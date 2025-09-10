ETV Bharat / state

ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର ସ୍ବର 'ଗୁନି ଅପା', 32 ବର୍ଷରେ ୪୭ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କଲେଣି ଶିକ୍ଷିତ

କେନ୍ଦୁଝର ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର ବିକାଶରେ ସମର୍ପିତ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ସହିତ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲଗାଇଲେଣି 800000 ଗଛ ।

Guni Apa Voice For Juang Tribe
Guni Apa Voice For Juang Tribe (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 10, 2025 at 6:42 PM IST

6 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ସନ୍ତୋଷ ମହାପାତ୍ର

Guni Apa Voice For Juang Tribe କେନ୍ଦୁଝର: 1993 ମସିହା କଥା...ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକତ୍ତୋର ପାଠପଢା ସରିବା ପରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ କେନ୍ଦୁଝର କୁଆଝରଣ ଆସିଥାନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି । ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ପାଖରୁ ଦେଖିଲେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ...କିନ୍ତୁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ସମାଜରୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଲଗା ଥିଲେ । ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା...ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାରୁ ଏକ ସ୍ବର ଆସୁଥିଲା...ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତି ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଅଛି । ବାସ୍‌ ଜୀବନର ମୋଡ ବଦଳିବା ପରି ବଦଳିଗଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା । ଗବେଷଣା ଇଚ୍ଛାକୁ ବ୍ରେକ ଲଗାଇ ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ପର କରି କୁଆଝରଣକୁ ନିଜର କରିଦେଲେ । ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଯାତ୍ରା । କେମିତି ଥିଲା ଏ ଯାତ୍ରା...କେମିତି ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାରେ କଣ ରଖିଛି ଗୁନି ଅପାଙ୍କ ଭୂମିକା । ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ...

Guni Apa Voice For Juang Tribe (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରିୟର ଗୁନି ଅପା...

ଗୁନି ଅପା...ଗୁନି ଅପା...କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବ୍ଲକ କୁଆଝରଣ ଘାଟି ତଳେ ରହିଛି କୁଆଝରଣ ଗାଁ । ଏହି ଗାଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଗୁନି ଅପାଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ । ପ୍ରକୃତ ନାଁ ତାଙ୍କର ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି, ଘର ତିର୍ତ୍ତୋଲ୍ ବ୍ଲକ ଅରିଲୋ ଗାଁ । ସେ 1993 ମସିହାରୁ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ୪୭ଟି ଜୁଆଙ୍ଗ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ । କୁଆଝରଣ ଗାଁରେ ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆବାସିକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି ବା ଗୁନି ଅପା ।

ଗୁନି ଅପା
ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି (ETV Bharat Odisha)

ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ:

କୁଆଝରଣ ଗାଁରେ ୧୯୯୪ ମସିହାରେ ଏଠାରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁକୂଳ ଆଶ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶର୍ମିଷ୍ଠା । ଏବେ ଏହାକୁ ଏକ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି । ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ରହିଛି ଜ୍ଞାନବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଆବାସିକ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏଠାରେ ଆଖପାଖ ଅନେକ ଗାଁର ଜୁଆଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ଇଂରାଜୀରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସହ, ପିଲାଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୀତ, ନାଚ, ଖେଳକୁଦ ଓ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଗୀତା, ଭାଗବତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ । ଏହସହ, ପିଲାଙ୍କୁ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହୋଇ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସହ, ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଶିଖାଯାଏ । ତେବେ ପାଠପଢା ବ୍ୟତୀତ ଖାଦ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରସିବା, ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଦେବା ଆଦି ମା’ ପରି ସମସ୍ତ ଯତ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା ।

ମଦ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଦୂର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି:

ନିଜକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନରଖି ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ବାସ ହଟାଇବାରେ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା । ଏହା ସହ ଏହି ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ମଦ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି ସେ । ମଦମୁକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଥିବା ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚାରା ରୋପଣ ସହ ଏହାକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଅଭିଯାନ ଚଳାଇଛନ୍ତି । ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ତିନି ଏକର ବଗିଚାରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ତୁଳସୀ, ଗୋଲମରିଚ, ଡାଲଚିନି, ଲେମନଗ୍ରାସ ଭଳି ବହୁ ପ୍ରକାରର ଚାଷ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ସହ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି ।

ଗୁନି ଅପା
ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଆଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ କେଉଁଠୁ ଆସେ ?

କୁଆଝରଣରେ ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ରମ ରହିଛି । ସେଠାରେ ଡାଲଚିନ, ଗୋଲମରିଚ ଲେମନଗ୍ରାସ ଆଦି ଚାଷ କରାଯାଏ । ତୁଳସୀ ଅର୍କ ସହ ଚାଷ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାହାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ । ଏଥିସହ ଗୋପାଳନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି । ଆଶ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୋଶାଳା ରହିଛି । ଚାଷକାର୍ଯ୍ୟ ଓ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି, ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ବିକ୍ରି କରି ଏଥିରୁ ମିଳୁଥିବା ଟଙ୍କାରୁ ଆଶ୍ରମ ଚଳାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରର୍ମିଷ୍ଠା । ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 30 ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଖାଇବା, ପଢା ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି ସେ । ଏଥିସହ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହ, ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର ପାଇଁ ୪୭ଟି ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ।

ଗୁନି ଅପା
ଆଶ୍ରମରେ ଗୁନି ଅପା (ETV Bharat Odisha)

ଶ୍ରର୍ମିଷ୍ଠାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ...

ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତିର୍ତ୍ତୋଲ୍ ବ୍ଲକ ଅରିଲୋ ଗାଁରେ ବାପା ଚାରୁଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଓ ମାତା ନୟନା ଦେବୀଙ୍କ ସାତ ଭାଇ ଭଉଣୀରରେ ତୃତୀୟ ଝିଅ ଶର୍ମିଷ୍ଠା । ଓଡ଼ିଆରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାସ୍‌ କରିବା ପରେ ଏମ.ଫିଲ୍‌ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ । ଏଥିସହ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜୁଆଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛାକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହେବ ସେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କ ବିକାଶ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।

ଗୁନି ଅପା
ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ଗୁନି ଅପା (ETV Bharat Odisha)

ଆସିଥିଲେ ଗବେଷଣା ପାଇଁ, ରହିଗଲେ କେନ୍ଦୁଝରରେ..

ଏନେଇ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତି, ‘ପାଠ ପଢିବା ସମୟରେ ଏହି ଜାଗାଟି କିପରି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି । ଆଦିମ ଜନଜାତିଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଏକ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା । ମୋତେ ଦେଖି ପିଲାମାନେ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିବେ । କିଏ କିଏ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନଥାନ୍ତି । ଅପରିଷ୍କାର ବି ରହୁଥିଲେ । ସ୍କୁଲ ଅଛିକି ନାହିଁ ପଚାରିଥିଲି । ଭଲ ଘରେ ରହୁନଥିଲେ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ବି ପାଉନଥିଲେ । ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠାରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି । ପାଠପଢା ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେବେ ପଚାରିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ବିଶେଷ ପାଠ ପଢିନାହିୁଁ । ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ କହିଲା ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ । ଆପଣ ଯଦି ସ୍କୁଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହାଲେ ଆମ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କରନ୍ତୁ ।’

ଗୁନି ଅପା
ସ୍କୁଲରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ (ETV Bharat Odisha)

କିପରି ବଦଳିଲା ମନ, କଣ କୁହନ୍ତି ଗୁନି ଅପା...

‘ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ । ସେମାନେ ମହୁଲି, ହାଣ୍ଡିଆ ଖାଆନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ନଥିଲା । ସ୍କୁଲ ଗୁଡିକ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେକି ନାହିଁ । ସେମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତା ନଥାଏ । ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲନ୍ତି, ଅପରିଷ୍କାର ଥାନ୍ତି । ବାସ୍‌ ଏଇଠି ଚିନ୍ତା କଲି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି । ମୋର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଏମ.ଫିଲ୍‌ କରିବି ଡକ୍ଚରେଟ କରିବି ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ହଜିଗଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଅଛି । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି । ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି । ଜଣେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଚାଟଶାଳୀଟେ ଖୋଲିଲି । 30ଟି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ପାଠପଢା ଆରମ୍ଭ କଲି । ଅନନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ନାଁରେ ଆରମ୍ଭ କଲି । ଏହି ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା । ଏଠାରେ ଅନେକ ପିଲା ପାଠପଢି ଯାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି’ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା

Guni Apa Voice For Juang Tribe
କୁଆଝରଣ ଗାଁ, ଦାଣ୍ଡରେ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ମଦ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଲଢେଇ, ଲଗାଇଲେଣି 8 ଲକ୍ଷ ଗଛ:

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ମଦ ନିହାତି ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର । ମଦ ବନ୍ଦ କିପରି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛି । ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଲଢେଇ ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ । ଏହାସହ ପରିବେଶ ନେଇ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ବର୍ଷକୁ 6 ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ 10 ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗଛ ଲଗାଉଛି । ଆନନ୍ଦପୁର ଡିଏଫଓଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଚାରା ଆଣୁଛି । ଆଉ କିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫଓଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାରା ଆଣୁଛି । ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ 10 ହଜାର ଗଛ ଲଗାଇବା । 30ରୁ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 7ରୁ 8 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିଲିଣି । ପ୍ରତି ପିଲା କିପରି 500 ଗଛ ଲଗାଇବେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ।’

ଗୁନି ଅପା
ପିଲାଙ୍କ ସହ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ମହାନ୍ତି, ଫାଇଲ ଫଟୋ (ETV Bharat Odisha)

ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସ୍କୁଲ ଆଣିବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ..

ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋର୍ତିମୟୀ ବିଶ୍ଵାଳ କହିଛନ୍ତି, ‘ଜୁଆଙ୍ଗ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପଢୁଛନ୍ତି । ପିଲାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପଢାଇବା ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ । ଏହି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଶ୍ରମ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଅଛନ୍ତି । ଏଠାରୁ ଅନେକ ପିଲା ପାଠ ପଢି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଗୁନି ଅପା ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ ବହୁତ ନିଅନ୍ତି ।’

Guni Apa Voice For Juang Tribe
ଆଶ୍ରମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ବାଢି ଦେଉଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା (ETV Bharat Odisha)

ଗୁନି ଅପା ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି...

ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ ନିଳିମା ଜୁଆଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଏଠାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛୁ । ଆମ କଥା ଗୁନି ଅପା ବୁଝନ୍ତି । ଆଗକୁ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି । ଗୀତ ଗାଇକି ଅପାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବି ।’

ଏହି ସ୍କୁଲରେ ମାଗଣାରେ ପଢିଛୁ...

ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା ଜୁଆଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢିଛୁ । ପଢିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହୁଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ଆମେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢିଛୁ । ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା’ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାନ୍ତିନି । ସେତେବେଳେ ଗୁନି ଅପା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ସ୍କୁଲକୁ ଆଣନ୍ତି । ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢାନ୍ତି । ଯେତିକି ବି ପିଲା ଏଠି ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି । ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଲେ ଜୁଆଙ୍ଗ ଜନଜାତିର ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିପାରିବେ ।’

ଗୁନି ଅପା
ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷାକର୍ମଶାଳା, ଫାଇଲ ଫଟୋ (ETV Bharat Odisha)

ଆଦିମ ଜୁଆଙ୍ଗ ସେବାରେ ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ଶର୍ମିଷ୍ଠା । ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପିଲା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଏବେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ସେ । ନିସ୍ବାର୍ଥପର ସେବାରେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି ।

Guni Apa Voice For Juang Tribe
କେନ୍ଦୁଝରର କୁଆଝରଣ ଗାଁ, କଥା ହେଉଛନ୍ତି 3 ଜଣ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

