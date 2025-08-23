ETV Bharat / state

ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ ଗାଁ କାକରୁଦ୍ରପୁର, ମିଳୁନି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି ଓ କଷ୍ଟର ମୂଲ - GANESH CHATURTHI 2025

ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବେଶ ପରିଚିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କାକରୁଦ୍ରପୁର ଗାଁ ।‌ କଞ୍ଚା ମାଟିକୁ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି କାରିଗର । କ'ଣ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ।

Khordha Kakarudrapur Sculptors Face Problems Problems Clay Idol Making
Khordha Kakarudrapur Sculptors Face Problems Problems Clay Idol Making (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 23, 2025 at 5:26 PM IST

3 Min Read

ନିଆଳି: "ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି ମିଳୁନି । ଏବେ ମାଟି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ସରକାର ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ମାଟି ଖୋଳାଯିବ ନାହିଁ । ବହୁ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ମାଟି ଆଣି କାମ କରୁଛୁ । ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲାଣି । ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କାମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । କଷ୍ଟର ମୂଲ ମିଳୁନି ।" ଏ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ । ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ଯା ଭିତରେ ବି ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ।

Khordha Kakarudrapur Sculptors Face Problems Problems Clay Idol Making (ETV Bharat Odisha)

ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ପୁଅ ରବିନ୍ଦ୍ର ଓ ଛବି ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ।

Signboard To Kakarudrapur
Signboard To Kakarudrapur (ETV Bharat Odisha)

ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପାଇଁ ପରିଚିତ କାକରୁଦ୍ରପୁର:

୬ ଜଣ କାରିଗର ଓ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି କାକରୁଦ୍ରପୁର ଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଳି କି ଭଳି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ୩ ଫୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରବିନ୍ଦ୍ର । ଏଥିପାଇଁ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପରିଚୟ ପାଇଛି । କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ୧୬ଟି ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମାଟି ସମସ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ।

Sculptors Arranging clay for Ganesh Idol
Sculptors Arranging clay for Ganesh Idol (ETV Bharat Odisha)

କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି:

ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି, ନଡା, ଅଗାଡି, କାଠ, କଣ୍ଟା, ସୁତୁଲି ଓ କପଡା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ । ଶୁଖିଲା ପାଇଁ ୫ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ । ଶୁଖିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଙ୍ଗ କାମ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା କାଠଗଡା ସାହିରୁ ଫେବିରିକ ଓ ଓ୍ବାଲସନ୍ସ ରଙ୍ଗ କିଣି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଏ ।

କଣ ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ ସମସ୍ଯା:

ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରବିନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାର ମାଟି ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ମାଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଟି ଟ୍ରିପ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନଡାର ଦର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ବାପା (ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି), ତାଙ୍କ ବାପା, ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ବାପା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଓ ସାନ ଭାଇ ଛବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାଉ । ବଜାର ଚାହିଦା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬୦-୭୦ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ଵେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛୁ ।"

Sculptors Making Ganesh Idol
Sculptors Making Ganesh Idol (ETV Bharat Odisha)
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ମୂର୍ତ୍ତି:

ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ନିୟୋଜିତ କାରିଗର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କାରିଗର ହିସାବରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପାଖରେ ୧୨ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଛି । ଅନ୍ଯ କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏମାନେ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ ।"

Khordha Kakarudrapur Sculptors Face Problems Problems Clay Idol Making
Khordha Kakarudrapur Sculptors Face Problems Problems Clay Idol Making (ETV Bharat Odisha)
ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପରିଚିତ ଗାଁ:

ଗ୍ରାହକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ କାକରୁଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ସେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଅଛି । ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାମର ମୃତ୍ତି ନେବାପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।"

Last Touch To Ganesh Idol
Last Touch To Ganesh Idol (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆସୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର

କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ଗାଁ 'ନୂଆଗାଁ', ଟେରାକୋଟା କୁହେ କଳାର କଥା, କାରିଗର ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ମାଟି ଓ ମାର୍କେଟ


ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଟିଏ ମିଳେ ନାହିଁ ।‌ ହାଟ ବଜାରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣୁଥିଲୁ । ଏବେ ଆମ ପିଲା ବେଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ କାକରୁଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଲକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି । କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରୁ ନେଉଛୁ ।‌"

Sculptors Arranging clay for Ganesh Idol
Sculptors Arranging clay for Ganesh Idol (ETV Bharat Odisha)
Sculptors Making Ganesh Idol
Sculptors Making Ganesh Idol (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି

ନିଆଳି: "ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି ମିଳୁନି । ଏବେ ମାଟି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ସରକାର ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ମାଟି ଖୋଳାଯିବ ନାହିଁ । ବହୁ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ମାଟି ଆଣି କାମ କରୁଛୁ । ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲାଣି । ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କାମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । କଷ୍ଟର ମୂଲ ମିଳୁନି ।" ଏ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ । ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ଯା ଭିତରେ ବି ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ।

Khordha Kakarudrapur Sculptors Face Problems Problems Clay Idol Making (ETV Bharat Odisha)

ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ପୁଅ ରବିନ୍ଦ୍ର ଓ ଛବି ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ।

Signboard To Kakarudrapur
Signboard To Kakarudrapur (ETV Bharat Odisha)

ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପାଇଁ ପରିଚିତ କାକରୁଦ୍ରପୁର:

୬ ଜଣ କାରିଗର ଓ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି କାକରୁଦ୍ରପୁର ଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଳି କି ଭଳି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ୩ ଫୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରବିନ୍ଦ୍ର । ଏଥିପାଇଁ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପରିଚୟ ପାଇଛି । କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ୧୬ଟି ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମାଟି ସମସ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ।

Sculptors Arranging clay for Ganesh Idol
Sculptors Arranging clay for Ganesh Idol (ETV Bharat Odisha)

କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି:

ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି, ନଡା, ଅଗାଡି, କାଠ, କଣ୍ଟା, ସୁତୁଲି ଓ କପଡା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ । ଶୁଖିଲା ପାଇଁ ୫ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ । ଶୁଖିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଙ୍ଗ କାମ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା କାଠଗଡା ସାହିରୁ ଫେବିରିକ ଓ ଓ୍ବାଲସନ୍ସ ରଙ୍ଗ କିଣି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଏ ।

କଣ ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ ସମସ୍ଯା:

ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରବିନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାର ମାଟି ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ମାଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଟି ଟ୍ରିପ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନଡାର ଦର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ବାପା (ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି), ତାଙ୍କ ବାପା, ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ବାପା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଓ ସାନ ଭାଇ ଛବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାଉ । ବଜାର ଚାହିଦା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬୦-୭୦ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ଵେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛୁ ।"

Sculptors Making Ganesh Idol
Sculptors Making Ganesh Idol (ETV Bharat Odisha)
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ମୂର୍ତ୍ତି:

ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ନିୟୋଜିତ କାରିଗର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କାରିଗର ହିସାବରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପାଖରେ ୧୨ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଛି । ଅନ୍ଯ କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏମାନେ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ ।"

Khordha Kakarudrapur Sculptors Face Problems Problems Clay Idol Making
Khordha Kakarudrapur Sculptors Face Problems Problems Clay Idol Making (ETV Bharat Odisha)
ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ପରିଚିତ ଗାଁ:

ଗ୍ରାହକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ କାକରୁଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ସେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଅଛି । ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାମର ମୃତ୍ତି ନେବାପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।"

Last Touch To Ganesh Idol
Last Touch To Ganesh Idol (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଆସୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର

କୁମ୍ଭକାରଙ୍କ ଗାଁ 'ନୂଆଗାଁ', ଟେରାକୋଟା କୁହେ କଳାର କଥା, କାରିଗର ପାଇଁ ଲୋଡ଼ା ମାଟି ଓ ମାର୍କେଟ


ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଟିଏ ମିଳେ ନାହିଁ ।‌ ହାଟ ବଜାରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣୁଥିଲୁ । ଏବେ ଆମ ପିଲା ବେଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ କାକରୁଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଲକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି । କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରୁ ନେଉଛୁ ।‌"

Sculptors Arranging clay for Ganesh Idol
Sculptors Arranging clay for Ganesh Idol (ETV Bharat Odisha)
Sculptors Making Ganesh Idol
Sculptors Making Ganesh Idol (ETV Bharat Odisha)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି

For All Latest Updates

TAGGED:

KAKARUDRAPUR SCULPTOR PROBLEMCLAY ISSUES IN IDOL MAKINGKHORDHA KAKARUDRAPUR SCULPTOR ISSUEଗଣେଶ ପୂଜା 2025GANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ଫିଚର

କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମିଳେ ଏହି ସବୁ ଲାଭ, ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.