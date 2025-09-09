ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 30 ମିନିଟରେ 10000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପାକଶାଳାରେ ରନ୍ଧାହେବା ସହ ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଠରୀରେ ଭକ୍ତ ଖାଇଲେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ।
Published : September 9, 2025 at 1:01 PM IST
MAA TARA TARINI TEMPLE ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟତମ ଆଦିଶକ୍ତି ପୀଠ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ମାଆ ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପ୍ରଥମ ଥର ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକା ଥରକେ 10 ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବବରାଦ କରାଯାଇଛି । ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠକୁ ଆସନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ । ଏଣିକି ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପରେ ଭୋକିଲା ଫେରିବେନି ଭକ୍ତ । ମା'ଙ୍କ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କାରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ରନ୍ଧିବା ମେସିନ, ପାକଶାଳା, ଭକ୍ତଙ୍କ ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର AC ରୁମ ଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି.କୀର୍ତ୍ତିଭାସନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରି ଏହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ କିଚେନ୍ ମେସିନ୍ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଯୋଗାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏକ ସପ୍ତାହ ଧରି କେତେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଆବଶ୍ୟକ ତାହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ପ୍ରସାଦ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଜଣାଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।"
ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ଏସି ରୁୁମ୍:
ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠ ପୂଜକ ବାପୁଜୀ ରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିର ଭଳି ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ଯ ପ୍ରସାଦସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ମା'ଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଯେଭଳି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେ ନେଇ ପୀଠରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି । ଭକ୍ତମାନେ ଯେପରି ଶାନ୍ତିରେ ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗୃହ ସୁବିଧା ରହିଛି ।"
ଅଧ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ:
ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ବୋର୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଟି.କେ.ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା, "ମାତ୍ର ଅଧ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 10 ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଦେଶର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଯେଭଳି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସୁଚାର ରୂପରେ ଓ ସ୍ବଳ୍ପ ଦରରେ ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ମା' ତାରାତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଏଭଳି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । "
ଭକ୍ତଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରି ଶୁଭାରମ୍ଭ :
ମା' ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଶୁଭାରମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଛତ୍ରପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡ. ଶିବାଶିଷ ବରାଳ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ତହସିଲଦାର ବିନୋଦ ବେହେରା, ବିଡିଓ ଶରତ ପାତ୍ର, ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ ପଣ୍ଡା, ମନ୍ଦିର ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଟି.କେ. ରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ସେବାୟତ ବାପୁଜୀ ରଣା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର