ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖୁବଶୀଘ୍ର ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର ବା ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ଅଦଳବଦଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସର୍ବାଧିକ 28 ପ୍ରତିଶତ କର ଲାଗୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ କର ହଟାଯାଇପରେ । ଜିଏସଟିରେ ପ୍ରଚଳିତ 4 ଥାକିଆ ସ୍ଲାବକୁ ହ୍ରାସ କରି ଦୁଇ ଥାକିଆ ଜିଏସଟି ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ ତାହେଲେ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ଯେଉଁ ହ୍ରାସ ଘଟିବ, ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ସହିବେ ତାକୁ ଭରଣା କିଏ କରିବ ? ବିଶେଷକରି ଓଡିଶା ପ୍ରତି ବର୍ଷ 45 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଜିଏସଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରେ ଏବେ ଯଦି ଦୁଇ ଥାକିଆ ସ୍ଲାବ ହେବ ତାହେଲେ ଏହା ମାସିକ ଏକ ହଜାର କୋଟିକୁ ଖସି ଆସିବ । ଯାହା ଏବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିତର୍କ ଭାବେ ଉଦ୍ଭା ହୋଇଛି ।
2 ଦିନିଆ GST ପରିଷଦ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ-
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକାର ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଳ୍କ ମାଡ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବା ବୋଝକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି । କାରଣ ଆଜିଠୁ ୨ ଦିନିଆ GST ପରିଷଦ ବୈଠକ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ବୈଠକରେ ହେବ ଟିକସ ସ୍ଲାବ ନିଷ୍ପତ୍ତି । ହଟିପାରେ ୧୨ ଓ ୨୮ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ୍ ସ୍ଲାବ । ସ୍ଲାବ ହଟିଲେ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ ଅନେକ ଜିନିଷ । ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ କପଡ଼ା, ପୋଷାକ, ଟିଭି, ଫ୍ରିଜ୍ । ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ।
ତେବେ ଓଡିଶାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 45 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ଜିଏସଟି ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ରୋକ । ଅର୍ଥାତ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ମୋଦି ସରକାର ପ୍ରଥମେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜିଏସଟି ଲାଗୁ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଖାସ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବାକୁ ଜିଏସଟି ଚାରି ଥାକିଆ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହୋଇଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ ଉପସ୍ଥାପନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଛି ।
ଆଜିଠୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଲା ଜିଏସଟି କାଉନସିଲର ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ । କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେଶର ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । 28 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବ । ତାହା 18 ପ୍ରତିଶତକୁ କମି ପରେ । ସେହିପରି 12 ପ୍ରତିଶତକୁ 5 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରନ୍ତି । ଏବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ଦୁଇଟି ସ୍ଲାବ ରହିବ । ତାହା ହେଲା 5% ଏବଂ 18 % ।
ଯିଏ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେ ଜିଏସଟି ଟିକସ ଦିଏ । ଯଦି ଜିଏସଟି ସରଳିକରଣ ହୁଏ ସାଧାରଣ ଲୋକର ହିତ ସାଧନ ହେବ ।ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ହୁଏତ 5 ଏବଂ 18 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ ରହିପାରେ । ଜିଏସଟିରେ ଯଦି ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଏ ଏବଂ ଦୁଇ ଥାକିଆ ହୁଏ ଆଉ 28 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ 25-26 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଜିଏସଟି କଲେକ୍ସନରେ ସରକାର ଘାଟା ସହିବେ । ବାର୍ଷିକ ଓଡିଶାରେ 45-46 ହଜାର କୋଟି ଜିଏସଟି ଆଦାୟ ହୁଏ ତାହା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ । ଏପଟେ 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2022-23 ମଧ୍ୟରେ ଓଡିଶା ପ୍ରାୟ 16,165 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଜିଏସଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଛି ।
"ଜିଏସଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ ସଂଗ୍ରହ ସରଳିକରଣ ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରାଖି ଟିକସ ସଂସ୍କାର ହୁଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାମଗ୍ରୀରେ ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବ୍ 28 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ 28 ପ୍ରତିଶତକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବ । ଏମିତି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ 28 ପ୍ରତିଶତ ସ୍ଲାବ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ । ଦୁଇ ଥାକିଆ ହେଉ କିମ୍ବା ତିନି ଥାକିଆ ହୋଇପାରେ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଏସଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା କରି ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବେ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା କାଳୀପୂଜାପରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ," କହିଛନ୍ତି ଜିଏସଟି କମିଶନର ଅରବିନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ଏହି GST-
ଜିଏସଟି ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କର । ଏହି କର ଭାରତୀୟ ଜନ ଜୀବନ ସହ ଜଡିତ । ଏଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଦୈନିକ ଚଳଣି ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।
GST ଏକ ଐକିକ କର ଆଦାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହା ସାରା ଦେଶ ଓ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଚଳିତ । ତେଣୁ ପ୍ରତିଟି ଜନସାଧାରଣ ଏହି କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜଡିତ ଓ ପ୍ରଭାବିତ ।
ଆୟକର କେବଳ 10 ପ୍ରତିଶତ ଜନସାଧାରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଜିଏସଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନିଜର ସେବା ଇପଯୋଗ, ଉପଭୋଗ ସଞ୍ଚାଳନ କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଦେଇଥାନ୍ତି । ଜିଏସଟି ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ । ତେଣୁ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସିଧାସଳଖ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ ।
ଜିଏସଟିରେ 4 ଟ୍ୟାକ୍ସ ସ୍ଲାବ୍ ରହିଛି-
5 % ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବସ୍ତୁ (ଖାଦ୍ୟ,ବସ୍ତ୍ର, ଔଷଧ ଇତ୍ୟାଦି)
12 % ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କପଡା
18 % ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ହେୟାର ଅଏଲ୍, ଟୁଥପେଷ୍ଟ, ଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ, ଟଏଲେଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ
28 % ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ସେବା କିମ୍ବା ଉଭୟର ରାଜ୍ୟ-ଆନ୍ତଃ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଟିକସ ଆଦାୟ ଏବଂ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର ଆଇନ, ୨୦୧୭ (ଆଇନ) ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଭାରତରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ GST ଚାରୋଟି ସ୍ଲାବରେ ବିଭକ୍ତ: 5% GST, 12% GST, 18% GST, ଏବଂ 28% GST। ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା କର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ, GST ପରିଷଦ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ GST ହାର ଅନେକ ଥର ସଂଶୋଧନ କରିଛି (GST)।
ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 19 ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 25 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ବାଧିକ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି । GST ପୋର୍ଟାଲର ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 19 ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ 126.1 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା GST ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷ ଥିଲା । ଯାହା ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 25ରେ 60,928 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
ଅର୍ଥନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅତ୍ୟଧିକ ଟିକସ ଆଦାୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜିଏସଟି ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ନିୟମିତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଯାହା 28 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି କମ କରିପାରନ୍ତି । ମୋଟ ଉପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ କର କମେଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ।
"ଜିଏସଟି ବେଶି ବଢ଼ିଗଲେ ଲୋକେ କିଣିବାକୁ ମଙ୍ଗୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଜିଏସଟି ସରଳିକରଣ ହେଲେ 28ରୁ 18 ପ୍ରତିଶତକୁ ଖସି ଆସିବ ଫଳରେ 10 ପ୍ରତିଶତ କମର ସୁବିଧା ସାଧାରଣ ଲୋକେ ପାଇପାରିବେ । ଟ୍ରମ୍ପ ଟାରିଫ ମାଡ଼ ପରେ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ତାକୁ ନଜରରେ ରଖି ହୁଏତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଡିମାଣ୍ଡ ବଢିବ, ଡିମାଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଫଳରେ ଅର୍ଥନୀତି ଆଉ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ।ସନ୍ତୁଳିତ ହେବ ଅର୍ଥନୀତି । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର କିମ୍ବା ନଭେମ୍ବରରେ ଏହି ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର5 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିପାରନ୍ତି ନୂଆ ନିୟମ, ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ," କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ ଏକେ ସାବତ ।
କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବାର ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ପରେ ଜିଏସଟି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆସୁଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବେ ସାମୟିକ ରିହାତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଦରଦାମ କମିବା ସାଧାରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରୁ ଭ୍ୟାଟ ହଟାଇବା ଏବଂ ଭ୍ୟାଟର ସର୍ବାଧିକ ସ୍ତର 28 ପ୍ରତିଶତରୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଯଦି ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ଆଶା କରାଯାଉଛି ସାଧାରଣ ବେତନ ଭୋଗି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିବେ ।
ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭ୍ୟାଟ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଉଛି ।ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କିଣାବିକାରେ କିଛି ରିହାତି ଦେବାକୁ ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି । ଯାହାକି ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେଦୂର ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।
