ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଦୂର ହେବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା, ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ସରକାର
ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଯେଉଁଭଳି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ ।
Published : September 19, 2025 at 8:17 PM IST
ଗଜପତି: ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦରମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 90ବର୍ଷ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନତାର 78ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହର ଆଜି ଅବହେଳିତ । ସହରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡିଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ସହର । ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଥା ଦୂରେ ଥାଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ସହ ଛୋଟବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।
ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ସରକାର:
ଶତାୟୁ ପୁରାତନ ସହର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି । ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହର ଯେଉଁଭଳି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସହରର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସହ ବାଇପାସ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରିଂ ରୋଡ ନର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣାର ଅଭାବ:
1992 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି । ଜିଲ୍ଲା ଗଠନର 33ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ମାତା ପାରଳା ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଉଛି । ହେଲେ ଏହାର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭବେ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ।
ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସହ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ:
ପୂର୍ତ୍ତବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସହରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସହରର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ସହରର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରାଯାଇ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସହରରେ ରିଂ ରୋଡ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"
ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ:
ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଏବଂ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି । ଏହା ପ୍ରତି କେହି ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ବସ୍ତିକର ବିଷୟ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ 2016 ମସିହାରେ ଜମି ମାପଚୁପ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏବେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସଠିକ ଭାବେ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୁଏ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବହୁ ଉପକୃତ ହେବେ ।"
ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା:
ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିବେକାନନ୍ଦ ଗନ୍ତାୟତ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ସହର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ସହିତ ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢୁଛି । ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଯଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି । ବାଇପାସ୍ ରୋଡ ହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା କମିଯିବ । ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଓ ଅତିଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ।"
47କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ:
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଷେକ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 326-A ଯାଜପୁର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀପେଣ୍ଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥ-6 ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 4 କିମି ଚାରି ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 47କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହେବ । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ଏହାପରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ବାନ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ, 155 ବର୍ଷ ଧରି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ
ବିଜୁ ସେତୁ ଦବିଲେ କଥା ସରିଲା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଯିବାକୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ
ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଜରୁରୀ । ଏହା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି