ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ସାରିକାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ, ଗୋବରରେ ଗଢିଛନ୍ତି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି - COW DUNG GANESH IDOL ODISHA

ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୂଜା ପାଇବେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଗୋବରରେ ତିଆରି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି । 50ରୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦର ରହିଛି ।

cow dung ganesh idols
cow dung ganesh idols (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 25, 2025 at 10:13 PM IST

Updated : August 25, 2025 at 10:27 PM IST

ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Cow Dung Ganesh Idol ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନକ ପରେ ଧରାବତରଣ କରିବେ ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ । କେଉଁଠି ରାସାୟନିକ ରଙ୍ଗ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଇ ମାଟିରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଇବେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ ପ୍ୟାରିସର ମୂର୍ତ୍ତି । ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡିକ ବିସର୍ଜନ ପରେ ପରିବେଶ ଉପରେ ବେଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ପାଇଁ ଗୋବରରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସାରିକା ଜୈନ । ଦିନେ ଗୋବରରେ ଘର ଲିପା ପୋଛା ଓ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଗୋବରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଗଜାନନ ପୂଜା ପାଇବେ । ଗୋବରରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସାରିକା । ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ।

ସାରିକାଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ବର ସମ୍ବାଦ ଦାତା ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)
ଗୋବରରେ ତିଆରି ଗଣେଶ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି
ଗୋବରରେ ତିଆରି ଗଣେଶ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ଗୋବରରୁ ଗଜାନନ:

Ganesh Chaturthi 2025 ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ସେ ଗୋବରରେ ଗଜାନନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । 3ରୁ 12 ଇଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋବରରେ ଗଣେଶ ତିଆରି କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଦାମ 50 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋବରର ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ଵ ଥିବାରୁ ଲୋକେ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଜନ କମ । ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଏଥିପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ସକରାତ୍ମକ ଅଟେ ।

Sarika Jain
Sarika Jain (ETV BHARAT ODISHA)
ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ
ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ (ETV BHARAT ODISHA)

ସାରିକା ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, " ସନାତନ ସଂସ୍କୃତିରେ କୁହାଯାଏ ଗୋବରରେ ଡିଭାଇନ ଏନର୍ଜି, ଏଣ୍ଟିରେଡିଏସନ ପ୍ରପଟି, ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି । ଏହା ମେଡିସିନ ପରି କାମ କରୁଛି । ଏନର୍ଜି ଫିଲ୍ଡକୁ ଏହା ପଜିଟିଭ କରୁଛି । ଗୋବର ପାଉଡରରୁ ଖାଲି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛୁ । ଓଦା ଗୋବର ଓ ଶୁଖିଲାରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଛି ।

ଗୋ ସେବାର ସଦସ୍ୟ ସାରିକା ଜୈନ
ଗୋ ସେବାର ସଦସ୍ୟ ସାରିକା ଜୈନ (ETV BHARAT ODISHA)
Cow dung Ganesh idol
Cow dung Ganesh idol (ETV BHARAT ODISHA)

ଗୋବରରେ ବିଭିନ୍ନ ଘର କରଣା ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ:

ଗୋବରରେ ଖାଲି ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହଁ ବରଂ ଅନେକ ଘର କରଣା ଓ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଯେମିତି ଧୂପ ଦାନୀ, ଠାକୁରଙ୍କ ଖଟୁଲି ଓ ଦୀପ । ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋବରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାମଗ୍ରୀ ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ 'ଗୋ ଧାମ' ଅଧୀନରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । କୋଭିଡ-19 ସମୟରୁ ସେ ଗୋବରରୁ ବିଭ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।

ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ସାରିକା ଜୈନ
ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ସାରିକା ଜୈନ (ETV BHARAT ODISHA)
ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠାକୁରଙ୍କ ଖଟୁଲି
ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଠାକୁରଙ୍କ ଖଟୁଲି (ETV BHARAT ODISHA)

ବିସର୍ଜନ କରିବେନି, ପ୍ରକୃତିର ମିଶିଯିବ ଗୋବର ଗଣେଶ:

ସାରିକା ଜୈନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗାଈ ଗୋବରରେ ଅଧିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଯାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ଅଟେ । ଏହା ପରିବେଶକୁ ଦୂଷିତ କରେନାହିଁ। ଗୋବରରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ଆଧ୍ୟତ୍ମିକତା ଭରି ରହିବ । ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ । ଗଛ ତଳେ କିମ୍ବା ଘରେ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ଉପାୟରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତି ସହ ମିଶିଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେମିକାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବା ସହିତ ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ।

ଗୋବରରେ ତିଆରି ପୂଜା ଥାଳି
ଗୋବରରେ ତିଆରି ପୂଜା ଥାଳି (ETV BHARAT ODISHA)

"ଆପଣ ଯଦି ଗୋବର ଗଣେଶ ରଖିବେ ତେବେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଯିବ । ଏହାର ବହୁତ ପାଓ୍ବାର ରହିଛି । ଏହା ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହୋଇଥିବାରୁ ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଏହାକୁ କିଛି ଦିନ ପାଣିରେ ବତୁରାଇକି ରଖିଲା ପରେ ତା ଖତ ପରି ହୋଇଯିବ, ତାହାକୁ ଗଛରେ ଦେଇପାରିବେ । ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରି ବାହାରେ ରଖି ଦେବେ ତାହା ପ୍ରକୃତିରେ ମିଶିଯିବ । " କହିଛନ୍ତି ସାରିକା ଜୈନ ।

Cow dung crafts and puja items
Cow dung crafts and puja items (ETV BHARAT ODISHA)
Ganesh Chaturthi eco friendly idols
Ganesh Chaturthi eco friendly idols (ETV BHARAT ODISHA)

ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗୋବର ଆଣନ୍ତି:

ଗୋବରରେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଗୋଶାଳରୁ ଗୋବର ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି । ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗାଈ ମାଲିକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ଗୋବର କିଣିଥାନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଓଦା ଗୋବରକୁ ଶୁଖାଇ ଏହାକୁ ପାଉଡର କରି ଦିଅନ୍ତି । ପରେ ତାକୁ ସାରିକା କିଣିଥାନ୍ତି । ଏଥି ପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଓ ଗାଈଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି । "ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗୋ ଧାମର ଗୋଟିଏ ଟିମ୍‌ ରହିଛି । ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଗୋବର ଆଣୁଛୁ । କୋଭିଡ ସମୟରୁ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଗୋବର ଆଣିବା ପରେ ଗୋ ମାଲିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଥାଉ । ଗୋ ପାଳକ ମାନେ ତାଜା ଗୋବରକୁ ଶୁଖାଇକି ତାକୁ ପାଉଡର କରିକି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି । " କହିଛନ୍ତି ସାରିକା ଜୈନ ।

ଗୋବରରେ ଦୀପ
ଗୋବରରେ ଦୀପ (ETV BHARAT ODISHA)

ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ?

ଗୋବର, ମାଟି ଓ ଅଟା ମିଶାଇ ଗୋବରରୁ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ । ସାରିକା ଜୈନ କହିଛନ୍ତି, " ଶୁଖିଲା ନହେଲେ ଓଦା ଗୋବର (60 ପ୍ରତିଶତ), କିଛି ମାଟି(20 ପ୍ରତିଶତ) ଓ ଗ୍ବାରଗମ ପାଉଡର (ଏକ ଗଛ ଛାଲର ଗୁଣ୍ଡ) ଯାହା ଅଠା ପରି କାମ କରେ । ଏଥି ସହ ଅଟା ମିଶାଇକି ତିଆରି କରାଯାଉଛି । "

ଗାଈ ଗୋବରରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସାରିକା
ଗାଈ ଗୋବରରେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସାରିକା (ETV BHARAT ODISHA)
ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋବରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଗଜାନନ ମୂର୍ତ୍ତି
ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଗୋବରରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଗଜାନନ ମୂର୍ତ୍ତି (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି:

ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜଧାନୀରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଷ୍ଟଲ୍ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଲୋକେ ଏହାକୁ ବେଶ ଆଗ୍ରହରେ ସହ କିଣିଥାନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କ ବରାଦ ମୁତାବକ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣାରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପାର୍ସଲ କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସାରିକା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି, ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତା ପୂଜନୀୟ। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଗାଈ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦେବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ତାହା ପାଖରୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଉପକାରୀ ସାମଗ୍ରୀ ପାଉନା ହେଲେ ଗୋମାତା ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଥାଏ ଯାହାର ଉପକାରିତା ଅତୁଳନୀୟ ।

ଗୋବରରେ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ
ଗୋବରରେ ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତ (ETV BHARAT ODISHA)



ମେଡିଟେସନ ମାଷ୍ଟର ସହ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର:
ସାରିକା ଜୈନ ଜଣେ ମେଡିଟେସନ ମାଷ୍ଟର । ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏଥିସହ ଗୋବରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବନାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ଗୋବରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଗ୍ରାହକ ନେଇପାରିବେ । ବିଶେଷ କରି ମେଳା ଗୁଡିକରେ ଛୋଟ ପିଲା ଏହାକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି । ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହାକୁ ଲୋକେ ଗିଫ୍ଟି ଭାବରେ କିଣନ୍ତୁ । ଗୋ ମାତାକୁ କ୍ଷୀର ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତବେଳେ ବୟସ ହୋଇଯାଏ ତାର ଦାୟିତ୍ବ କେହି ନାହାନ୍ତି । ଯଦି ଆମେ ଗୋ ମୁତ୍ର ଓ ଗୋବରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ତେବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେବା କରିପାରିବା । "

ଶୁଖିଲା ଗୋବର
ଶୁଖିଲା ଗୋବର (ETV BHARAT ODISHA)


ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁନିଟ 3 ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାହକ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ବେହରା କହିଛନ୍ତି, "ଗୋବର ଗଣେଶ ଭଲ । ଏଥିରେ କୌଣସି କେମିକାଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଅଧିକା ଭାବରେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଖରାପ । ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଗୋବର ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଘର ପାଇଁ ଶୁଭ । ପୂର୍ବରୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୋବରରେ ଘର ଲିପାପୋଛା ହେଉଥିଲା ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଉ ନାହିଁ । ସେହି ଭଳି ଭାବରେ ଗୋବରରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କଲେ ଅନେକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ।"

Go Dham cow dung products Odisha
Go Dham cow dung products Odisha (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ନା କହିପାରନ୍ତି ନା ଶୁଣିପାରନ୍ତି, ଠାରରେ ବାଢୁଛନ୍ତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭକ୍ତିର ଅର୍ଘ୍ୟ - CUTTACK SILENT CREATORS GANESH PUJA

୩୦ ବର୍ଷ ହେଲା ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଉଛି ରୋଜଗାର, 'ଗଣେଶଙ୍କ କୃପା, କେବେ ବିଛଣାରେ ପକାଏନି'

ମୂର୍ତ୍ତିକାରଙ୍କ ଗାଁ କାକରୁଦ୍ରପୁର, ମିଳୁନି ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ମାଟି ଓ କଷ୍ଟର ମୂଲ



