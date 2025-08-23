ନିଆଳି: "ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି ମିଳୁନି । ଏବେ ମାଟି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଣି । ସରକାର ଆଇନ କରିଛନ୍ତି ମାଟି ଖୋଳାଯିବ ନାହିଁ । ବହୁ କଷ୍ଟେମଷ୍ଟେ ମାଟି ଆଣି କାମ କରୁଛୁ । ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଗଲାଣି । ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କାମ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି । କଷ୍ଟର ମୂଲ ମିଳୁନି ।" ଏ କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ । ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ଯା ଭିତରେ ବି ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଜୀବିତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିକାର ।
ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜା । ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରୂପେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଦୁଇ ପୁଅ ରବିନ୍ଦ୍ର ଓ ଛବି ନିଜ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣାଇ ନେଇଛନ୍ତି ।
ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପାଇଁ ପରିଚିତ କାକରୁଦ୍ରପୁର:
୬ ଜଣ କାରିଗର ଓ ଦୁଇ ଭାଇ ମିଶି କାକରୁଦ୍ରପୁର ଠାରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଳି କି ଭଳି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ । ୩ ଫୁଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୧୨ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ରବିନ୍ଦ୍ର । ଏଥିପାଇଁ ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକର କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ହସ୍ତଶିଳ୍ପୀ ପରିଚୟ ପାଇଛି । କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ୧୬ଟି ପରିବାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି । ହେଲେ କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ମାଟି ସମସ୍ୟା ତ କେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷର ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ।
କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତି:
ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି, ନଡା, ଅଗାଡି, କାଠ, କଣ୍ଟା, ସୁତୁଲି ଓ କପଡା ମାଧ୍ୟମରେ ମାଟିକୁ ପାଗ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ । ଶୁଖିଲା ପାଇଁ ୫ ଦିନ ସମୟ ଲାଗେ । ଶୁଖିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରଙ୍ଗ କାମ । କଟକ ଜିଲ୍ଲା କାଠଗଡା ସାହିରୁ ଫେବିରିକ ଓ ଓ୍ବାଲସନ୍ସ ରଙ୍ଗ କିଣି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଏ ।
କଣ ରହିଛି ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ ସମସ୍ଯା:
ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ରବିନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲି କହିଛନ୍ତି, "ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟି ଆବଶ୍ୟକ । ସରକାର ମାଟି ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପରେ ମାଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି । ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାଟି ଟ୍ରିପ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନଡାର ଦର ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି । ବାପା (ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି), ତାଙ୍କ ବାପା, ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ବାପା ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଓ ସାନ ଭାଇ ଛବି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ୬ ଜଣ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥାଉ । ବଜାର ଚାହିଦା ଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୬୦-୭୦ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ଵେ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଛୁ ଏବଂ ଏଇଥିରୁ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷୁଛୁ ।"
ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ନିୟୋଜିତ କାରିଗର ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଗୋଚ୍ଛାୟତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ କାରିଗର ହିସାବରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପାଖରେ ୧୨ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରୁଛୁ । ସେଥିପାଇଁ ପାରିଶ୍ରମିକ ମିଳୁଛି । ଅନ୍ଯ କାରିଗର କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏମାନେ ଏହି ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗ୍ରାହକ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଡର ଦିଅନ୍ତି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଏ ।"
ଗ୍ରାହକ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଛୋଟ ବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ କାକରୁଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ସେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ମୂର୍ତ୍ତିର ଚାହିଦା ଅଛି । ଆମେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦାମର ମୃତ୍ତି ନେବାପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଛୁ । ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାକରୁଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତକୁ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।"
ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ମନୋଜ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷମାନେ କୁହନ୍ତି ଏଠାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଟିଏ ମିଳେ ନାହିଁ । ହାଟ ବଜାରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣୁଥିଲୁ । ଏବେ ଆମ ପିଲା ବେଳରୁ ଦେଖି ଆସୁଛୁ କାକରୁଦ୍ରପୁର ଠାରେ ଗୋଲକ ମୁଦୁଲି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଗୋଲକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନିର୍ମିତ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବେଶ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଛି । କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି । ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠାରୁ ନେଉଛୁ ।"