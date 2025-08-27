ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବର୍ଷକ ପରେ ପଡ଼ିଛି ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥି । ମହାବିନାୟକ ଗଜାନନଙ୍କ ଧରାବତରଣ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ । ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଓ ପେଣ୍ଡାଲରେ ଝଲୁସୁଛନ୍ତି ଗଜାନନ । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିମ୍ ଯୁକ୍ତ ଡେକୋରେସନ୍ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଭିଡ଼ି ନେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ । ଐତିହ୍ୟର ଗାଥା ଆଉ ନିଆରା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ବଖାଣୁଥିବା ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ସାଜିଛି ଆକର୍ଷଣ । ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅଦେଖା ଝଲକ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲରୁ ସତେ ଯେପରି ନେଇଯାଉଛି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାକୁ । ଏପଟେ ଆଉ କିଛି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ଗେଟ୍ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ସମୟର ଐତିହ୍ୟ କଥା ଆଉ କିଛି ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଲୋକଙ୍କ ଆଗକୁ ଆଣିଛି । ଏହାସହିତ କିଛି ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ ସାମାଜିକ ସନ୍ତୁଳନର କଥା ଓ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ।
ଖଣ୍ଡଗିରି ଜାଗମରା ଠାରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ଦେବ ଯୁବକ ସଙ୍ଘ ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏକ ବିଶାଳକାୟ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡର ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଉଥିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ସହିତ ହାତୀ ବଂଶ ସୁରକ୍ଷା ବା 'ସେଭ୍ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ' ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି । ୨୫ ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ବିଶାଳକାୟ ହାତୀ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । 'ବିକେ ଆର୍ଟ କଲେଜ' ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଏଭଳି ଏକ ତୋରଣ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ତା ସହିତ ମଣ୍ଡପରେ ବାଲ୍ ଗଣେଶ ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି । ତେବେ ହାତୀର ମୁଣ୍ଡ ଜରିଆରେ ସମାଜକୁ ହାତୀ ବଂଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ।
ସିଦ୍ଧେଶ୍ବର ଦେବ ଯୁବକ ସଙ୍ଘର ସମ୍ପାଦକ ରୋଶନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଯେହେତୁ ହାତୀ ବଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦରେ ରହିଛି । ପ୍ରକୃତି ସହିତ ହାତୀର ରହିଛି ଏକ ନିଆରା ସଂଯୋଗ । ହାତୀ ବଂଶ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ବିପଦ ସଦୃଶ୍ୟ । ହାତୀ ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଅନେକ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ । ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ହାତୀ ଅବତାର ରହିଛି ସେହିପରି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ହାତୀରେ ବସି ବିଜେ କରଯାଏ । ଗଣେଶଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ବେଶରେ ପୂଜା କରାଯାଏ । ପୌରାଣିକ କଥା ବସ୍ତୁରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ମୁତାବକ ହାତୀ ଗଭୀର ଜଳ ରାଶିରେ ଫସିଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ନିଜେ ହରି । ଏବେ କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହାତୀର କରେଣ୍ଟ ଲାଗି ମୃତ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ତସ୍କରୀ ପାଇଁ ତସ୍କରମାନେ ଏହି ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ହାତୀ ବଂଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଆମର ଏବର୍ଷ ବିଶାଳକାୟ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଇଛି ଯଥା ମଦ ବା ନିଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଏବଂ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବା ।"
ସେହିପରି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "କେବଳ ୨୫ ଫୁଟ ହାତୀ ମୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଯେଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ମାନେ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି । ସେନେଇ କେମିତି ତା ଠୁ ଦୁରେଇ ରହିବେ କେବଳ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହିଁ ଶେଷ ବାଟ ତା ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ସଚେତନତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛୁ । ଏଠାକୁ ଅନେକ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ତେଣୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସମାଧାନ ନୁହେଁ ବୋଲିଂ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି ।"
ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ଭିଲେଜ-
ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ସହିଦନଗର ସହିଦ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଥିମରେ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏବର୍ଷ ଏକ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଟ୍ରାଇବାଲ ଭିଜେଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ୫୦ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ୧୦୦ଫୁଟ ଓସାରର ଏକ ବିଶାଳକାୟ ତୋରଣ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ଆଦୀବାସୀ ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟର ଝଲକ ସଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଛି । ବରଡା ପତ୍ର, ବେଣା ପତ୍ର, ବେଲ, ନଡ଼ିଆ ସଢ଼େଇ, ବେତ କୋଳି ଓ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର, ଖଜୁରୀ ପତ୍ର ଓ ଫୁଲ ଝାଡୁରେ ବିଶେଷ କରି ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଆଦୀବାସୀ ମାନଙ୍କର ରହିବା ଖାଇବା, ପିଇବା ଓ ଜୀବନ ଜିଇବା ଶୈଳିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆଜିର ଆର୍ଟିଫିଆସିଆଲ ଦୁନିଆର ଝଲକରୁ ବାହାରି ଲୋକ ପ୍ରାକୃତିକ ସୋନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ଭାରତର ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଝଲକ ।
ସହୀଦ କ୍ଲବ ସମ୍ପାଦକ ରାଜେଶ ଖାନା କହିଛନ୍ତି, "ବିଶେଷ କରି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଝରଣା ଓ ଆଦୀବାସୀ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ । ଆମ ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା । ତେଣୁ ଆମର ୬୨ରୁ ଅଧିକ ଆଦୀବାସୀ ଜନଜାତି ରହିଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ଆଜି ବି ଭିନ୍ନ ଆଉ ନିଆରା । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ବେଶ ଭୂଷା ଓ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଧାରା ଓ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା ପର୍ବାଣ ଓ ନାଚ ଗୀତର ଝଲକକୁ ଆମେ ତୋରଣ ଆକାରରେ ସଜେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ । ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରକୃତିକ ଜିନିଷରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା କାରିଗର କରିଛନ୍ତି ।"
କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସହିଦ କ୍ଲବ ମେମ୍ବର ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି, "ସବୁ ବର୍ଷ ଆମର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନିଆରା ତୋରଣ କରିଥାଉ । ତେଣୁ ପୁର୍ବରୁ ଆମେ ଜି-ସମିଟ ଭଳି ତୋରଣ ତା ସହିତ ପାଖୁଡି ଓ ନଡ଼ିଆ ବରଡାରେ ମଧ୍ୟ ପୁର୍ବରୁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ତୋରଣ କରି ସାରିଛୁ । ସେହିଭଳି ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀର ଏକ ନିଆରା ତୋରଣ କରି ବେସ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିଲୁ । ଏବର୍ଷ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ତୋରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ । ମେଲୋଡି ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିସିଟିଭି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ପଚାଶ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା କ୍ଲବଭାବେ ଆମର ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୂଜାର ମାହୋଲ ରହିଥାଏ ଏବଂ ରାଜଧାନୀରେ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସାଜିଥାଏ ।"
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କ୍ଲବ ରେତଙ୍ଗ ଜଟଣି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଏବର୍ଷ ନିଆରା ଗଣେଶ ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଠି ଓଡିଶାର ଐତିହାସିକ କଳିଙ୍ଗର ଗାଥା ତଥା ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକକୁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଢାଂଚାରେ ଗଣେଶ ମୁର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରଯଇଛି । ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଗଛ ତଳେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ବେଶରେ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । କଳିଙ୍ଗର ଏହି ପରମ୍ପରାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ଓ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକର ସେହି ଐତିହାସିକ କାହାଣୀକୁ ଚିରସବୁଜ ଉଜ୍ଜିବିତ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି । ଏଠାରେ ଗଣେଶଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ୧୫ ଫୁଟ ସହିତ ଓସାର ମଧ୍ୟ ୧୦ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ରହିଛି ।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ କ୍ଲବର ସଭାପତି ଜିତେଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଜଟଣୀ ଗଣେଶ ପୁଜାକୁ ନେଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏଠି ୫୦ରୁ ଅଧିକ ବଡବଡ ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିଙ୍କ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୁଏ । ଆମ କ୍ଲବ ସର୍ବଦା ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ଓ ଇତିହାସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଧାରକରି ଗଣେଶ ପୂଜା କରିଥାଏ । ଲୋକେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ଦେଖିବେ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ । ତେଣୁ ଆମର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଅବତାରରେ ବିଶାଳକାୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି । ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥର ତୋରଣରେ ତିବତୀୟ ରାଜରାଜୁଡା ସମୟର ଢାଂଚାର ଏକ ତୋରଣ ବା ଗେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ଆଲୋକ ମାଳାର ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୁଅରେ ଏହି ତୋରଣଟି ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ସହ କିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କମିଟି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ତା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବୁଦ୍ଧ ପାର୍କ ସହ ଯେଉଁଠି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଏପରିକି ମହିଳା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶନ ଓ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟି ଏଥର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ରଙ୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନ ବିକିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଗଣେଶ ପୂଜା ଓ ଭସାଣିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର