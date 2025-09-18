ନୂଆ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଦଳିବ କି ବୁଣାକାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ? କେତେ ଶସ୍ତା ହେବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ

ନୂଆ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଦଳିବ କି ବୁଣାକାରଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ? କେତେ ଶସ୍ତା ହେବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ
କମିବ ଜିଏସଟି , ହସିବ ବୁଣାକାର । ଶସ୍ତା ହେବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ । ଧନୀରୁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବଢିବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଆଦର ।
Published : September 18, 2025 at 3:10 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡା ଉପରୁ ହଟିବ ଜିଏସଟି ମାଡ଼ । ଶସ୍ତା ହେବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ । ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପକେଟକୁ ଆଉ ବାଧିବନି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକର ଦାମ । କାରଣ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡା ତିଆରି ହେଉଥିବା ସୁତା ଉପରୁ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ସରକାର । ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉଥିବା ସୁତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12% ବଦଳରେ 5% ଜିଏସଟି ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପାଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମେଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ବଜାରରେ ଏହାର ଦର ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଇବ l ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜିଏସଟି 5%କୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱରା ସତରେ କଣ ବୁଣାକାରମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ ? ବ୍ୟବସାୟୀ, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ବୁଣାକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର କି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ? ସୂତା ଉପରେ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକର ଦର କେତେ କମିବ ? ଏ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ବୁଣାକାର, ଅର୍ଥନୀତି ବିଶ୍ଳେଷକ ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଇଟିଭି ଭାରତର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟରେ ।
ଫ୍ୟାଶନ ବଜାରରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ
ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ । ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ପିନ୍ଧିବାକୁ ସେମିତି ଆରାମଦାୟକ । ଧନୀଠୁ ଗରିବ, ଯୁବାରୁ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ । ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଫ୍ୟାଶନ ବଜାରରେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଥାଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକ । କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ କୌଣସି ପରିଚୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏହାର ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି । ହେଲେ ଏହାର ଦାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେତେଟା ଆଦୃତ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିଲା । ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଫାଇବର ଏବଂ ସୂତା ଉପରୁ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରିବା ଫଳରେ ଏହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ବୋଲି ବୁଣାକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ବିକ୍ରି ବଢିଲେ ବୁଣାକାର ହସିବେ
2019 ରେ ହୋଇଥିବା ବୁଣାକାର ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଓଡିଶାରେ 53,472 ବୁଣାକାର ଅଛନ୍ତି l ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 55% ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ରୁହନ୍ତି l ପ୍ରାୟ 29,409 ଜଣ ବୁଣାକାର କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ରୁହନ୍ତି । ତନ୍ତ ଚାଲିଲେ ଏହି ବୁଣାକାର ପରିବାରର ଚୁଲି ଜଳେ । ତେଣୁ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପୋଷାକର ଦର କମିଯାଏ ତେବେ ବିକ୍ରି ବଢିବ । ବିକ୍ରି ବଢିଲେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏହି ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଉଣା ଅଧିକେ ପଡିବ l
ବୟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଜିଏସଟି ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉଥିବା ସୁତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 12% ବଦଳରେ 5% ଜିଇସଟି ଲାଗୁ ହେବ । ଏହା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରର ଉତ୍ପାଦ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କମେଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ବଜାରରେ ଏହାର ଦର ପୂର୍ବପେକ୍ଷା ହ୍ରାସ ପାଇବ l ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏହାକୁ କିଣି ପାରିବେ । ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ କଞ୍ଚାମାଲ କିଣି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣୁଥିବା ବୁଣାକାର ଲାଭବାନ ହେବେ l
ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରେ ବଢିବ ଆଦର
ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା ଏହାର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ l ଜିଏସଟି ମାଡ଼ରେ ଏହାର ଦରବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ l ଚଢା ଦର ଯୋଗୁ ବଜାରକୁ ନକଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଶାଢ଼ୀ ଆସିଲା ଆଉ ଚାଲିଲା ମଧ୍ୟ l ତେବେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାରମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ l ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂତନ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବୁଣାକାର ପରିବାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଆଶା ସଂଚରିତ ହୋଇଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକ କରଡୋଲା ଗାଁର ଜଣେ ସଫଳ ବୁଣାକାର କୁତାର୍ଥ ମେହେର । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସୂତା ଓ ଫାଇବର ଉପରୁ ଜିଏସଟି 5%କୁ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି l ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବୁଣାକାରଠାରୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ସମସ୍ତ ଉପରେ ପଡିବ l ସୁତା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଗ୍ରାହକମାନେ କମ ଦରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପାଇ ପରିବେ l ଏହା ସହ ମାର୍କେଟରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କପଡା ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଛି l
କେତେ କମିବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ
ବୁଣାକାର କୁତାର୍ଥ ମେହେରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ପ୍ରଥମେ ଅଢେଇ କେଜି ଓଜନର ସୁତା ବଣ୍ଡଲ (ଗୋଟିଏ ବଣ୍ଡଲରେ ଏକାଧିକ ପ୍ୟାକେଟର ସୂତା ଥାଏ)କୁ କିଣିବାକୁ 2400 ଟଙ୍କା ପଡୁଥିଲା l ଏଥିରେ ଆମେ 4 ଗୋଟି ଶାଢ଼ୀ ତିଆରି କରିପାରୁ l ଏବେ ପ୍ରତି ବଣ୍ଡଲ ପିଛା ଦର 400 ରୁ 500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଭଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ 800ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବା । ଯେଉଁ ବୁଣାକାରମାନେ ନିଜେ ସୂତା, ରଙ୍ଗ ପରି କଞ୍ଚାମାଲ କିଣି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ, ସୋସାଇଟି ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ଲାଭବାନ ହେବେ ନାହିଁ l ତେବେ ଗ୍ରାହକ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ଦାମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପାଇବେ l
'ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡାର ବିକ୍ରି ବଢିବ,ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବିଶେଷ ଲାଭ ହେବନି'
ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡାର ବିକ୍ରି ବା ଟର୍ନ ଓଭର ବଢ଼ିଯିବ ବୋଲି କହନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରର ମହିଳା ବ୍ୟବସାୟୀ ସାନ୍ତା ପଣ୍ଡା । ସାନ୍ତା କୁହନ୍ତି, ‘ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ଏହାର ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ l କାରଣ ସୁତା ଓ ରଙ୍ଗ ପରି କଞ୍ଚାମାଲ ସାମଗ୍ରୀରେ ଜିଏସଟିକୁ 5 %କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି l ଏହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବୁଣାକାର ମାନେ ନିଜେ ସୁତା ଓ ରଙ୍ଗ ପରି ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ନିଜେ ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିବେ ସେମାନ ହିଁ ଭଲ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ l
ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଲାଗିବ l କାରଣ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖରୁ ନୂଆଁ ଜିଏସଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁହେବ l ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ସବୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ତାହା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି l ତେଣୁ ଏହାର ସୁଫଳ ଆସିବାକୁ ଆହୁରି 4 ରୁ 5 ମାସ ଲାଗିପାରେ l
କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡାର ଟର୍ନ ଓଭର ବଢ଼ିଯିବ । ବଜାରରେ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସୁଯୋଗ କମ ରହିଛି l ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କମ ଦାମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡା ମିଳିବ l
ନକଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ-ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ
ଅନ୍ୟପଟେ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ l ସମ୍ବଲପୁର ଜିଏମ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟର ଅର୍ଥନୀତି ଅଧ୍ୟାପକ ଡ଼ ମୁରଲୀଧର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଜିଏସଟିରେ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ l ସୂତା, ରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି କଞ୍ଚାମାଲ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଉତ୍ପାଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମିବ l ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଚଳିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ କଟନ ଶାଢ଼ୀ, ଗାମୁଛା, କପଡା ଆଦିର ଦାମ କମିବ l
ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2030 ସୁଦ୍ଧା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ 350 ବିଲିଅନ ଆମେରେକୀୟ ଡଲାର ଫରେନ ଟ୍ରେଡ଼ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ l କାରଣ ଉତ୍ପାଦ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡାର ଚାହିଦା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ l ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କସହ ଏହା ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦିତା କରି ପାରିବ l ଅନ୍ୟପଟେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ବୁଣାକାରମାନେ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଲାଭବାନ ହୋଇ ପାରିବେ l
ବାରିକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଫାଇବର ଉପରେ ଜିଏସଟି 18% ଥିଲା । ତାହା କମିକି 5% ହୋଇଛି l ୟାନ ବା ସୁତା ଉପରେ 12% ଥିଲା ତାହା କମିକି 5% ହୋଇଛି l ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀର ଦାମ ଫଇବାର ଓ ୟାନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ l ବର୍ତ୍ତମାନ 5% ଜିଏସଟି ହାରରେ ହିସାବ କଲେ ଗୋଟିଏ 5000 ହଜାର ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀର ଦାମ ପ୍ରାୟ 1000 କମିଯିବ l ସେହିପରି 10ହଜାର ଟଙ୍କା ଶାଢ଼ୀର ଦାମ 8 ହଜାର ହୋଇଯିବ । ତେଣୁ ଉତ୍ପାଦ ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୋଲ ସେଲ ଓ ରିଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ l
ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ ଦାମରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କପଡା ପାଇବ l ତା ଛ଼ଡା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀର ଗ୍ରହଣୀୟତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ନକଲି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲାଗି ପାରିବ l
ବୁଣାକାର ଲାଭବାନ ହେବେ-ଆଇଆଇଏମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ
ଅପରପକ୍ଷରେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଇଆଇଏମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ମହାଦେବ ପ୍ରସାଦ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଏସଟି ଉପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଲାଭ ମିଳିବ l ୟାନ ଓ ଫାଇବର ଉପରେ ଯେଉଁ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ କରାଯାଇ 5% କରାଯାଇଛି ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରିର input cost କମ ହୋଇଯିବ l ଏହା ଦ୍ୱାରା ବୁଣାକାରମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଓ ଗ୍ରାହକମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ଲାଭ ପାଇ ପାରିବେ l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
