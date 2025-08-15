ETV Bharat / state

ମାଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରୁଟିର ସ୍ୱପ୍ନ; ଆଜି ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା, ଆଖିରେ ଆକାଶରେ ଉଡିବାର ନିଶା - INDEPENDENCE DAY 2025

ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାର କୁନି ଦେଶଭକ୍ତ ପାଳିଲେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ । ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା ଦେଖାଇଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ । ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି।

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 15, 2025 at 8:45 PM IST

3 Min Read

ବାଲେଶ୍ୱର:ଦିନେ ମାଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରୁଟିର ସ୍ୱପ୍ନ । ଯେତିକି ଇଟା ଗଢୁଥିଲେ ଜୀବନର ଚକ ସେତିକି ଆଗକୁ ଗଡୁଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଆଖିରେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି । ଆକାଶକୁ ମଥା ଟେକି ଚାହିଁବାର ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଶୈଶବ୍ୟ ବି ଛଳଛଳ ନଦୀ ପରି ଆଗକୁ ଗଡୁଛି । ଇଟା ଗଢୁଥିବା ତାଙ୍କର କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହାତରେ ଆଜି ଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ଖାଲି ପାଦରେ ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳୁଥିଲେ । ଇଟା ଭାଟିର ନିଆଁରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛି।

ନିଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା

Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗମ୍ଭାରିଆ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଇଟାଭାଟିରେ ହିଁ ହଜିଯାଏ । ଏବେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛି ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା । ୨୦୨୪ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଇଟାଭାଟି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ।

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପୁନର୍ଗଠନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାରେ ପିଲାସଂଖ୍ୟା ୩୦ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ସକାଳ ୭ରୁ ୧୦ ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଏବେ ହାତରେ ପତାକା

ବାପା-ମା' ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏହି ପିଲାମାନେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପାଠଶାଳାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ସହ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଗାଥା ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ପାଠ ଛାଡିବିନି, ଚାକିରୀ କରିବି, ମା'-ବାପାଙ୍କୁ ଇଟା ଭାଟିରେ ଖଟିବାକୁ ଦେବିନି

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରି ଖୁବ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ । ଏହି ପାଠଶାଳାର କୁନି ଛାତ୍ର ଆକାଶ ସିଂ । ଏଠି ପାଠ ପଢିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବଡ ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ । ଆକାଶ କହନ୍ତି, 'ମୋ ବାପା-ମା' ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଅ-ଆ, ଏକ-ଦୁଇ, ଯୁକ୍ତ-ବିୟୋଗ, ପଣିକିଆ, ଗୁଣନ ସବୁ ଶିଖିଛି। ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିବିନି, ଚାକିରୀ କରିବି, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଇଟା ଭାଟିରେ ଖଟିବାକୁ ଦେବିନି।"

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ପୁଅକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାପା ମା' ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ

ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ସୀତା ସିଂ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ତ ବାବୁ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଆମ ପିଲା ଏଇଠି ପାଠ ପଢୁଛି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଆଜି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ । ଏଇଠି ପାଠ ପଢିବା ପରେ ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣି ପାରୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବି ନା ନାହି। ଏଇଠି ପଢିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାପା ମା' ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।"

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣିବେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ

ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଦେବଦତ୍ତ ରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଇଟା ଭାଟି ରହିଛି, ସେଠି ବାପା-ମା' କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢି ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବୁ। ଏହା ଭାବି ଆମେ ଗତ ୨୦୨୪ ଅପ୍ରେଲ ମାସ ୧ ତାରିଖ ଏକ ପାଠଶାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଯାହାର ନାଁ ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା । ଏହା ଏକ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି।'

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ସେ କହିଛନ୍ତି, ' ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣିବେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏଠି ନିଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ସବୁ ସଭ୍ୟ ତଥା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି। ଆଜି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କଲୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବାଟ ଯିବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିନେ ଉନ୍ନତି କରିବ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ' ରକ୍ତ ଓ ବଳିଦାନର ତୀର୍ଥ, 3 ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ - RAKTA TIRTHA TUDIGADIA

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ 'କୁଇଓ ଜଙ୍ଗଲ'କୁ ଶତ ସଲାମ; ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅବହେଳା ଭିତରେ ବି ଶୁଭୁଛି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କଦମତାଳ - INDEPENDENCE DAY 2025

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

ବାଲେଶ୍ୱର:ଦିନେ ମାଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ରୁଟିର ସ୍ୱପ୍ନ । ଯେତିକି ଇଟା ଗଢୁଥିଲେ ଜୀବନର ଚକ ସେତିକି ଆଗକୁ ଗଡୁଥିଲା । ହେଲେ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ଆଖିରେ ନୂଆ ସ୍ୱପ୍ନର ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି । ଆକାଶକୁ ମଥା ଟେକି ଚାହିଁବାର ସାହସ ଜୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଶୈଶବ୍ୟ ବି ଛଳଛଳ ନଦୀ ପରି ଆଗକୁ ଗଡୁଛି । ଇଟା ଗଢୁଥିବା ତାଙ୍କର କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ହାତରେ ଆଜି ଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା । ଖାଲି ପାଦରେ ମାଟି କାଦୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳୁଥିଲେ । ଇଟା ଭାଟିର ନିଆଁରେ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛି।

ନିଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଛି ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା

Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର। ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଗମ୍ଭାରିଆ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପିଲାମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ ଇଟାଭାଟିରେ ହିଁ ହଜିଯାଏ । ଏବେ ଏଇ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସିଛି ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା । ୨୦୨୪ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ କିଛି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବାପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ଇଟାଭାଟି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମାଗଣା ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି ।

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ଏମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ ପୁନର୍ଗଠନ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ କିଛି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାରେ ପିଲାସଂଖ୍ୟା ୩୦ ଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ସକାଳ ୭ରୁ ୧୦ ଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ଏଣେତେଣେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଏବେ ହାତରେ ପତାକା

ବାପା-ମା' ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ଏଣେତେଣେ ବୁଲି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଆଜି ଏହି ପିଲାମାନେ ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିଥିଲେ । ଏହି ପାଠଶାଳାରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯିବା ସହ ଦେଶ ପ୍ରେମର ଗାଥା ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସ୍ବାଧୀନତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ପାଠ ଛାଡିବିନି, ଚାକିରୀ କରିବି, ମା'-ବାପାଙ୍କୁ ଇଟା ଭାଟିରେ ଖଟିବାକୁ ଦେବିନି

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରି ଖୁବ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ । ଏହି ପାଠଶାଳାର କୁନି ଛାତ୍ର ଆକାଶ ସିଂ । ଏଠି ପାଠ ପଢିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ବଡ ହେବାର ସ୍ବପ୍ନ । ଆକାଶ କହନ୍ତି, 'ମୋ ବାପା-ମା' ଇଟାଭାଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏଇଠି ଦୁଇବର୍ଷ ହେଲାଣି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଅ-ଆ, ଏକ-ଦୁଇ, ଯୁକ୍ତ-ବିୟୋଗ, ପଣିକିଆ, ଗୁଣନ ସବୁ ଶିଖିଛି। ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୁଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଅଧାରୁ ପାଠ ଛାଡିବିନି, ଚାକିରୀ କରିବି, ମୋ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଆଉ ଇଟା ଭାଟିରେ ଖଟିବାକୁ ଦେବିନି।"

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ପୁଅକୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାପା ମା' ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ

ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ସୀତା ସିଂ ଇଟା ଭାଟିରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପିଲା ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ତ ବାବୁ ମୂଲିଆ ଲୋକ, ଆମ ପିଲା ଏଇଠି ପାଠ ପଢୁଛି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଆଜି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ । ଏଇଠି ପାଠ ପଢିବା ପରେ ସେ ସବୁକିଛି ଜାଣି ପାରୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବି ନା ନାହି। ଏଇଠି ପଢିବା ପରେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାପା ମା' ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।"

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣିବେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ

ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳାର ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସଦସ୍ୟ ଡାକ୍ତର ଦେବଦତ୍ତ ରଣା କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ଇଟା ଭାଟି ରହିଛି, ସେଠି ବାପା-ମା' କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ନ ପଢି ଖାଲି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କରିବୁ। ଏହା ଭାବି ଆମେ ଗତ ୨୦୨୪ ଅପ୍ରେଲ ମାସ ୧ ତାରିଖ ଏକ ପାଠଶାଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ଯାହାର ନାଁ ଗାନ୍ଧୀ ପାଠଶାଳା । ଏହା ଏକ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ । ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି।'

Gandhi pathashala celebrating indipendence day
Gandhi pathashala celebrating indipendence day (Etv Bharat)

ସେ କହିଛନ୍ତି, ' ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣିବେ, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏଠି ନିଶୁଳ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆମର ସବୁ ସଭ୍ୟ ତଥା ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଦାନରେ ଏ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଛି। ଆଜି ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କଲୁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ କେତେବାଟ ଯିବୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତଥାପି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଚାଲୁ ରଖିଛୁ, ହୁଏତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦିନେ ଉନ୍ନତି କରିବ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ତୁଡ଼ିଗଡ଼ିଆ' ରକ୍ତ ଓ ବଳିଦାନର ତୀର୍ଥ, 3 ଶହୀଦଙ୍କ ସ୍ମୃତିଚାରଣ - RAKTA TIRTHA TUDIGADIA

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ 'କୁଇଓ ଜଙ୍ଗଲ'କୁ ଶତ ସଲାମ; ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅବହେଳା ଭିତରେ ବି ଶୁଭୁଛି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କଦମତାଳ - INDEPENDENCE DAY 2025

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

For All Latest Updates

TAGGED:

STUDENTFREE EDUCATIONBALASORE NEWSGANDHI PATHASHALA AT BALASOREINDEPENDENCE DAY 2025

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.