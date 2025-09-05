ETV Bharat / state

ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଗୋବରୀ ନଦୀ, ଆବର୍ଜନା ଗନ୍ଧରେ ଅତିଷ୍ଠ ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ - WASTE MISMANAGEMENT KENDRAPARA

ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗିବା ଫଳରେ ପରିବେଶ, ମଣିଷ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ । ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଜଳଜୀବଙ୍କ ବଂଶ ନାଶ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କୁଢ କୁଢ ଆବର୍ଜନା
ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ କୁଢ କୁଢ ଆବର୍ଜନା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 5, 2025 at 2:12 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି ଗୋବରୀ । ଘରୁ ଘରୁ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଯଥୋଚିତ ସ୍ଥାନରେ ପକାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଜମା କରାଯାଉଛି । ଆବର୍ଜନା ପଚି ସଢି ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଜଳଜୀବ ଆଦି ଏହି ଆବର୍ଜନା ପ୍ରଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏପରି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରସଂସ୍ଥା ଅଧିନସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ।

ଗୋବରୀ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା (ETV Bharat)

ପୌରପାଳିକାକୁ NGTର ଛାଟ:

ପୂର୍ବରୁ ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନେଇ ରାଜ୍ୟର ଏହି ସର୍ବ ପୁରାତନ ପୌରପାଳିକାକୁ ଦୁଇବର୍ଷ ତଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ (NGT)ର ଛାଟ ବାଜିଥିଲା । ଏନେଇ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ NGT ରାୟ ବିରୋଧରେ ପୌରପାଳିକାର ଲଢେଇ ଜାରି ରହିଛି ।

ଗୋବରୀ ପଠାରେ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଆବର୍ଜନା:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଜୀବନରେଖା ଗୋବରୀ ନଦୀ ଏବେ ପ୍ରଦୂଷିତ । ଗୋବରୀ ନଦୀ ପଠାରେ ପଡ଼ିରହିଛି ହଜାର ହଜାର ଟନ୍ ପଲିଥିନ ଓ ଆବର୍ଜନା । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରସଂସ୍ଥା ଡମ୍ପିଙ୍ଗୟାର୍ଡର ଠିକ ସାମନାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ । ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି କିମ୍ବା କାଲିର ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି । ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ପୌରପାଳିକାର ସମସ୍ତ ୱାର୍ଡରୁ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ପଲିଥିନ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢିଲେ ପଲିଥିନ ସିଧା ଗୋବରୀ ନଦୀ ଦେଇ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଜଳରେ ମିଶିଥାଏ । ଏପରି ହେବା ଦ୍ବାରା ପରିବେଶ ପ୍ରତି ବଡ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ।

ପ୍ରଦୂଷିତ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଅବବାହିକା
ପ୍ରଦୂଷିତ ଗୋବରୀ ନଦୀ ଅବବାହିକା (ETV Bharat)

ଡ଼ମ୍ପିଙ୍ଗୟାର୍ଡ଼ ନା ପଲିଥିନର ପାହାଡ଼:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ 21ଟି ୱାର୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ପ୍ରତ୍ୟକ ଦିନ ସକାଳୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥାଏ । ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ହଜାରୀ ବଗିଚା ସ୍ଥିତ ଡ଼ମ୍ପିଙ୍ଗୟାର୍ଡ଼ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିୟମାବଳୀ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହି ସ୍ଥାନଟିରେ ଆବର୍ଜନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ଗୋବରୀ କୂଳରେ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗାଯାଉଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନଟିରେ ପାହାଡ ପରି ପଲିଥିନ୍ ଓ ଆବର୍ଜନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇରହିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗିବା ଦ୍ବାରା ଏହା ସ୍ଥାନୀୟବାସୀ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ।

Micro Compostiong Centre, Kendrapara
Micro Compostiong Centre, Kendrapara (ETV Bharat)


ପରିବେଶ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଜଳଚରଙ୍କ ଉପରେ ଘୋର ବିପଦ:

ସହରର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରୁ ଆବର୍ଜନା ସବୁ ସଂଗୃହିତ ହୋଇ ଆସିବା ପରେ ସିଧା ନଦୀପଠାରେ ଜମା କରାଯାଉଛି । ଆଉ ଏହି ସବୁ ଆବର୍ଜନାର ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେଉଛି ପଲିଥିନ। ତେବେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲା ବେଳେ ନଦୀକୂଳରେ ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ଏହି ସବୁ ପଲିଥିନ ନଦୀ ପାଣିରେ ମିଶି ଯାଉଛି । ଯାହାକି ନଦୀ ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବା ସହ ଜଳଚରଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏପରିକି ଏହି ପଲିଥିନ୍ ଆବର୍ଜନା ସିଧା ସଳଖ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶୁଛି । ଯାହାକି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଚି କରୁଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ବିରଳ ଅଲିଭ ରିଡଲେ କଇଁଛଙ୍କ ସଙ୍ଗମ ଓ ଅଣ୍ଡାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ବୋଲି ପରିବେଶବିତ ମାନେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏକ ସମୟରେ ଏତେ ପରିମାଣରେ ପଲିଥିନ୍ ଓ ଆବର୍ଜନା ଜଳସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।

ଉର୍ବରତା ହରାଉଛି ଚାଷଜମି:
ଗୋବରୀ ନଦୀରେ ମିଶୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ଦ୍ବାରା ନଦୀକୂଳିଆ ଚାଷଜମି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି । ଜମି ନିଜର ଉର୍ବରତା ହରାଇବା ସହିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ହରାଉଛି । ଚାଷ ପାଇଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଆଳିଜଙ୍ଗା, ବାଣେଶ୍ଵରପୂର, ହଳଦିଡିହ, ଗୋରୁଆଳ, ନାଗପୁରା, ଚକଡା, କଦଳୀବାଡି ପ୍ରଭୃତି ଗାଁର ଶହଶହ ଏକର ଚାଷଜମିରେ ଏହି ପଲିଥିନ୍ ମାଡିଯିବାର ଅଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ପଲିଥିନ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି । ନଦୀ ପଠାରେ ପଲିଥିନ ଜମା ହେବା ନେଇ ପରିବେଶବିତ୍ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ, ନେସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବୁନାଲ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମୁନିସିପାଲଟିର 21 ଗୋଟି ଓ୍ବାର୍ଡରୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ 4 ଟନରୁ ଅଧିକ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି । ସହରର ଦୁଇଗୋଟି ଡମ୍ପିଙ୍ଗ ୟାର୍ଡରେ ଏହାକୁ ପକା ଯାଉଛି । ମାତ୍ର ଏଠାରେ ନଦୀ ପଠାରେ ଆବର୍ଜନା ଫିଙ୍ଗା ଯାଉଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ।

ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆବର୍ଜନା
ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଆବର୍ଜନା (ETV Bharat)

ନିରାଶାରେ ଚାଷୀ:

ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି, "ଡ଼ମ୍ପିଙ୍ଗୟାର୍ଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତେ ସମସ୍ତ ଅଳିଆ ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଫିଙ୍ଗାଯାଉଛି । ବର୍ଷା ପବନ ଫଳରେ ଏହି ଆବର୍ଜନା ନଦୀରେ ମିଶି ନଦୀକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁୁଛି । ଗୋବରୀ ନଦୀ ଆଉ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ । ଏହି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇଲେ ଚର୍ମରୋଗ ଆଦି ଦେଖା ଦେଉଛି । ନଦୀର ପ୍ରଦୂଷିତ ପାଣି ଚାଷ ଜମିକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ଅନୁର୍ବର କରୁଛି ।"

ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ
ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଚରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat)

ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପୌରସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ, "ଅଜିତ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ଗିରି କହିଛନ୍ତି, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଓ ପୃଥକୀକରଣ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏମସିସି ବା (MICRO COMPOST CENTER) ଖୋଲାଯାଇଛି । ସେଠାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାର ପୃଥକୀକରଣ କରାଯିବା ସହିତ ଏହାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ବୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।" ଏବଂ ଗୋବରୀ ନଦୀକୂଳରେ ଅଳିଆ ପକାଯାଉଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ।

ଆବର୍ଜନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘୁଷୁରୀ
ଆବର୍ଜନା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘୁଷୁରୀ (ETV Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

