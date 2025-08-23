ETV Bharat / state

ଆସୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର - GANESH CHATURTHI 2025

ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଥର ଜମିବ ଗଣେଶ ପୂଜା । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ ନିମଗ୍ନ କାରିଗର । ଏହିଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ।

Published : August 23, 2025

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଆଉ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ବିରାଜିବେ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ, ବିଘ୍ନ ବିନାୟକ ଗଜାନନ । ଏଥି ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ହାତକୁ ଆଉ ତର ନାହିଁ । କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ସରି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି । ଯେମିତିକି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଡି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚମୁଖି ହନୁମାନ, ମୂଷିକ ବାହନଙ୍କ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିବା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିବାଜୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଆକୃତିର ଭଳିକି ଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାରିଗର ମାନେ । ହାତରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଥିବାରୁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପୂଜା କମିଟିର ବରାଦ ମୁତାବକ ଭଳିକି ଭଳି ମାଟିମୂର୍ତ୍ତୀ ତିଆରି ଚାଲିଛି ।

sculptors busy in making ganesh idol
sculptors busy in making ganesh idol (ETV BHARAT ODISHA)

ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଦେଢ ଫୁଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ରୁ 20 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଜାନନଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ହେବାକୁ ରହିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକୁ ଶେଷ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି କାରିଗର । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଜାରରେ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍‌ ପ୍ୟାରିସର ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହୁଛି । ଫଳରେ କମ ଦରରେ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି ହେଉଛି । ତଥାପି ନିଜ ବୃତ୍ତିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବାକୁ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଉନାହାନ୍ତି କାରିଗର । ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମାଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥାନ୍ତି । ସେହିପରି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନଡା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ରଖାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି କାରିଗର ମାନେ ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି କମିଟି ଗୁଡିକୁ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ।

ପାର୍ବଣକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ:

Ganesh Chaturthi
Ganesh Chaturthi (ETV BHARAT ODISHA)

ବ୍ରହ୍ମପୁରର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ପି.ରମେଶ ପାତ୍ରଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, " ଚଳିତବର୍ଷ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥି ପାଇଁ ବରାଦ ଆସିଥିଲା ଓ ଆମେ ନିଜେ କିଛି ନିର୍ମାଣ କରିଛୁ । ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ 20 ରୁ 25 ଦିନ ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ଚାହିଦା ରୂପକ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି । ସେପଟେ ଚଳିତବର୍ଷ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରୂପର ଗଣେଶଙ୍କ ରିଧି ସିଦ୍ଧି ମୂର୍ତ୍ତୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂଷିକ ଗଣେଷକୁ ଧରି ସ୍ନେହ କରୁଥିବା ରୂପର ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୂର୍ତ୍ତିର ଭଲ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଲୋକେ ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି । ମରାଠି ଡିଜାଇନର ଶିବାଜୀର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି । ମାଟିରେ ଭଲ ଦର ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ । ତଥାପି ଆମେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ । ଦେଢ ଫୁଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି । ଖରା ଦିନେ ମାଟି ସଞ୍ଚି ରଖିଥାଉ । ଫସଲ ସମୟର ନଡା ରଖିଥାଉ । "

ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଯାଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି:

berhampur ganesh puja
berhampur ganesh puja (ETV BHARAT ODISHA)

"ସେପଟେ ବଜାରରେ ପ୍ଳାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ପ୍ୟାରିସ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରବେଶ ଯୋଗୁଁ ମାଟି ମୂର୍ତ୍ତି ବିକ୍ରି କମ ହେଉଛି । ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଅନେକ କାରିଗର ବୃତ୍ତି ଛାଡୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏହି ଠାରୁ ପଡୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶକୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଉଛି । ଆମର ଗୋଟିଏ ଋତୁ ହେଉଛି ଗଣେଶ ପୂଜା । ଏଥି ପାଇଁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହୁଥାଉ । ବିଶ୍ବକର୍ମ ଦଶହରାରେ କମ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ହିଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମୂର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ । "

sculptors busy in making ganesh idol
sculptors busy in making ganesh idol (ETV BHARAT ODISHA)



ସେପଟେ ସହରର ଅନ୍ୟଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତୀ କାରିଗର ସୁବାସ କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆସିଥାଉ ମୂର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ । କେମିତି ଠିକ ସମୟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିବ ତାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ । ଛୋଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ପାଇଁ ମାଟି ସହିତ ନଡ଼ା, ପଗ, ସୁତୁଲି, ଜଣ୍ଡା, ଅଠା, ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ, ବାଲି ଓ କପଡ଼ା ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ଏସବୁକୁ ପୂର୍ବରୁ ଅତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ଆମ କାରିଗର ମାନେ ରଖିବା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ । "

ganesh puja preparation full swing in berhampur
ganesh puja preparation full swing in berhampur (ETV BHARAT ODISHA)


ଗଣେଶ ପୂଜା କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରୋହିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଆମ ସାହିରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ । ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମୁତାବକ ଆମେ ଏହି ପୂଜା କରି ଆସୁଅଛୁ। ହେଲେ ଚଳିତବର୍ଷ ଆମର ଡାଇମନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ରାସ୍ତାର ଗଣେଶ ପtଜା କମିଟି କିପରି ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା କରିଥିବା ବେଳେ ମହାଭାରତରେ ରହିଥିବା ଏକ ଚରିତ୍ରରେ ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କାରିଗରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି । ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା 10 ଫୁଟ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି ।

Ganesh Chaturthi 2025
Ganesh Chaturthi 2025 (ETV BHARAT ODISHA)

