ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି; 100 ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିବେ ଗଜାନନ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଫିଲ ହେବ ମୁମ୍ବାଇ ଭାଇବ୍ - GANESH CHATURTHI 2025

ବିରାଜିବେ ବିଘ୍ନନାଶକ । ଏକ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ଧରା । ସବୁଠି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ..ଉଲ୍ଲାସ..। ଏହି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଉଲ୍ଲାସ କହୁଛି ଆସୁଛନ୍ତି  ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ । ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ହେଉଛି ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମେଢ ।

Ganesh Puja preparation in Balasore
Ganesh Puja preparation in Balasore (Etv Bharat)
Published : August 20, 2025 at 7:26 PM IST

Updated : August 20, 2025 at 7:38 PM IST

ବାଲେଶ୍ୱର: ଏକ ଅହେତୁକ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ଧରା । ସବୁଠି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ...ଉଲ୍ଲାସ..। ଏହି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଉଲ୍ଲାସ କହୁଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ । ଖୁବ ଜୋରସୋରରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଜାନନ। ସ୍କୁଲ, ଘର, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସମେତ କ୍ଳବ ଗୁଡିକରେ ଗଜାନନଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଗଲାଣି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଷପୂଜା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗଜାନନଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି, ସାଜସଜ୍ଜା, ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଳବ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି।

ସହରରେ ହେବ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ମେଢ

Ganesh Puja preparation in Balasore (Etv Bharat)

ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଲାଇନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼ ଏବଂ ପୂଜା ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଲାଇନରେ ୪୫ରୁ ଅଧିକ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି । ଫକୀର ମୋହନ ଗୋଲେଇ ଲୋରୀ କ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ଏଥର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିବ। କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି ତ ପୁଣି କେଉଁଠି ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେହିପରି କେତେକ ମଣ୍ଡପ ପକ୍ଷରୁ ଭସାଣି ଜାକଜମକରେ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ମୂର୍ତ୍ତିକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢିବାରେ ନିମଗ୍ନ ଥିବା ବେଳେ ବାଉଁଶରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସାଜସଜ୍ଜା କାର୍ଯ୍ୟ। ବାଉଁଶ ଭିଡ଼ି ମେଢ଼ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କାରୀଗାରମାନେ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏବେଠୁ ପୂଜାର ମାହୋଲ ଅନୁଭବ ହେଲାଣି ।

Ganesh Puja preparation in Balasore
Ganesh Puja preparation in Balasore (Etv Bharat)

ଏଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି- ସାଇନିଂ ୱାରିଅର କ୍ଳବ
ଗଜାନନଙ୍କ ଆବାହନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଳବର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସାଇନିଂ ୱାରିଅର କ୍ଳବର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପୂଜା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ମେଢ଼ ହେବ । ଏଥର ଆମ କ୍ଳବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର ଠାକୁର ମହାରାଜାଙ୍କ ଭଳି ଡିଜାଇନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଏହାସହ ଗହଣା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା । ସାଜସଜ୍ଜା ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ । ଡିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଆମ କ୍ଳବରେ ୧୩ ବର୍ଷ ଧରି ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ, ପ୍ରସାଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୁହେ ଏବଂ ମୋତିଚୁର ଲଡୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଏଥର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ପୁରୀରୁ ଆମର ଜଣେ ନନା ଆସୁଛନ୍ତି ମହା ଆଳତି କରିବା ପାଇଁ।"

Ganesh Puja preparation in Balasore
Ganesh Puja preparation in Balasore (Etv Bharat)
ପୂଜା ମେଢ ଦେଖିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ଫିଲ ଆସିବ- ବାସ୍ ହଣ୍ଟର କ୍ଲ

ସେହିପରି ସବୁବେଳେ ଭସାଣିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇର ଗଣେଶପୁଜା ଭଳି ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା ବାସ ହଣ୍ଟର କ୍ଳବର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ସ୍ୱସ୍ତିକ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ପୂଜା ଏଥର ୧୬ ବର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି । ମୁମ୍ବାଇର ଲାଲବାଗ ମୂର୍ତ୍ତି ପରି ଆମର ଠାକୁର ତିଆରି ଚାଲିଛି। ଆମର ସବୁଠୁ ଭଲ ଭସାଣି କରାଯାଏ । ଆମେ ଡିଜେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଣିଥାଉ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଭସାଣି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବୁ । ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ ରହିଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବଜେଟ ରହିଛି। ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଠାକୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୁଏ । ସବୁବେଳେ ଆମେ ମୁମ୍ବାଇ ଉପରେ ଫୋକସ କରୁ । ପ୍ରସାଦ ସେବନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଇନ ମାନି ଚାଲିବା ସବୁ ଦିଗରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ।"

Ganesh Puja preparation in Balasore
Ganesh Puja preparation in Balasore (Etv Bharat)


ଏଥରର ଆକର୍ଷଣ ୧୦୮ ଆଳତି -ବ୍ଲୁଜୁମ ବଏଜ କ୍ଳବ

ପୂଜା ଦୁଇଦିନ ଧରି ଚାଲୁଥାଏ । ଦୁଇ ଦିନଯାକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେଶ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ୨ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଳବ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ବ୍ଲୁଜୁମ ବଏଜ କ୍ଳବର ସମ୍ପାଦକ ମନୋହର କ୍ରୀଷ୍ଣା ମହାନ୍ତି କ୍ଳବର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, " ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ୧୧ଟା ବେଳେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମର ୧୦୮ ଆଳତି ହେବ। ୨୮ ତାରିଖ ଦିନ ସାଢେ ୧୨ ଟା ବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଆମର ଲଡୁ ଓ କ୍ଷୀରି ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ତା ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ ୨୯ ତାରିଖରେ ବିସର୍ଜନ କରାଯିବ। ବାଲିଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭସାଣି ହେବ । ସକାଳ ୯ରୁ ଭସାଣି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି ୧୦ ଯାଏ ଚାଲିବ। ଆମେ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ମାନି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ।"

Ganesh Puja preparation in Balasore
Ganesh Puja preparation in Balasore (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

