କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଗୋବରୀ । ଘରୁ ଘରୁ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଜମା କରାଯାଉଛି । ଆବର୍ଜନା ପଚି ସଢି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜଳଜୀବ ଆଦି ଏହି ଆବର୍ଜନା ପ୍ରଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରସଂସ୍ଥା ଅଧିନସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ।
ପୌରପାଳିକାକୁ NGTର ଛାଟ:
ପୂର୍ବରୁ ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସର୍ବ ପୁରାତନ ପୌରପାଳିକାକୁ ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (NGT)ର ଛାଟ ବାଜିଥିଲା । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ NGTର ରାୟ ବିରୋଧରେ ପୌରପାଳିକାର ଲଢେଇ ଜାରି ରହିଛି ।
ଗୋବରୀ ପଠାରେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା ଗୋବରୀ ନଦୀ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷିତ । ଗୋବରୀ ନଦୀ ପଠାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ପଲିଥିନ ଓ ଆବର୍ଜନା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରସଂସ୍ଥା ଡମ୍ପିଙ୍ଗୟାର୍ଡର ଠିକ ସାମନାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲିର ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପୌରପାଳିକାର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପଲିଥିନ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିଲେ ପଲିଥିନ ସିଧା ଗୋବରୀ ନଦୀ ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଜଳରେ ମିଶିଥାଏ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବଡ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।
ଡ଼ମ୍ପିଙ୍ଗୟାର୍ଡ଼ ନା ପଲିଥିନର ପାହାଡ଼:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ 21ଟି ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ସକାଳୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ହଜାରୀ ବଗିଚା ସ୍ଥିତ ଡ଼ମ୍ପିଙ୍ଗୟାର୍ଡ଼ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନଟିରେ ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଗୋବରୀ କୂଳରେ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗାଯାଉଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନଟିରେ ପାହାଡ ପରି ପଲିଥିନ୍ ଓ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ।
ପରିବେଶ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଜଳଚରଙ୍କ ଉପରେ ଘୋର ବିପଦ:
ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ସଂଗୃହିତ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ସିଧା ନଦୀପଠାରେ ଜମା କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଏହି ସବୁ ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେଉଛି ପଲିଥିନ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ନଦୀକୂଳରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ସବୁ ପଲିଥିନ ନଦୀ ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଉଛି । ଯାହାକି ନଦୀ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା ସହ ଜଳଚରଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଏହି ପଲିଥିନ୍ ଆବର୍ଜନା ସିଧା ସଳଖ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି । ଯାହାକି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଚି କରୁଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସଙ୍ଗମ ଓ ଅଣ୍ଡାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ ମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ସମୟରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପଲିଥିନ୍ ଓ ଆବର୍ଜନା ଜଳସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।
ଉର୍ବରତା ହରାଉଛି ଚାଷଜମି:
ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ମିଶୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଦ୍ବାରା ନଦୀକୂଳିଆ ଚାଷଜମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଜମି ନିଜର ଉର୍ବରତା ହରାଇବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହରାଉଛି । ଚାଷ ପାଇଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆଳିଜଙ୍ଗା, ବାଣେଶ୍ଵରପୂର, ହଳଦିଡିହ, ଗୋରୁଆଳ, ନାଗପୁରା, ଚକଡା, କଦଳୀବାଡି ପ୍ରଭୃତି ଗାଁର ଶହଶହ ଏକର ଚାଷଜମିରେ ଏହି ପଲିଥିନ୍ ମାଡିଯିବାର ଅଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ପଲିଥିନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ନଦୀ ପଠାରେ ପଲିଥିନ ଜମା ହେବା ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ନେସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମୁନିସିପାଲଟିର 21 ଗୋଟି ଓ୍ବାର୍ଡରୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 4 ଟନରୁ ଅଧିକ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି । ସହରର ଦୁଇଗୋଟି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡରେ ଏହାକୁ ପକା ଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ନଦୀ ପଠାରେ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ।
ନିରାଶାରେ ଚାଷୀ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି, "ଡ଼ମ୍ପିଙ୍ଗୟାର୍ଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଉଛି । ବର୍ଷା ପବନ ଫଳରେ ଏହି ଆବର୍ଜନା ନଦୀରେ ମିଶି ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁୁଛି । ଗୋବରୀ ନଦୀ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ଏହି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇଲେ ଚର୍ମରୋଗ ଆଦି ଦେଖା ଦେଉଛି । ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଅନୁର୍ବର କରୁଛି ।"
ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, "ଅଜିତ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଗିରି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଓ ପୃଥକୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏମସିସି ବା (MICRO COMPOST CENTER) ଖୋଲାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ପୃଥକୀକରଣ କରାଯିବା ସହିତ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।" ଏବଂ ଗୋବରୀ ନଦୀକୂଳରେ ଅଳିଆ ପକାଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା