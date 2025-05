ETV Bharat / state

ମାଟ୍ରିକରେ ଟପ୍ପର, 'ଡାକ୍ତର ହୋଇ କରିବେ ଗରିବ ରୋଗୀଙ୍କ ମାଗଣା ସେବା' - KENDRAPARA MATRIC TOPPER DIBYASMITA

KENDRAPARA MATRIC TOPPER DIVYASMITA WITH FAMILY ( ETV Bharat Odisha )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 5, 2025 at 1:59 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 4:37 PM IST 4 Min Read

Kendrapara matric topper Dibyasmita କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: 'ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ସଶକ୍ତ ମନୋବଳ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରାଯାଇପାରେ ' ଏଭଳି ମନ ଓ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକର କଥା କହି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଭୁଲାଇ ଆଗକୁ ଡାକ୍ତର ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଟପ୍ପର ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା । ବାପା ବେଶୀ ପାଠ ନଥିବାରୁ, ନିଜେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବାପାଙ୍କ ନାମ ସୁନାମ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା, ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ବାଣ୍ଙିଛନ୍ତି ନିଜର ଭବିିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଯୋଜନା । KENDRAPARA BSE MATRIC RESULT

ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା ସାହୁ । ଘର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାଜଗଡ଼ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଢୁଥିଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ । ଚଳିତବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବା ୫୭୩ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ୯୫% ନମ୍ବର ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା କୁହନ୍ତି " ସେ ସ୍କୁଲ ଓ ଟ୍ୟୁସନ ସମୟକୁ ଛାଡି ଦୈନିକ ୬ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । " Kendrapara Garage Mechanics Daughter Matric Topper Dibyasmita Sahoo (ETV Baharat Odisha)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟସ୍ମିତାଙ୍କ ବାପା ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକ । ମହେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରରେ ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ୟାରେଜ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ସାଙ୍ଗକୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନିଜର ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର । ଏପଟେ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତାଙ୍କ ମାଆ ବବିତା ସାହୁ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ । ଘର କାମ ସହିତ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକଙ୍କ ଝିଅ ମାଟ୍ରିକ ଟପ୍ପର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ - MATRIC RESULTS 2025

Dibyasmita matric second rank Kendrapara matric topper list ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି । ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ମୋର ୫୭୩ ମାର୍କ ରହିଛି ୬୦୦ ମାର୍କରୁ ଯାହାକି ୯୫% । ବର୍ଷ ସାରା ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ତାହାର ଫଳ ମିଳିଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଦିନକୁ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଛାଡି ୬ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଏମିତିକି ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛି । ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା'ଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରଣ କରି ପାରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ମୋ ବାପା ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକ।ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କିଛି ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ । ହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ସ୍କୋପ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ (ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ) ପାଠ ପଢି ସୁନାମ ଅର୍ଜ୍ଜନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହିଁଥିଲେ।"

Matric Topper Dibyasmita Sahoo (ETV Bharat Odisha) " ବାପାଙ୍କ ସୁନାମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଛି ଆଗକୁ ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି । ମାଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି । ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ପାଠ ପଢିବାରେ ଗାଇଡ କରନ୍ତି । ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଖୁସିକୁ ସେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା, ଖାଇବା ଉପରେ ସେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଆମ ବିଷୟରେ ଓ ଆମ ପାଠପଢା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି " ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା । ନିଜ ଭବି ଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି " ପିଲାଦିନଠୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା । ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି । ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବି, ପରେ ନିଟ୍ ଦେଇ MBBS ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି । ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ।" ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ପରିବାର, ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା । ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅନୁଭୁତି "ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ସହ ପ୍ଲାନିଂ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସଫଳତା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।" ସୁନାଝିଅ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଆ ବବିତା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ଝିଅ ସଫଳତା ପାଇଛି । ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖବର ପାଇଲି ମୁଁ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏମିତି ହୋଇନଥିବ । ଟପ୍ପର ହେବା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା । ସେ ବହି ପାଠ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ପାଠ ପଢେ। ସେ ପାଠ ପଢିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଡିବେଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି । ସେ ଦୈନିକ ୧୦-୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଏହି ସମୟ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଆମ ବାବୁ(ସ୍ୱାମୀ)ଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଜ ଅଛି । ସେଥିରୁ ଯାହା ଆୟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାଣ କରି ହୁଏନି ହେଲେ ସେମିତି ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ । ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ।" ଦିବ୍ୟସ୍ମିତାଙ୍କୁ ନେଇ ବାପା ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ହେଲା , "ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜ ଲାଇନରେ କାମ କରେ । ଝିଅ ଆମର ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫଳ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ସେ ରାତି ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ପଢେ । ଯେଉଁଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ପଢ଼ି ନଥିବ, ସେଦିନ ଭୋର ୩ଟାରୁ ଉଠି ପାଠ ପଢ଼େ । ତା ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ ଆମେ ସର୍ବଦା ତା ପାଖରେ ରହିଥାଉ । ମାସକୁ ମୋର ୧୦ରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର । କେଉଁ ମାସରେ ବହୁତ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ । ତେବେ ସବୁକୁ ନେଇ ଚଳାଇବାକୁ ପଡେ । ଝିଅ ଆଗକୁ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରାଇବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବି । ଯଦି ସରକାରୀ ଭାବରେ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତେବେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ।" ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୫ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ଫଳ ଗତ ୨ ତାରିଖରେ ( ମେ ୨ ତାରିଖ) ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

Kendrapara matric topper Dibyasmita କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: 'ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ସଶକ୍ତ ମନୋବଳ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପାର କରାଯାଇପାରେ ' ଏଭଳି ମନ ଓ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧକର କଥା କହି ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଭୁଲାଇ ଆଗକୁ ଡାକ୍ତର ହେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ଵିତୀୟ ଟପ୍ପର ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା । ବାପା ବେଶୀ ପାଠ ନଥିବାରୁ, ନିଜେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ବାପାଙ୍କ ନାମ ସୁନାମ କରିବା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିବା ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା, ଇଟିଭି ଭାରତ ସହ ବାଣ୍ଙିଛନ୍ତି ନିଜର ଭବିିଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଯୋଜନା । KENDRAPARA BSE MATRIC RESULT

ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା ସାହୁ । ଘର ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ରାଜଗଡ଼ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରର ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପଢୁଥିଲେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ । ଚଳିତବର୍ଷ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବା ୫୭୩ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ସେ ୯୫% ନମ୍ବର ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା କୁହନ୍ତି " ସେ ସ୍କୁଲ ଓ ଟ୍ୟୁସନ ସମୟକୁ ଛାଡି ଦୈନିକ ୬ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ । " Kendrapara Garage Mechanics Daughter Matric Topper Dibyasmita Sahoo (ETV Baharat Odisha)

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଦ୍ଵିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ନମ୍ବର ରଖି ଟପ୍ପର ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟସ୍ମିତାଙ୍କ ବାପା ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକ । ମହେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସହରରେ ଦୀର୍ଘ ତିରିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ୟାରେଜ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିଲା ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଝିଅ । ଦୁଇଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢା ସାଙ୍ଗକୁ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ନିଜର ସମସ୍ତ ରୋଜଗାର । ଏପଟେ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତାଙ୍କ ମାଆ ବବିତା ସାହୁ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ । ଘର କାମ ସହିତ ଝିଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି । ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକଙ୍କ ଝିଅ ମାଟ୍ରିକ ଟପ୍ପର, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ - MATRIC RESULTS 2025

Dibyasmita matric second rank Kendrapara matric topper list ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ମୁଁ ଭାରତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି । ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ମୋର ୫୭୩ ମାର୍କ ରହିଛି ୬୦୦ ମାର୍କରୁ ଯାହାକି ୯୫% । ବର୍ଷ ସାରା ରାତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହି ପାଠ ପଢୁଥିଲୁ ତାହାର ଫଳ ମିଳିଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଦିନକୁ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟ୍ୟୁସନକୁ ଛାଡି ୬ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ଏମିତିକି ରାତିରେ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିଛି । ମୁଁ ମୋ ବାପା ମା'ଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରଣ କରି ପାରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ମୋ ବାପା ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଜ ମେକାନିକ।ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କିଛି ଗୋଟିଏ କରିବା ପାଇଁ । ହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନେ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କିଛି ସ୍କୋପ ମିଳିଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ (ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଭାଇ) ପାଠ ପଢି ସୁନାମ ଅର୍ଜ୍ଜନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଚାହିଁଥିଲେ।" Matric Topper Dibyasmita Sahoo (ETV Bharat Odisha) " ବାପାଙ୍କ ସୁନାମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିଛି ଆଗକୁ ଅନେକ କାମ ବାକି ଅଛି । ମାଆ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି । ବଡ଼ ଭାଇ ମୋ ପାଠ ପଢିବାରେ ଗାଇଡ କରନ୍ତି । ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ତେଣୁ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ଖୁସିକୁ ସେ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ନିଜେ ପିନ୍ଧିବା, ଖାଇବା ଉପରେ ସେ ଚିନ୍ତା ନକରି ଆମ ବିଷୟରେ ଓ ଆମ ପାଠପଢା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି " ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା । ନିଜ ଭବି ଷ୍ୟତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି " ପିଲାଦିନଠୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା । ତେଣୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇ ମୁଁ ସାଧାରଣ ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବି । ମୁଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇରେ ବିଜ୍ଞାନ ପଢିବି, ପରେ ନିଟ୍ ଦେଇ MBBS ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି । ଯେଉଁମାନେ ରୋଗୀ ସେବା ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ।" ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ପରିବାର, ଶିକ୍ଷକ-ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟସ୍ମିତା । ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଅନୁଭୁତି "ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ସହ ପ୍ଲାନିଂ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସଫଳତା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।" ସୁନାଝିଅ ଦିବ୍ୟସ୍ମିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମାଆ ବବିତା ସାହୁ କୁହନ୍ତି, "ଝିଅ ସଫଳତା ପାଇଛି । ସ୍କୁଲରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଖବର ପାଇଲି ମୁଁ ବିଶ୍ବାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଏମିତି ହୋଇନଥିବ । ଟପ୍ପର ହେବା କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲି ନାହିଁ କାରଣ କ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଥିଲା । ସେ ବହି ପାଠ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ପାଠ ପଢେ। ସେ ପାଠ ପଢିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଡିବେଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ ପାଇଛି । ସେ ଦୈନିକ ୧୦-୧୨ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ବେଳେ କେତେବେଳେ ଏହି ସମୟ ୧୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଥାଏ । ଆମ ବାବୁ(ସ୍ୱାମୀ)ଙ୍କର ଗ୍ୟାରେଜ ଅଛି । ସେଥିରୁ ଯାହା ଆୟ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଗୁଜୁରାଣ କରି ହୁଏନି ହେଲେ ସେମିତି ସ୍ୱଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ । ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ।" ଦିବ୍ୟସ୍ମିତାଙ୍କୁ ନେଇ ବାପା ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ କହିବା ହେଲା , "ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜ ଲାଇନରେ କାମ କରେ । ଝିଅ ଆମର ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଫଳ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି । ସେ ରାତି ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ପଢେ । ଯେଉଁଦିନ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ପଢ଼ି ନଥିବ, ସେଦିନ ଭୋର ୩ଟାରୁ ଉଠି ପାଠ ପଢ଼େ । ତା ପାଠପଢ଼ା ବେଳେ ଆମେ ସର୍ବଦା ତା ପାଖରେ ରହିଥାଉ । ମାସକୁ ମୋର ୧୦ରୁ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର । କେଉଁ ମାସରେ ବହୁତ କମ୍ ମଧ୍ୟ ହୁଏ । ତେବେ ସବୁକୁ ନେଇ ଚଳାଇବାକୁ ପଡେ । ଝିଅ ଆଗକୁ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ପୂରଣ କରାଇବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବି । ଯଦି ସରକାରୀ ଭାବରେ କିଛି ସହଯୋଗ ମିଳିବ ତେବେ ସେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ।" ଓଡ଼ିଶା ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା-୨୦୨୫ ବର୍ଷର ମାଟ୍ରିକ ଫଳ ଗତ ୨ ତାରିଖରେ ( ମେ ୨ ତାରିଖ) ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

Last Updated : May 5, 2025 at 4:37 PM IST