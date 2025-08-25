ସମ୍ବଲପୁର: ଏଥର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯୁବପିଢୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ସଚେତନତା କରିବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ଭଗବାନ ଗଣେଶ । ଏହାସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୌଷ୍ଟିକ ଆହାରର ଗୁରୁତ୍ବ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରିବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକ । କାରଣ ଏଥର ଜିଲ୍ଲାର ଖେତରାଜପୁର ନଟରାଜ କ୍ଳବ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ 28 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ସେଓ ଫଳରେ ତିଆରି ଭଗବାନ ଗଣେଶ । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ 150 କେଜି ଓଜନର ସେଓ ଫଳ ବ୍ୟବହାର ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ନଟରାଜ କ୍ଳବ ପକ୍ଷରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ସେଓ ଅଣା ଯାଇଛି l 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି କ୍ଳବ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ ଗଣେଶ ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି । ଆଉ ଏଥର ଥିମ୍ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ତଥା 'ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଫର ଅଲ' ।
କଣ ରହିଛି ନଟରାଜ କ୍ଳବର ଗଣେଶ ପୂଜାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଓ ବିଶେଷତ୍ୱ-
Sambalpur’s Unique Ganesh Idol Made With Apples ସମ୍ବଲପୁର କ୍ଷେତରାଜପୁର ସ୍ଥିତ ନଟରାଜ କ୍ଳବର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହି କ୍ଳବରେ 1975ରୁ ଗଣେଶ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ । ଏଥର ମଧ୍ୟ ଏହି କ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା 28 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହେଉଛି । ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମ ପ୍ରାୟ ସରି ଆସିଲାଣି l ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିର ଢାଞ୍ଚା ବାଉଁଶ ପାତିଆରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଓ ଫଳ ଦ୍ୱାରା ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରୂପ ଦିଆ ଯାଉଛି । ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 150 କେଜି ସେଓ ଫଳ ବ୍ୟବହାର ହେବ l ଏହି ସେଓ ଫଳକୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରୁ ମଗା ଯାଉଛି l ତେବେ ଫଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଫଳରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ନକରାଯାଇ ଏହାର ଡେମ୍ଫରେ ତାର ବାନ୍ଧି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି l ଏହା ସହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରା ବର୍ଷାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଉପରେ ତ୍ରିପାଳର ଛାଉଣୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଗରମ ହେଲେ ସେଓ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ କୁଲର୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ।
ପୂଜା ପାଇଁ କାହାରି ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ-
କ୍ଳବର ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଂସାରୀ ଏହି ପୂଜା ନେଇ କୁହନ୍ତି, "ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜାକୁ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ, କଦଳୀ, ଅସଲି ଲଡ୍ଡୁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆଦିରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛୁ । ଆମର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି 25ରୁ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କୌଣସି ପେସାଦାର କାରିଗର ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏହାକୁ ଆମର କ୍ଳବର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏହାର ପରିକଳ୍ପନା, ଡିଜାଇନ ସବୁ ଆମ କ୍ଳବର ସଦସ୍ୟ କରନ୍ତି । ଆମ କ୍ଳବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 9 ଟାରୁ 12 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାକୁ ଆସି ଶ୍ରମ ଦାନ କରନ୍ତି । ଶନିବାର ଦିନ ସାରା ରାତି କାମ କରାଯାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ ଦୈନିକ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରମ ଦାନ କରନ୍ତି ଓ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଅଢେଇ ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ସବୁ କିଛି କ୍ଳବର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ହିଁ କରନ୍ତି । ଆମ ଭିତରେ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି କାମ କରି ପାରୁଛୁ । ଆମର ସବୁକିଛି ସମାଜ ପାଇଁ କରୁଛୁ କାରଣ ଏଠାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଆସନ୍ତି ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ । ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ ଏହି ସେଓ ମଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସନ୍ଦେସ ଦେବୁ ଯେ 'One apple a day keeps the doctor away' l ଆମ ସମାଜରେ ଏବେ ବି ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ରେ ସଚେତନତା ନାହିଁ କି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇ ସଚେତନତା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ସେଓ ଫଳରେ ତିଆରି ଗଣେଶ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ । ଏହା ସହ ଏଠାରେ ଯେତେ ସବୁ ସେଓ ଫଳ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସବୁକୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯିବ ।"
କ୍ଳବର ଅନ୍ୟଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ଦୀପକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, "ଆମେ ଯେଉଁ ଏହି ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛୁ ଏଥିରେ 1500 କେଜି ଓଜନର ସେଓ ଫଳ ଲାଗିବ । ସମ୍ବଲପୁରବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ଯୋଗୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ନିଆରା ଗଣେଷ ପୂଜା କରି ପାରୁଛୁ । ସାରା ଦେଶରେ ଗଣେଷ ପୂଜା ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ପୂଜା ହେଉଥିବ ଯେଉଁଠି କ୍ଳବ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ନିଜେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଥିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲ ରୋଗ ହେଉଛି । ଲୋକେ ପୌଷ୍ଟିକ ଖାଦ୍ୟ ଛାଡି ଜଙ୍କ ଫୁଡ ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଥର ସେଓର ଗଣେଶ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲୁ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଯେମିତି ଏହି ସେଓ ଫଳ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ପାରିବୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସର୍ବ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ପାଇଁ ପେନସିଲ ଓ ରବରରେ ଗଣେଶ ତିଆରି କରିଛୁ ଓ ସବୁ ପେନସିଲ ରବର ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲୁ । ଏହା ସହ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଆଦିରେ ଗଣେଶ ତିଆରି କରିଛୁ । ଆମେ ସବୁ ବେଳେ ସଚେତନତା ଧର୍ମୀ ପୂଜା କରିଥାଉ ଯେପରି ଲୋକେ ସଚେତନ ହୋଇ ପାରିବେ ।"
କ୍ଳବର ପୁରୁଣା ସଦସ୍ୟ ଶିବ କୁମାର ରାଠି କୁହନ୍ତି, "ମୋ ନଜରରେ ସେଓରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି କେହି ତିଆରି କରି ନାହାଁନ୍ତି । ଆମ ସମ୍ବଲପୁର ତଥା ଓଡିଶାର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ସୁନାମ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଏହି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ । ଆମର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ 'ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି' ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କ୍ଳବ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏଥିରେ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ବ୍ୟବହାର ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହୁଏନାହିଁ । କ୍ଳବର ସଦସ୍ୟ ମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ଓ ଅନୁସଙ୍ଗିକ ସେବା ଯୋଗେଇ ଦିଅନ୍ତି ।" ଏହା ସହ ରାଠି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସେଓ ସବୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରାୟପୁରର ଫଳ ମଣ୍ଡିରୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହି ସେଓ ଫଳକୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖିଛୁ ଏହା 15 ରୁ 20 ଦିନ ଯାଏଁ ଖରାପ ହେଉ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜା କରିବୁ ।"
ସମ୍ବଲପୁରର ନଟରାଜ କ୍ଳବର ଗଣେଶ ପୂଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛିନା କିଛି ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା ନେଇ ହୋଇ ଆସୁଛି ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରି ଆସୁଛି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର