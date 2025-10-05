ETV Bharat / state

ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼କୁ ୭ କୋଟିର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇବେ ସରକାର

ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି । କାହାକୁ ମିଳିବ କେତେ ଅନୁଦାନ ?

Dussehra Durga Medha in Odisha
Dussehra Durga Medha in Odisha (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 5, 2025

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟର ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ଙ୍କୁ ମିଳିବ ୭ କୋଟି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି । 100, 75 ଏବଂ 50 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା ଦୁର୍ଗ ମେଢକୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ଗତ 4 ତାରିଖରେ ଓଡିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼କୁ ମିଳୁଛି ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମେଢ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ କଟକ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମେଢ ବୁଲି ଦେଖିବା ପରେ କେନ୍ଦୁଝରର ପୂଜା ମେଢ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ।

କେଉଁ ମେଢକୁ କେତେ ଅନୁଦାନ

ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼କୁ ୩ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ୧ ହଜାର ୮୫ଟି ଦଶହରା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ଙ୍କୁ ୭ କୋଟି ୧ ଲକ୍ଷ ୪୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ନିମନ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

'କ' ବର୍ଗରେ ରହିଛି ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ । ଏହି ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି 100 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିଥିବା ୨୧୫ଟି ମେଢ଼ । ଏହି ବର୍ଗର ମେଢକୁ ୨ କୋଟି ୧୭ ଲକ୍ଷ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ବର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଐତିହ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ମେଢ଼କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

'ଖ' ବର୍ଗରେ ରହିଛି ୭୫ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ । ଏହି ବର୍ଗରେ ୧୯୭ଟି ମେଢ଼କୁ ୧ କୋଟି ୪୭ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଢ଼କୁ ୭୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

'ଗ' ବର୍ଗରେ ୫୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ । ଏହି ବର୍ଗରେ ରହିଛି ୬୭୩ଟି ମେଢ଼ । ଏହି ବର୍ଗ ପାଇଁ ୩ କୋଟି ୩୬ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ଏହି ବର୍ଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମେଢ଼କୁ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

