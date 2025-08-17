ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଉତ୍ତମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଗତ କିଛିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ତାକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ (AIIMS-Plus) କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି । ଏହା ଭିତରେ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ । ମେଡିକାଲର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମେଡିକାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ କିପରି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
MKCGରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:
ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ରୋଗୀମାନେ ହଟ୍ଟହଟା ଏବଂ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବହୁ ରୋଗୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଥର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଡ଼ା. ଶର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରଥମେ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜେଶିର୍କେ ଅଚାନକ ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି. ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସେ ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ।@CMO_Odisha @IPR_Odisha pic.twitter.com/Rsf5V3vxLU— Collector & District Magistrate, Ganjam (@Ganjam_Admin) August 16, 2025
3 ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ:
ତିନି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଚଟାଣରେ ଶୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରହିଥିବା କୋଠାରେ ତୃତୀୟ ମହଲା ଓ ଚତୁର୍ଥ ମହଲା କେବଳ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ନାମରେ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖି ସେଠାକାର ୱର୍ଡ଼ର ଶଯ୍ୟା ଖାଲି ରହି ଧୂଳି ମାଡି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ରୋଗୀ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ:
ସେହିପରି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ନିକଟରେ 5ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟୋ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ କିମ୍ବା ଚାଳକମାନେ ଭଡ଼ାରେ ଯିବା ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆସି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଅନଲାଇନ ମନିଟରିଂ ବୋର୍ଡ଼
ସେହିପରି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅନୁପସ୍ଥିତ, ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା, ବିଭାଗର ଲିପ୍ଟ ଅଚଳ ଓ ବିଭାଗର ସଫାସୁତରା ହେଉନଥିବା ଦେଖି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ କହିଛନ୍ତି, "ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ।" ପରେ ତିନି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡିକାଲର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅନଲାଇନ ମନିଟରିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପର କେତେ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ରହିଛି, ତାହା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଜାରି ହେବ ଟୋଲଫ୍ରି ନମ୍ବର:
ସେହିପରି ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦଲାଲ ରୋକିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟୋଲଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମେଡ଼ିକାଲର ପରିସରରେ ଥିବା ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୂତନ କରି ହୋଇଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନଗର ଓ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିନ୍ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ା. ସୁଚିତ୍ରା ଦାଶ, ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ା. ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଶତପଥୀ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସଂଗ୍ରାମ ଶେଖର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀକାରୀ ଡ଼ା. ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଓ ଡ଼ିପିଏମ ବୁଲୁନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏଭଳି ଗସ୍ତ ପରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଧିକ୍ଷକ ।