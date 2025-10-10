ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଡକାୟତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ବାନ୍ଧିଲା କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ, ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ
କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ୍ । ମହାକାଳ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟ ଗିରଫ ।
Published : October 10, 2025 at 10:50 PM IST
Gangsters arrested for looting in Kendujhar, କେନ୍ଦୁଝର: ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରି, ରାହାଜାନୀ, ଡକାୟତି ଆଦି ଘଟଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏନେଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ । କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ପୋଲିସ୍ । ମହାକାଳ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏପରି କାଣ୍ଡ କରୁଥିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛି କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ।
ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଯାଞ୍ଚ:
ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରଣପୁର ସ୍ଥିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡକାୟତି କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା । ଏନେଇ ଆଜି ସାମ୍ୱାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ନୀତିନ କୁଶଳକର ଦଗଡୁ । ଏହା ସହ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅପରାଧରେ ସଂପୃକ୍ତି ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥିରେ ସଂପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ:
କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ବିଭିନ୍ନ ଆପରାଧିକ ମାମଲାର ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ କରି ସମାଧାନ କରିବା ସହ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେହି କ୍ରମରେ କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ ୯ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମହାକାଳ ନାମରେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗଠନ କରି ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲେ । ଏନେଇ ଏସପି ନିତିନ କୁଶଲକର ଏକ ପ୍ରେସମିଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଜବତ ହୋଇଥିବା ମାରଣାସ୍ତ୍ର:
- ୫.୬୫ MM ୫ଟି ପିସ୍ତଲ
- ୭ଟି ୭.୬୫ MM ମାଗାଜିନ୍
- ୨୫ଟି ୭.୬୫ MM ଅଫୁଟା ମାଗାଜିନ୍
- ୪ ଟି ବୋମା
- ବହୁ ଫୁଟା ଓ ଅଫୁଟା ଗୁଳି
- ୨ ଟି ଖଣ୍ଡା
- ୨କଟୁରୀ
- ଗୋଟିଏ ଲୁହା ଛଡ଼
ଏହି ସବୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଗୋଟିଏ କଳା ମହିନ୍ଦ୍ରା ଥାର ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ନାମରେ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲା ତଥା ଝାରଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ୩୭ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଏସପି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଯୋଡ଼ାରେ ନିକଟରେ ଏକ ଡକାୟତି ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ସଂପୃକ୍ତି ଥିବା ପୋଲିସ କହିଛି ।
37ରୁ ଅଧିକ ଆପରାଧିକ ମାମଲା:
ଏସପି ନିତିନ କୁଶଲକର କହିଛନ୍ତି,"310 ଧାରା ଅଧିନରେ ଡକାୟତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗଣେଶ ଗିରି ଓ ତାଙ୍କର 8ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଜୀବନ୍ତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି । ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମହାକାଳ ନାମରେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏମାନଙ୍କ ନାମରେ 37ରୁ ଅଧିକ ଆପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ୍ ।"
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି:
ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ରିଲ ଅପଲୋଡ କରି ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ହେଲେ ଗଣେଶ ଗିରି, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରଧାନ, ପର୍ଶୁରାମ ପ୍ରଧାନ, ନିର୍ମଳ ପ୍ରଧାନ, ସୁଭାଷ ଗିରି, ରଞ୍ଜନ ପଲେଇ, ବିନୋଦ ମୁଣ୍ଡା, ରୋହିତ ନାଏକ, ଏମଡି ଜିସାନ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । କେନ୍ଦୁଝର ପୋଲିସ୍ ଟାଉନ ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର ୭୮୦/୨୦୨୫ ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର