ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର ସ୍ବର 'ଗୁନି ଅପା', 32 ବର୍ଷରେ ୪୭ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଲେଣି ଶିକ୍ଷିତ
କେନ୍ଦୁଝର ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର ବିକାଶରେ ସମର୍ପିତ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଗାଇଲେଣି 800000 ଗଛ ।
Published : September 10, 2025 at 6:42 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର
Guni Apa Voice For Juang Tribe କେନ୍ଦୁଝର: 1993 ମସିହା କଥା...ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକତ୍ତୋର ପାଠପଢା ସରିବା ପରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କେନ୍ଦୁଝର କୁଆଝରଣ ଆସିଥାନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି । ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ...କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମାଜରୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଥିଲେ । ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା...ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରୁ ଏକ ସ୍ବର ଆସୁଥିଲା...ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି । ବାସ୍ ଜୀବନର ମୋଡ ବଦଳିବା ପରି ବଦଳିଗଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା । ଗବେଷଣା ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ରେକ ଲଗାଇ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ପର କରି କୁଆଝରଣକୁ ନିଜର କରିଦେଲେ । ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଯାତ୍ରା । କେମିତି ଥିଲା ଏ ଯାତ୍ରା...କେମିତି ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ କଣ ରଖିଛି ଗୁନି ଅପାଙ୍କ ଭୂମିକା । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ...
ପ୍ରିୟର ଗୁନି ଅପା...
ଗୁନି ଅପା...ଗୁନି ଅପା...କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ କୁଆଝରଣ ଘାଟି ତଳେ ରହିଛି କୁଆଝରଣ ଗାଁ । ଏହି ଗାଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଗୁନି ଅପାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ । ପ୍ରକୃତ ନାଁ ତାଙ୍କର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି, ଘର ତିର୍ତ୍ତୋଲ୍ ବ୍ଲକ ଅରିଲୋ ଗାଁ । ସେ 1993 ମସିହାରୁ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ୪୭ଟି ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ । କୁଆଝରଣ ଗାଁରେ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆବାସିକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି ବା ଗୁନି ଅପା ।
ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ:
କୁଆଝରଣ ଗାଁରେ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁକୂଳ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା । ଏବେ ଏହାକୁ ଏକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ରହିଛି ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆବାସିକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଆଖପାଖ ଅନେକ ଗାଁର ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ, ପିଲାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୀତ, ନାଚ, ଖେଳକୁଦ ଓ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଗୀତା, ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ । ଏହସହ, ପିଲାଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଶିଖାଯାଏ । ତେବେ ପାଠପଢା ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା, ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଦେବା ଆଦି ମା’ ପରି ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ।
ମଦ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଦୂର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି:
ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରଖି ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ବାସ ହଟାଇବାରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା । ଏହା ସହ ଏହି ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମଦ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ସେ । ମଦମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାରା ରୋପଣ ସହ ଏହାକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତିନି ଏକର ବଗିଚାରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ତୁଳସୀ, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି, ଲେମନଗ୍ରାସ ଭଳି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସହ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଆସେ ?
କୁଆଝରଣରେ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରେ ଡାଲଚିନ, ଗୋଲମରିଚ ଲେମନଗ୍ରାସ ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଏ । ତୁଳସୀ ଅର୍କ ସହ ଚାଷ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ଏଥିସହ ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୋଶାଳା ରହିଛି । ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବିକ୍ରି କରି ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ଆଶ୍ରମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରର୍ମିଷ୍ଠା । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 30 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା, ପଢା ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି ସେ । ଏଥିସହ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ, ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ପାଇଁ ୪୭ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ।
ଶ୍ରର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...
ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ୍ ବ୍ଲକ ଅରିଲୋ ଗାଁରେ ବାପା ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ମାତା ନୟନା ଦେବୀଙ୍କ ସାତ ଭାଇ ଭଉଣୀରରେ ତୃତୀୟ ଝିଅ ଶର୍ମିଷ୍ଠା । ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାସ୍ କରିବା ପରେ ଏମ.ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଏଥିସହ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ସେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ଆସିଥିଲେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ, ରହିଗଲେ କେନ୍ଦୁଝରରେ..
ଏନେଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ଏହି ଜାଗାଟି କିପରି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି । ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ମୋତେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିବେ । କିଏ କିଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି । ଅପରିଷ୍କାର ବି ରହୁଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଅଛିକି ନାହିଁ ପଚାରିଥିଲି । ଭଲ ଘରେ ରହୁନଥିଲେ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠାରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି । ପାଠପଢା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ପଚାରିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ପାଠ ପଢିନାହିୁଁ । ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ କହିଲା ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ । ଆପଣ ଯଦି ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାଲେ ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କରନ୍ତୁ ।’
କିପରି ବଦଳିଲା ମନ, କଣ କୁହନ୍ତି ଗୁନି ଅପା...
‘ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ । ସେମାନେ ମହୁଲି, ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଆନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନଥିଲା । ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେକି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ । ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତି, ଅପରିଷ୍କାର ଥାନ୍ତି । ବାସ୍ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କଲି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି । ମୋର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଏମ.ଫିଲ୍ କରିବି ଡକ୍ଚରେଟ କରିବି ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଜିଗଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି । ଜଣେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଚାଟଶାଳୀଟେ ଖୋଲିଲି । 30ଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କଲି । ଅନନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କଲି । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା । ଏଠାରେ ଅନେକ ପିଲା ପାଠପଢି ଯାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ।
ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଲଢେଇ, ଲଗାଇଲେଣି 8 ଲକ୍ଷ ଗଛ:
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମଦ ନିହାତି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର । ମଦ ବନ୍ଦ କିପରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛି । ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲଢେଇ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାସହ ପରିବେଶ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ବର୍ଷକୁ 6 ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଛ ଲଗାଉଛି । ଆନନ୍ଦପୁର ଡିଏଫଓଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଚାରା ଆଣୁଛି । ଆଉ କିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫଓଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାରା ଆଣୁଛି । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ହଜାର ଗଛ ଲଗାଇବା । 30ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲିଣି । ପ୍ରତି ପିଲା କିପରି 500 ଗଛ ଲଗାଇବେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ।’
ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସ୍କୁଲ ଆଣିବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ..
ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋର୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜୁଆଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପଢାଇବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ । ଏହି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଠାରୁ ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ପଢି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଗୁନି ଅପା ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ବହୁତ ନିଅନ୍ତି ।’
ଗୁନି ଅପା ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି...
ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିଳିମା ଜୁଆଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଏଠାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛୁ । ଆମ କଥା ଗୁନି ଅପା ବୁଝନ୍ତି । ଆଗକୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ଗୀତ ଗାଇକି ଅପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି ।’
ଏହି ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣାରେ ପଢିଛୁ...
ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା ଜୁଆଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢିଛୁ । ପଢିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢିଛୁ । ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା’ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାନ୍ତିନି । ସେତେବେଳେ ଗୁନି ଅପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସ୍କୁଲକୁ ଆଣନ୍ତି । ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢାନ୍ତି । ଯେତିକି ବି ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଲେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ ।’
ଆଦିମ ଜୁଆଙ୍ଗ ସେବାରେ ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା । ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏବେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ । ନିସ୍ବାର୍ଥପର ସେବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର