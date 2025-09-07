ETV Bharat / state

ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି, ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ନିଆଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଅର୍ଗାନ ସମସ୍ୟାରେ ଏବେ ସୁଧାର ଆସୁଛି । ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

Health Minister Mukesh Mahaling reviewed the condition of ailing Abhijit Majumdar at AIIMS
Health Minister Mukesh Mahaling reviewed the condition of ailing Abhijit Majumdar at AIIMS (Health Minister 'X' screen grab)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 7, 2025 at 8:38 PM IST

2 Min Read


ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅସୁସ୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଜିତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ବୁଝିବାପାଇଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର AIIMS ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଲିଭର ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାଵସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏମ୍ସ ଯାଇ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଲି । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛି । ଧିରେ ଧିରେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି । ଆହୁରି ଟିକେ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଅନ୍ତରୀଣ ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଠିକ ଅଛି । କଥାବାର୍ତ୍ତା ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ନିଆଯିବ ।

ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । କିପରି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିବେ ତାକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଯାହା ପରାମର୍ଶ ଦେବ ତାହାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବୁ । ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ବହନ କରିବେ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଏମ୍ସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ସହ କଥା ହେବୁ । ତାପରେ ସ୍ଥିତି ଦେଖି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ।"

ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର-

  • ବିଶିଷ୍ଟ ସଙ୍ଗୀତକାର ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି
  • ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ନିଆଯିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସ କହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
  • ଅର୍ଗାନ ସମସ୍ୟାରେ ଏବେ ସୁଧାର ଆସୁଛି
  • ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଦଳକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେଲେ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର; ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜୀବନମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ, ଗାୟକ ବିଷ୍ଣୁ ମୋହନ କହିଲେ 'ଔଷଧ ନୁହେଁ ସୁସ୍ଥ କରିବ ଆଶୀର୍ବାଦ'

ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବା ପ୍ରଯୋଜକ ବାବୁ ସିଂ ଏମ୍ସ ଯାଇ ଅଭିଜିତଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ବାବୁ ସିଂ, "କହିଛନ୍ତି ମଜୁମଦାର କେବଳ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନୁହେଁ ବରଂ ଆମ ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି । ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ନେଇ ସରକାର ଚିନ୍ତିତ । ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭଲ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅପପ୍ରଚରରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୁଇଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ଅସୁସ୍ଥ; ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କଲେ ଓଲିଉଡ ସେଲିବ୍ରିଟି

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାର ? ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅପଡେଟ୍ ଦେଲେ ଶ୍ରୀତମ

ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ-

ବର୍ତ୍ତମାନ କୋମାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଜିତ । ଏମ୍ସ ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି । ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ହଠାତ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କୁ କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ଶରୀରରେ ସୋଡିୟମ ପରିମାଣ କମିଯିବାରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

For All Latest Updates

TAGGED:

ABHIJIT MAJUMDAR HEALTH UPDATEHEALTH MINISTER MUKESH MAHALINGAIIMS BHUBANESWAR AIIMS DELHIABHIJIT MAJUMDAR HOSPITALISEDMUSIC COMPOSER ABHIJIT MAJUMDAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଆବର୍ଜନାରୁ ଆକର୍ଷଣ; ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ କଳାକୃତି, ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଭୁବନେଶ୍ବର

ଘରେ ବସି ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ Life Certificate, କେମିତି କରିବେ ଜୀବନ ପ୍ରମାଣ ଆପ୍‌ ବ୍ୟବହାର

ହୋବୋସେକ୍ସୁଆଲିଟି କ'ଣ ? ଭାରତରେ କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଏହାର ଟ୍ରେଣ୍ଡ

Google ଆଣିଲା ନୂଆ ନିୟମ; ବ୍ଲକ୍‌ ହୋଇଯିବ ବିନା ଭେରିଫିକେସନ ଆପ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.