ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ଓକିଲ ସଙ୍ଘର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ

ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ହତ୍ୟା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ କଲମ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଡିଥିଲା ।

LAWYERS CANDLE RALLY
LAWYERS CANDLE RALLY (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2025 at 11:07 PM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବୁଧବାର ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନଜୀବୀ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଲମ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସହରର ଗାନ୍ଧିନଗର ଛକରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳି ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଥିଲା । ଏହାସହିତ ମୃତକ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ନେଇ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ ସେହି ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ଦାବିରେ ବୁଧବାର ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କଲମ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓଲ୍ଲାଇଥିଲେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ । ଏଭଳି ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି ଏକ ଶୋକସଭା କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଆଇଜିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଆଇଜି ନିତି ଶେଖରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ ।

ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଇନଜୀବୀମାନେ ସହରର ଗାନ୍ଧୀନଗର ଛକ ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ବିୟୋଗର ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ଆତ୍ମର ସଦଗତି ପାଇଁ କାମନା କରିବା ସହିତ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ।

Ganjam bar association meet to southern range IG
Ganjam bar association meet to southern range IG (ETV Bharat Odisha)

ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଇନଜୀବୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ କହିବା କଥା ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଆସିଥିବା ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ କୁମାରପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଳି ଦିନରେ ଯେପରି ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ତାକୁ ଘଟଣାକୁ ଗଞ୍ଜାମ ବାର ଏସୋସିଏସନ୍ ପକ୍ଷରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ଏହାସହିତ ପୋଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- 'ପୀତବାସଙ୍କୁ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଥାଇ ପାରନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ' - ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସପି


ସେପଟେ ନିଖିଳ ଆଇନଜୀବୀ ସଙ୍ଘର ଡାକରାରେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଆଇନଜୀବୀମାନେ କଲମ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିବା ଘଟଣାକୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ପୀତବାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ବିଚାର କରି ସରକାର ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଜଣେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କମିଶନରେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ଗଞ୍ଜାମ ଓକିଲ ସଙ୍ଘର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ନିର୍ମଳ ସାହୁଙ୍କ କହିବା କଥା, "ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଆଗଧାଡିର ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟରୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଅପରାଧୀମାନେ ଏକ ବ୍ଳୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗତିବିଧିକୁ ନଜର ରଖି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ହତ୍ୟା କରିବେ ତାହାର ସମୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଅପରାଧୀ ଯାହାବି ଅପରାଧ କରେ ଗୋଟିଏ ସୁରାକ ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥାଏ ହେଲେ ପୋଲିସର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେହି ସୁରାକକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା । ଯେଉଁଥିରେ ବୁଢିଆଣି ଜାଲ ପରି ସମସ୍ତେ ପଡିବେ ।"


ସେପଟେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ନିତି ଶେଖରଙ୍କ କହିବା, "କଥା ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ପୋଲିସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ପଛରେ ଯିଏ ବି ରହିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ପୋଲିସ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।"



ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

GANJAM BAR ASSOCIATIONADVOCATE PITABASH PANDA DEATHSENIOR LAWYER PITABAS PANDAPITABAS PANDA MURDER CASELAWYERS CANDLE RALLY

