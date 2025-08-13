ETV Bharat / state

ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ, ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନେଉଥିଲେ ଲାଞ୍ଚ - VIGILANCE RAID

25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଗଜପତି ସିଡିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଜଗଦୀଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପିଅନ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ।

Gajapati CDMO Office Senior Clerk Under Vigilance Scanner
Gajapati CDMO Office Senior Clerk Under Vigilance Scanner (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 13, 2025 at 7:02 PM IST

Updated : August 13, 2025 at 7:56 PM IST

ଗଜପତି: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ । 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡିଲେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସିଡିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଜଗଦୀଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପିଅନ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ । ଜୁନିୟର ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ପିଅନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଗଦୀଶ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ । ସିଡିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ ଜଗଦୀଶଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ଓ ପିଅନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳଦେବୀ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସର‌ ଚଢାଉ ଜାରି ରଖିଛି।

VIGILANCE RAID (Etv Bharat)

DSP ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ,ଡି ବାସୁଦେବ ରାଓ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସହ 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ରୋଡରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ କରାଯାଇଛି । ଜଗଦୀଶଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରୁ 5ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ କିଛି ରୂପା ଗହଣା ମିଳିଛି । ଚଢାଉ ସରିବା ପରେ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।

ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠି ଦେବାକୁ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଜଗଦୀଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ପିଅନ ନିରଞ୍ଜନ ନାୟକ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କୁ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଧାରରେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସିଡିଏମଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ କିରାଣୀ ଓ ପିଅନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ । ପରେ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ ବି ରେଡ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ଆଗକୁ ଜଣାପଡିବ । ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ।

ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ପିଏସ୍ କେସ୍ ନଂ.12 ତାରିଖ 12.08.2025, U/s 7 P.C. (Amendment)ଆଇନ, 2018 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

