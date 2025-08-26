ବ୍ରହ୍ମପୁର/ ଗଞ୍ଜାମ: ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଲେ ଅଦାଲତ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପାଟପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସାଢେ ଚାରି ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳିଆ ନାହାକକୁ ଆଜୀବନ କାରଦଣ୍ଡ ସହିତ ୨୫ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ଚାରି ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୋର୍ଟ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଶୁଣାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ । ସେପଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପାତ୍ର ।
- କ'ଣ ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ?
ଗତ ଅପ୍ରେଲ ମାସର ୨୫ ତାରିଖ ଦିନ ପାଟପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କାଳିଆ ନାହାକ କୌଶଳକ୍ରମେ ଅପହରଣ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରି ପ୍ରମାଣ ଲୁଚାଇବାକୁ ମୃତଦେହକୁ ଫୋପାଡି ଦେଇଥିଲା । ଗ୍ରାମରେ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ସାରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ କାଳିଆ ନାହାକ ଓରଫ ଷଣ୍ଢ କାଳିଆକୁ ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଇଥିଲା ।
- '୨୦ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଆଧାରରେ ହେଲା ଦଣ୍ଡବିଧାନ'
ଏନେଇ ସରକାରୀ ଓକିଲ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମୋଟ ୨୦ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ବୟାନ ଆଧାରରେ ପୋକ୍ସୋ ଅଦାଲତର ବିଚାରପତି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ସହ ୨୫ହଜାର ଜୋରିମାନା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜୋରିମାନା ଅନାଦେୟ ସ୍ଥଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଲାଗି କୋର୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ୍ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।"
- ଘଟଣାକୁ ନିଜେ ସୁପରଭିଜନ୍ କରିଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଏସପି:
ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଶୁଭେନ୍ଦୁ କୁମାର ପାତ୍ର ନିଜେ ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପାଟପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ସାଢେ ଚାରି ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁକୁ ଆଜୀବନ କାରଦଣ୍ଡ ସହିତ ୨୫ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିନରୁ ତଦନ୍ତ କରି ମାତ୍ର ୫୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚାର୍ସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୨୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ କହଁର ରହିଥିବା ବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦୀପ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବେହେରା ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦାରଖ କରୁଥିଲି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଖାକିରେ କଳଙ୍କ; ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ - ALLEGATION AGAINST POLICE CONSTABLE
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଫସେଇ ବିବାହ ପରେ ପ୍ରତାରଣା: ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଗିରଫ ହେଲେ ଫେରାର ଏସଆଇ - POLICE SI ARRESTED
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର