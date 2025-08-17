ETV Bharat / state

ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCGରେ ଅଚାନକ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଲେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ - GANJAM COLLECTOR VISIT MKCG MEDICAL

ବ୍ରହ୍ମପୁରର MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରି ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ । ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସାରେ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଦେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical
Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (@Ganjam_Admin)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 17, 2025 at 1:13 PM IST

Updated : August 17, 2025 at 1:41 PM IST

3 Min Read

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଉତ୍ତମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଗତ କିଛିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ତାକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ (AIIMS-Plus) କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି । ଏହା ଭିତରେ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ । ମେଡିକାଲର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମେଡିକାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ କିପରି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)

MKCGରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ରୋଗୀମାନେ ହଟ୍ଟହଟା ଏବଂ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବହୁ ରୋଗୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଥର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଡ଼ା. ଶର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରଥମେ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜେଶିର୍କେ ଅଚାନକ ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

3 ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ:

ତିନି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଚଟାଣରେ ଶୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରହିଥିବା କୋଠାରେ ତୃତୀୟ ମହଲା ଓ ଚତୁର୍ଥ ମହଲା କେବଳ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ନାମରେ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖି ସେଠାକାର ୱର୍ଡ଼ର ଶଯ୍ୟା ଖାଲି ରହି ଧୂଳି ମାଡି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ରୋଗୀ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical
Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)

ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ:

ସେହିପରି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ନିକଟରେ 5ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟୋ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ କିମ୍ବା ଚାଳକମାନେ ଭଡ଼ାରେ ଯିବା ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆସି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical
Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)

ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଅନଲାଇନ ମନିଟରିଂ ବୋର୍ଡ଼

ସେହିପରି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅନୁପସ୍ଥିତ, ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା, ବିଭାଗର ଲିପ୍ଟ ଅଚଳ ଓ ବିଭାଗର ସଫାସୁତରା ହେଉନଥିବା ଦେଖି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ କହିଛନ୍ତି, "ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ।" ପରେ ତିନି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡିକାଲର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅନଲାଇନ ମନିଟରିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପର କେତେ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ରହିଛି, ତାହା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical
Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)

ଜାରି ହେବ ଟୋଲଫ୍ରି ନମ୍ବର:

ସେହିପରି ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦଲାଲ ରୋକିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟୋଲଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମେଡ଼ିକାଲର ପରିସରରେ ଥିବା ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୂତନ କରି ହୋଇଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନଗର ଓ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical
Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..

ଦଲାଲମୁକ୍ତ ହେବ ଏମକେସିଜି, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇପାରିବେନି ରୋଗୀ

ଏମ୍‌କେସିଜି ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପିଜି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ କମଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିନ୍‌ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ା. ସୁଚିତ୍ରା ଦାଶ, ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ା. ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଶତପଥୀ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସଂଗ୍ରାମ ଶେଖର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀକାରୀ ଡ଼ା. ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଓ ଡ଼ିପିଏମ ବୁଲୁନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏଭଳି ଗସ୍ତ ପରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଧିକ୍ଷକ ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical
Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଉତ୍ତମ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡିକାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଗତ କିଛିଦିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି । ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ତାକୁ ଏମ୍ସ ପ୍ଲସ (AIIMS-Plus) କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଛି । ଏହା ଭିତରେ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ଅଚାନକ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ । ମେଡିକାଲର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଚିକିତ୍ସକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ମେଡିକାଲର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ କିପରି ଉନ୍ନତିକରଣ ହେବ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)

MKCGରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ:

ବ୍ରହ୍ମପୁର MKCG ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ରୋଗୀମାନେ ହଟ୍ଟହଟା ଏବଂ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସୁଛି । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ବହୁ ରୋଗୀ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଅନେକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଥର ଅଶାନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି ଡ଼ା. ଶର୍ବଣା ବିବେକ ଏମ୍‌ ଓ ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ପ୍ରଥମେ ଅରବିନ୍ଦ ରାଜେଶିର୍କେ ଅଚାନକ ମେଡିକାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ।

3 ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ:

ତିନି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଉଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଚଟାଣରେ ଶୋଇ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରହିଥିବା କୋଠାରେ ତୃତୀୟ ମହଲା ଓ ଚତୁର୍ଥ ମହଲା କେବଳ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ନାମରେ ସଂରକ୍ଷଣ ରଖି ସେଠାକାର ୱର୍ଡ଼ର ଶଯ୍ୟା ଖାଲି ରହି ଧୂଳି ମାଡି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗର ରୋଗୀ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ସେଠାରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଚିକିତ୍ସା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical
Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)

ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ:

ସେହିପରି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ପାର୍କିଂକୁ ନେଇ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ନିକଟରେ 5ଟି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟୋ ରଖିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଯାନବାହାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ କିମ୍ବା ଚାଳକମାନେ ଭଡ଼ାରେ ଯିବା ପରେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଆସି ପାର୍କିଂ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଭଳି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical
Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)

ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ଅନଲାଇନ ମନିଟରିଂ ବୋର୍ଡ଼

ସେହିପରି ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅନୁପସ୍ଥିତ, ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା, ବିଭାଗର ଲିପ୍ଟ ଅଚଳ ଓ ବିଭାଗର ସଫାସୁତରା ହେଉନଥିବା ଦେଖି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କିର୍ତ୍ତୀ ଭାସନ କହିଛନ୍ତି, "ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଦର୍ଶନ ଆସିବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ।" ପରେ ତିନି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମେଡିକାଲର ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଅନଲାଇନ ମନିଟରିଂ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଫଳରେ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାରରେ କେଉଁ ଗ୍ରୁପର କେତେ ୟୁନିଟ ରକ୍ତ ରହିଛି, ତାହା ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical
Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)

ଜାରି ହେବ ଟୋଲଫ୍ରି ନମ୍ବର:

ସେହିପରି ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦଲାଲ ରୋକିବାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଟୋଲଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ମେଡ଼ିକାଲର ପରିସରରେ ଥିବା ଔଷଧ ବିତରଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ, ମୃତଦେହ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ନୂତନ କରି ହୋଇଥିବା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନଗର ଓ ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୋଡ଼ ସମ୍ପର୍କରେ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical
Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..

ଦଲାଲମୁକ୍ତ ହେବ ଏମକେସିଜି, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇପାରିବେନି ରୋଗୀ

ଏମ୍‌କେସିଜି ପ୍ରାଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପିଜି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ତଦନ୍ତ କମଟି ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା

ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଏମକେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଡିନ୍‌ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ା. ସୁଚିତ୍ରା ଦାଶ, ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଫେସର ଡ଼ା. ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ଶତପଥୀ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ସଂଗ୍ରାମ ଶେଖର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧୀକାରୀ ଡ଼ା. ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକ ଓ ଡ଼ିପିଏମ ବୁଲୁନାଥ ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ । ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଏଭଳି ଗସ୍ତ ପରେ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ଅଧିକ୍ଷକ ।

Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical
Ganjam Collector Keerthi Vasan V Visit Berhampur MKCG medical (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର
Last Updated : August 17, 2025 at 1:41 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

GANJAM COLLECTOR KEERTHI VASAN VBERHAMPUR MKCG MEDICALMKCG MEDICAL AIIMS PLUSMKCG MEDICAL COLLEGEGANJAM COLLECTOR VISIT MKCG MEDICAL

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.