୍ ଦିଦି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଗାଡି ଧରି ଯାଇଥିଲୁ । ନିଜେ ମୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଆଉ 5 କିଲୋମିଟ ଭାର ସାହାଜ୍ଯରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ବୋହିବୋହି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନିକଟକୁ ଆଣିଥିଲି ।"

ପ୍ରଥମେ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ସଲିମି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯିବା ପରେ ମାଥିଲି ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ଖରାପ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ଯ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ତୁଳସୀ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଠିକ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଦ୍ବାରା ରାସ୍ତା ଧୋଇଯାଇଛି । ଏଣୁ ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ପାରୁନି । ଏହି ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ଯରେ ତିନିଥର ଏମିତି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପରିଦର୍ଶକ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତିକା ।

