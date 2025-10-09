ଗଜପତି ଭୂସ୍ଖଳନ ଘଟଣା; ମିଳୁନି ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ପତ୍ତା, ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ମୃତଦେହ ଦାହ କଲା ପରିବାର
ଗଜପତି ପେକଟ ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ମିଳୁନି ନିଖୋଜ ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ପତ୍ତା । ଆଜିଠୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ । ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ମୃତଦେହ ଦାହ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ।
Published : October 9, 2025 at 9:47 PM IST
Family conducts symbolic funeral for father son, missing in Gajapati landslide ଗଜପତି: ମିଳୁନି ଭୂସ୍ଖଳନରେ ନିଖୋଜ ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ପତ୍ତା । ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ । ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ତଳେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାୟଗଡ ବ୍ଲକ ପେକଟ ଗାଁରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନିଖୋଜ ବାପ-ପୁଅଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନାହିଁ । 7ଟି ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ମେସିନ ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହାୟତାରେ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ସେପଟେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରଶାସନ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ କାର୍ତ୍ତିକ ଓ ରାଜିକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ବିନା ମୃତଦେହରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଜପତି ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ।
ଆଜିଠୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ବନ୍ଦ
"ରାୟଗଡ ବ୍ଲକର ପେକଟ ଗାଁରେ ଗତ ଦୁଇ ତାରିଖ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷାରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ ଗାଁର କାର୍ତ୍ତିକ ଶବର (ବାପା ) ଏବଂ ରାଜିକ ଶବର (ପୁଅ) ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧାନୀ କୁକର ସହାୟତାରେ ଅଗ୍ନଶମ, ଓଡ୍ରାଫ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନର ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ 30ଜଣ ଅଗ୍ନିଶମ, 87ଜଣ ଓଡ୍ରାଫ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ନିକଟରେ ଥିବା ନଦୀର ପ୍ରାୟ 20କିମି ଦୂର ଯାଏଁ ଖୋଜାଖୋଜି କରାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ନିଖୋଜ ବାପ-ପୁଅଙ୍କ କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିପାରିନାହିଁ," କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଉପ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପ କୁମାର ପଣ୍ଡା ।
ସେ ଆହୁୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ନିଖୋଜ ବାପ-ପୁଅଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ । ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ତେବେ 2006ରେ ଆସିଥିବା ସରକାରୀ ଗାଇଡ୍ ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଏବଂ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ଦୁଇ ପୁଅଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ।"
ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ମୃତଦେହ ଦାହ କଲେ ପରିବାର ଲୋକେ:
ନିଖୋଜ ବାପୁ-ପୁଅଙ୍କ କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳିନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଜୀବିତ ନା ମୃତ ତାହା ଏଯାଏଁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ । ଆଶା ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ନିଖୋଜ ପରିବାରର ସମ୍ପର୍କୀୟ ରାମ ଶବର କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁ ଲୋକେ ଆଜି କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ମୃତଦେହ ଦାହ କରିବା ସହ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ । ଭୂସ୍ଖଳନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମାଟି ଆଣିବା ସହ ନିଖୋଜ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପୋଷାକ ଆଦି ନେଇ ସେମାନେଙ୍କ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।"
ସେହିପରି ଆଉ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଶବର କହିଛନ୍ତି, "ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିକାତ୍ମକ ମୃତଦେହକୁ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି । ଏହାପରେ ଦଶାହ ଓ ଦ୍ବାଦଶାହ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ । ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ହେଲା ଦୀର୍ଘ 8 ଦିନ ହେଲାଣି ବାପ-ପୁଅ ନିଖୋଜ ହେଲେଣି । ଯଦି ସେମାନେ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତେ । ଯେଉଁଭଳି ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଛି, ତାହାରି ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ।"
ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ:
ଗ୍ରାମବାସୀ ଗୋପୀନାଥ ରାଇକା କହିଛନ୍ତି, "ସେମାନେଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି । ନିଖୋଜ ବାପ-ପୁଅଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟବାଦର ପାତ୍ର ।" ସେହିପରି ଅଉ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସିଫନ କାର୍ଯୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିଖୋଜ ବାପ-ପୁଅଙ୍କ ପତ୍ତା ନମିଳିବାରୁ ଆଉ ଖୋଜିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ବରଂ ଦୁଇ ଶାଶୁ-ବୋହୁ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବାପ ଛେଉଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ । ପ୍ରଶାସନ ଆଜିଠାରୁ ଖୋଜାଖୋଜି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଛି ।"
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ 4ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପତ୍ତା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି