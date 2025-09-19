ETV Bharat / state

ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଦୂର ହେବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା, ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ସରକାର

ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର ଯେଉଁଭଳି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ ।

Traffic Congestion in Paralakhemudi
Traffic Congestion in Paralakhemudi (ETV Bharat Odisha)
ଗଜପତି: ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଓଡିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏନ୍ତୁଡିଶାଳ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ସଦରମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହର । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର 90ବର୍ଷ ଏବଂ ଭାରତ ସ୍ବାଧୀନତାର 78ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହର ଆଜି ଅବହେଳିତ । ସହରର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡିଛି ଏହି ଐତିହାସିକ ସହର । ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟା କଥା ଦୂରେ ଥାଉ ରାସ୍ତାଘାଟ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ସହ ଛୋଟବଡ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର ।

Odisha Gajapati district faces developmental issues (ETV Bharat Odisha)

ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଲେ ସରକାର:

ଶତାୟୁ ପୁରାତନ ସହର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି । ସ୍ବାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସହର ଯେଉଁଭଳି ଅଗ୍ରଗତି କରିବା କଥା ତାହା ହୋଇନାହିଁ । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସହରର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସହ ବାଇପାସ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରିଂ ରୋଡ ନର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏହି ଯୋଜନାକୁ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

Traffic Congestion in Paralakhemudi
Traffic Congestion in Paralakhemudi (ETV Bharat Odisha)

ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣାର ଅଭାବ:

1992 ମସିହାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି । ଜିଲ୍ଲା ଗଠନର 33ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ନିର୍ମାତା ପାରଳା ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏଠାକାର ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ସେ ଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ମହାରାଜାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଉଛି । ହେଲେ ଏହାର ରକ୍ଷଣା ବେକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଭବେ ହୋଇପାରିନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ।

ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ସହ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ:
ପୂର୍ତ୍ତବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସହରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ ସହରର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ସହରର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରାଯାଇ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସହରରେ ରିଂ ରୋଡ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।"

Traffic Congestion in Paralakhemudi
Traffic Congestion in Paralakhemudi (ETV Bharat Odisha)

ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେବେ:
ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ନୃସିଂହ ଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସହରର ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଏବଂ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଛି । ଏହା ପ୍ରତି କେହି ହେଲେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେଇନାହାନ୍ତି । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏହା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଶ୍ବସ୍ତିକର ବିଷୟ । ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଏହିସବୁ କାମ ପାଇଁ 2016 ମସିହାରେ ଜମି ମାପଚୁପ ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ତାହା ଆଜି ଯାଏଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନାହିଁ । ଏବେ ଉନ୍ନତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଦି ସଠିକ ଭାବେ ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୁଏ ତେବେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ବହୁ ଉପକୃତ ହେବେ ।"


ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା:
ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବିବେକାନନ୍ଦ ଗନ୍ତାୟତ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାର ପୁରାତନ ସହର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଏବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ସହିତ ଯାନବାହାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ବଢୁଛି । ସହର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ଯଦ୍ୱାରା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । କିନ୍ତୁ ଖୁସିର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଥିଲା, ତାହା ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି । ବାଇପାସ୍ ରୋଡ ହେଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା କମିଯିବ । ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଓ ଅତିଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀ ।"

47କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ:
ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଷେକ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବାଇପାସ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି । ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 326-A ଯାଜପୁର ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀପେଣ୍ଠକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାଜପଥ-6 ଯାଏଁ ପ୍ରାୟ 4 କିମି ଚାରି ଥାକିଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 47କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହେବ । ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ । ଏହାପରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ବାନ କରାଯିବ । ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ।

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଜରୁରୀ । ଏହା କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛି ତାହା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

