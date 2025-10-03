ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ମା'; BMCର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏହି 5 ସ୍ଥାନରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ
କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କଲା ବିଏମସି ।
Published : October 3, 2025 at 1:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ମେଲାଣି ନେଉଛନ୍ତି ଜଗତଜନନୀ । ରାଜଧାନୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭସାଣ ଉତ୍ସବ । ଢୋଲ ବାଜା, ଘଣ୍ଟଘଣ୍ଟା, ଦୁଲଦୁଲି , ସିଙ୍ଘବାଜାରେ କମ୍ପୁଛି ରାଜରାସ୍ତା । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମେଢ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି । ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡର ନିୟମ ଓ ବିଏମସିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମାନି ଏଥର ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ଓ ନିଶାମୁକ୍ତ ଭସାଣ ହେଉଛି।
କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା:
ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବିଏମସି ପକ୍ଷରୁ ୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରାଯାଇଛି। କୂଅଖାଇ, ଦୟା ଓ ଭାଗର୍ବୀରେ ଖୋଳା ହୋଇଛି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ । ମାତ୍ର କୁଆଖାଇରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନଦୀରେ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି କାରଣରୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ନିର୍ମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଷିଦ୍ଧାଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିଏମସି। ରେଡ ଆଲର୍ଟରେ ରଖିବା ସହ ନଦୀ ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।ଏଥିପାଇଁ ବିଏମସି ପାଖରୁ ସତର୍କ ପୋଷ୍ଟର ଓ ନାଲି ପତାକା ଲଗାଯାଇଛି।
୫ ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ବସର୍ଜନ:
ସେପଟେ ବୁଡି ଯାଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ଗୁଡିକରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବିଏମସି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ପଠାରେ ବାଲି ବସ୍ତା ପକାଉଛନ୍ତି ବିଏମସିର କର୍ମଚାରୀ। ନଦୀରେ ଯେଉଁଭଳି କେମିକାଲ ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନ ପଡିବା ଲାଗି BMCକୂଅଖାଇରେ ଦୁଇଟା ଓ ହଂସପାଳ ପଟ, ଦୟା ଓ ଭାଗର୍ବୀ ବାସୁଆଘାଇକୁ ମିଶାଇ ୫ ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀ କରିଛି। ଭଶଆମ ଲାଗି ରାସ୍ତା, ଘାଟ ଓ ଅଲୋକିକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ:
ଭସାଣ ସମୟରେ ଅଘଟଣ ରୋକିବା ଲାଗି ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ସହ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫୋର୍ସ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏଣେ ତେଣେ ମୁର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ନ କରି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛି ବିଏମସି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି । ସହିଦ ନଗରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭସାଣ ଉତ୍ସବ କମିଟି, ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ରାଜଧାନୀ ମନ୍ଦିର ଭସାଣ ସୁରକ୍ଷା କମିଟି, ଏକାମ୍ର ଦୁର୍ଗା ମହୋତ୍ସବ, ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟେ ଦୁଇଟା ଭସାଣ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଡିଜେ ବାରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ଓ ଅଲୋକିକରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ରସୁଲଗଡ଼ ଓ ଦାରୁଠେଙ୍ଗ କୌଣସି କମିଟିକୁ ନ ଯାଇ ନିଜସ୍ଵ ଭସାଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଲାଗି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାଫିକ ପରିଚାଳନା ଲାଗି ମାର୍ଗଦର୍ଶୀକା ଜାରି ହୋଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର