ସେପଟେ ଆଜି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପାଳନ ହୋଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଠାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଓ ଆଇନା ଏନଜିଓର ମିଳିତ ସହଭାଗୀତାରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ହାଇଜିନ ଡେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଯୋଗଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଗିଫ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ୍- ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଆହ୍ବାନ ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା

'ବିବାହ ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ ଗିଫ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ'

ବିଶ୍ବ ଋତୁସ୍ରାବ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦିବସରେ ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଆହ୍ବାନ

ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାନିଟାରୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତେବେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ଵଛତା ସମେତ ସମାଜରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ କେମିତି ଗଠନ ହୋଇପାରିବ ସେଦିଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା । ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ମଲ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସବୁଠି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୃହ । ସ୍ତନ୍ୟପାନ ଗୃହ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଥିଲେ । ଦୁଇ ତିନିମାସ ଭିତରେ ଏହିଭଳି ସେଣ୍ଟର କରିବାକୁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା । ଏହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ ଛୁଆକୁ ନିସଙ୍କୋଚରେ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇ ପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଓ ସ୍ଵଛତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଝିଅଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲରେ ସାନିଟାରୀ ଭେଣ୍ଡିଂ ମେସିନ ଲାଗିବାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । "ପ୍ରସବ କାଳୀନ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଏଥି ସହିତ ବାହାଘରରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନକୁ ଉପହାର ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଆହ୍ବାନ ରହିଛି । ଜନ ଔଷଧିରେ ଟଙ୍କାଟିଏରେ ମିଳୁଛି ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼ । ତେଣୁ ମହିଳାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ପାରୁନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଘରର ବାପା ଭାଇ ଯେବେ ସଉଦା କିଣିବା ଭଳି ସାନିଟାରୀ ନ୍ୟାପକିନ କିଣିବେ ସେତେବେଳେ ଏହି ଷ୍ଟିଗମା ହଟିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।

ଏପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ'ରେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗ ଏବଂ ଆଇନା ଏନଜିଓ ର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଅଡିଟୋରିୟମ ଠାରେ ବିଶ୍ୱ ଋତୁସ୍ରାବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଲି । ଏବେ ମଧ୍ୟ ଋତୁସ୍ରାବ ସହ ଜଡିତ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଅଛି ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ,କଲେଜ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାନିଟାରୀ ନାପକିନ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମେସିନ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସଭିଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ।" ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

GLOBAL MENSTRUAL HYGIENIC DAY 2025 ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏଣିକି ବିବାହ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସାଙ୍ଗକୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାନିଟାରୀ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ମେସିନ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । "ପ୍ରସବ ୱାର୍ଡରେ ପ୍ରସବାକାଳୀନ ୱେଷ୍ଟକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ । ଆସନ୍ତା ଦୁଇରୁ ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସ୍ତନ୍ୟ ପାନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ ନିର୍ମିତ ହେବ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । GLOBAL MENSTRUAL HYGIENIC DAY (ETV Bharat Odisha) କେବଳ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୃହ । ବିଶ୍ଵଋତୁସ୍ରାବ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦିବସ ପାଳିତ ଅବସରରେ ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । "କୌଣସି ଝିଅ ଋତୁସ୍ରାବ କାରଣରୁ ପଛରେ ପଡିଯିବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ," ବୋଲି ବିଶ୍ଵ ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ 'ଋତୁସ୍ରାବ ଅନୁକୂଳ ସହର-ସଶକ୍ତ, ସମ୍ମିଳିତ ଓ ସଚେତ’ ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଋତୁସ୍ରାବ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭାବରେ ସ୍ଵୀକୃତି ଦେବାପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ ନା ମେନ୍ସୁରାଲ୍ କପ କେଉଁଟା ଭଲ ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ - ମେନ୍ସୁରାଲ୍ କପ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ବାରା କମିଥାଏ ସଂକ୍ରମଣ



