ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ନିଆଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Published : September 7, 2025 at 8:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅସୁସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବାପାଇଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାଵସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏମ୍ସ ଯାଇ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଧିରେ ଧିରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି । ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଠିକ ଅଛି । କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର AIIMSରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଜିତ୍ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲି। ମାନ୍ୟବର ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ @babusinghodisha , ବରିଷ୍ଠ ସିନେ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀତମ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତର ଟିମ ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି… pic.twitter.com/eFNLyPw5D6— Dr. Mukesh Mahaling (@MahalingMukesh) September 7, 2025
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । କିପରି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ତାକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବୁ । ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ବହନ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହ କଥା ହେବୁ । ତାପରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।"
ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର-
ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବା ପ୍ରଯୋଜକ ବାବୁ ସିଂ ଏମ୍ସ ଯାଇ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ବାବୁ ସିଂ, "କହିଛନ୍ତି ମଜୁମଦାର କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ । ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅପପ୍ରଚରରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ।"
ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ-
ବର୍ତ୍ତମାନ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ । ଏମ୍ସ ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଶରୀରରେ ସୋଡିୟମ ପରିମାଣ କମିଯିବାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ ।
