ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ପରେ ଉପକୃତ ହେବେ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓଡିଆ: ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
56 ତମ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଗାଁ ଠାରୁ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ସଶକ୍ତ ହେବ ।
Published : September 13, 2025 at 7:26 PM IST
GST reforms 2.O ସମ୍ବଲପୁର: ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର 2.0 ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ହେବେ ଉପକୃତ । ଏହି ସଂସ୍କାର ଦ୍ବାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ସହଜ ଜୀବନଯାପନର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ।
ଅର୍ଥନୀତିକୁ ସଶକ୍ତ କରିବ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର 2.0:
ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆଗାମୀ ପିଢିର ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜିଏସଟି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ‘ସମ୍ବଲପୁର ଚାମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ କମର୍ସ’ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କିତ “କନଭେସନ 2.0 ଫର୍ମ – 2025” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାର 2.0 ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି । 56 ତମ ଜିଏସଟି ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ହୋଇଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଗାଁ ଠାରୁ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ସଶକ୍ତ ହେବ ।"
ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଭାରତ:
ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ମୋଦୀ ସରକାରରେ ଆସିଥିବା ଅଭୁତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ଲାଭ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 2014ରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ 2017ରେ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ସମୟରେ ସ୍ତମ୍ଭକାରଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମୋଦୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଦେଶରେ ‘ଓ୍ୱାନ ନେସନ, ଓ୍ୱାନ ଟ୍ୟାକ୍ସ’କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ମୋଦୀ ସରକାରରେ ଜିଏସଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାର ଓ ଜିଏସଟି ହାରରେ ସରଳୀକରଣ ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ସହଜ ଜୀବନଯାପନର ଏକ ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ l
ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତ:
ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ, "ଭାରତ ଜର୍ମାନୀକୁ ପଛରେ ପକାଇ 4.2 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଦିନକୁ ଦିନ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି । ଆଗାମୀ 2 ରୁ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି 7 ଟ୍ରିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ସଫଳ ହେଲେ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଅର୍ଥନୀତି ଭାବେ ସ୍ଥାନିତ ହେବ ।" ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ରତ୍ପାନୀ ଓ ଆମଦାନୀକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ । 2013-14 ମସିହାରେ ଦେଶର ରପ୍ତାନୀ ପରିମାଣ 466.22 ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା 77 % ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 824.9. ବିଲିୟନ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି 6.3 ପ୍ରତିଶତରୁ 6.8 ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି 2019 ମସିହାରେ ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 4.9 କୋଟି ନିବେଶକ ଥିଲେ । ଏହି ସଂଖ୍ୟା 5 ବର୍ଷରେ 3ଗୁଣ ବଢି 13.2 କୋଟି ହୋଇଛି । ଏହା ହିଁ ଜିଏସଟି କ୍ରିୟାନ୍ୱୟର ଏକ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ।
15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓଡିଆ ହେବେ ଉପକୃତ:
ଜିଏସଟି 2.0 ନୀତିରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶସ୍ତା ହେବ । ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶର ଗରିବ ଓ ସମାଜର ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗର ନାଗରିକ, କୃଷକ, ଏମଏସଏମଇ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ମହିଳା ଏବଂ ଯୁବକମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଉପରେ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ 18% ରୁ 5% କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡିତ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ । ସୂତା ଉପରେ ଜିଏସଟି 12% ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ 5% ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ବୁଣାକାର ମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ । କୋଇଲା ଉପରେ ଜିଏସଟି ୧୮%କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଶସ୍ତା ହେବ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତି:
ଓଡ଼ିଶା ଏକ କୃଷିପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ । ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ଉପକରଣ ଯଥା ଔଷଧ ସିଞ୍ଚନକାରୀ ଯନ୍ତ୍ର, ଅମଳ କାମରେ ଲାଗୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରପାତି, ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓ ଏହାର ଟାୟାର ତଥା ସାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଞ୍ଚାମାଲ ଉପରୁ ଜିଏସଟି ହ୍ରାସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପଦକ୍ଷେପ, କୃଷକମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ କମାଇବ । ଏହା ସହ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ହେଉଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ କରିବ । କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ସରଳ ଓ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ବୀମା ଜନିତ ସେବା ଉପରୁ କର ଆଦାୟ ନକରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏକ ସ୍ଵାଗତଯୋଗ୍ୟ । ଔଷଧ, ଦୁଗ୍ଧ-ଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀରେ ଜିଏସଟି ଟିକସକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସଂସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର (ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ) ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଜିଏସଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏବେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ବିଭିନ୍ନ ସେବା, ବହିପତ୍ର ଏବଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଡ୍ ଆଦି ଜିଏସଟି ମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହା ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ସହ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ ଏବଂ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂକୁ ଗତି ଦେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଦେଶୀ ଫୁଲ 'ୟୁଷ୍ଟୋମା', ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା 1500 ଟଙ୍କା
ଭଞ୍ଜ ବିହାର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବ; ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ଜ୍ଞାନର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ହେଉ କହିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ, ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର, ଜିଏସଟି ଅଧିକାରୀ, ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ଆଖ ପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର